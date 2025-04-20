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Города Крыма по борются за благоустройство на всероссийском голосовании - РИА Новости Крым, 20.04.2025
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Города Крыма по борются за благоустройство на всероссийском голосовании
Города Крыма по борются за благоустройство на всероссийском голосовании - РИА Новости Крым, 20.04.2025
Города Крыма по борются за благоустройство на всероссийском голосовании
Жители городов Крыма примут участие во всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства на 2026 год, лидер по числу заявок – Ялта. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 20.04.2025
2025-04-20T18:45
2025-04-20T18:45
радио "спутник в крыму"
благоустройство
дмитрий каширин
минжкх крыма
городская среда
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Жители городов Крыма примут участие во всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства на 2026 год, лидер по числу заявок – Ялта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замминистра ЖКХ РК Дмитрий Каширин.По словам Каширина, во всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства на 2026 год, которое пройдет с 21 апреля по 12 июня, будут участвовать одиннадцать муниципальных образований.На голосование Ялта предложила три сквера в городе – Победы и Батурина, а также зеленое пространство на улице Володарского. Также в списке Пионерский парк в Алупке и Ясная Поляна в Гаспре, уточнил он.Симферополь, по словам Каширина, предложил три территории на голосование жителей крымской столицы. Это сквер 200-летия Симферополя (им. Дыбенко), сквер Студенческий и сквер на улице Кечкеметской.Выбрана будет только одна территория, набравшая наибольшее количество голосов, напомнил Каширин."На благоустройство объектов, которые победят, будет выделено порядка 200 миллионов рублей", – подытожил замминистра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство парка Шевченко в Симферополе: как идут работы В Феодосии начали благоустраивать набережную Десантников В Ялте закрывают автовокзал на капитальный ремонт
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благоустройство, дмитрий каширин, минжкх крыма, городская среда, крым, новости крыма
Города Крыма по борются за благоустройство на всероссийском голосовании

В Крыму 11 городов поучаствуют во всероссийском голосовании за благоустройство объектов

18:45 20.04.2025
 
© Пресс-служба вице-премьера Марата ХуснуллинаБлагоустройство городов в России
Благоустройство городов в России
© Пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Жители городов Крыма примут участие во всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства на 2026 год, лидер по числу заявок – Ялта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замминистра ЖКХ РК Дмитрий Каширин.
По словам Каширина, во всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства на 2026 год, которое пройдет с 21 апреля по 12 июня, будут участвовать одиннадцать муниципальных образований.

"Это Армянск, Джанкой, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Саки, Симферополь, Судак, Феодосия, Ялта и Бахчисарай. Каждый муниципалитет предложил по несколько территорий для благоустройства, но минимум две. Лидер – Ялта, предложившая пять пространств", – рассказал Каширин.

На голосование Ялта предложила три сквера в городе – Победы и Батурина, а также зеленое пространство на улице Володарского. Также в списке Пионерский парк в Алупке и Ясная Поляна в Гаспре, уточнил он.
Симферополь, по словам Каширина, предложил три территории на голосование жителей крымской столицы. Это сквер 200-летия Симферополя (им. Дыбенко), сквер Студенческий и сквер на улице Кечкеметской.
Выбрана будет только одна территория, набравшая наибольшее количество голосов, напомнил Каширин.
"На благоустройство объектов, которые победят, будет выделено порядка 200 миллионов рублей", – подытожил замминистра.
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Радио "Спутник в Крыму"БлагоустройствоДмитрий КаширинМинЖКХ КрымаГородская средаКрымНовости Крыма
 
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