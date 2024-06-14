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Когда в Крыму ожидается град

Когда в Крыму ожидается град - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Когда в Крыму ожидается град

В ближайшие два дня в Крыму ожидается град. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая. РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T15:27

2024-06-14T15:27

2024-06-14T15:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие два дня в Крыму ожидается град. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.При этом она отметила, что заранее спрогнозировать, в каких конкретно районах выпадут опасные осадки, невозможно."Самое ранее – за два часа до начала", - сказала она. И уточнила, что в эти выходные синоптики прогнозируют выпадение града, размером менее двух сантиметров. Тогда как опасным явлением считаются градины размером больше двух сантиметров.Ранее сообщалось, что на 15 и 16 июня на полуострове объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды. На реках северного предгорья и крымского Южнобережья ожидается подъем уровня воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.На Кубани в ближайшие двое суток ожидаются обильные осадки с грозой, а также возможно формирование смерчей.Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия Эль-Ниньо: в Крыму прогнозируют аномально жаркое летоКак прогрелось море у берегов Крыма – инфографикаВ Крыму пожелтело небо из-за тропического ветра и пыли

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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