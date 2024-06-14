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Ливни с грозой и смерчи: на Кубани ожидается шторм
Ливни с грозой и смерчи: на Кубани ожидается шторм - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Ливни с грозой и смерчи: на Кубани ожидается шторм
На Кубани в ближайшие двое суток ожидаются обильные осадки с грозой, а также возможно формирование смерчей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T11:51
2024-06-14T11:51
2024-06-14T11:51
краснодарский край
погода
штормовое предупреждение
безопасность
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. На Кубани в ближайшие двое суток ожидаются обильные осадки с грозой, а также возможно формирование смерчей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.В ведомстве также предупреждают о возможных подъемах уровня воды местами до неблагоприятных отметок на малых реках и водотоках Черноморского побережья (Новороссийск, Геленджик, Туапсинский район)."На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - сообщают в региональном МЧС.Жителей и гостей Краснодарского края просят соблюдать правила безопасности: внимательно наблюдать за окружающей обстановкой, оставаться в доме, укрытии. В случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы.На Крымском полуострове в пятницу без осадков, лишь во второй половине дня вероятны локальные грозовые дожди. В центральных, восточных районах Крыма и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.При этом на 15 и 16 июня также объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды. На реках северного предгорья и крымского Южнобережья ожидается подъем уровня воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия Эль-Ниньо: в Крыму прогнозируют аномально жаркое летоКак прогрелось море у берегов Крыма – инфографикаЖдать ли засухи в Крыму – прогноз Вильфанда
краснодарский край
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краснодарский край, погода, штормовое предупреждение, безопасность, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество
Ливни с грозой и смерчи: на Кубани ожидается шторм
Смерчи над морем могут сформироваться на участке от Анапы до Магри – МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. На Кубани в ближайшие двое суток ожидаются обильные осадки с грозой, а также возможно формирование смерчей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
"В течение суток 15 и 16 июня местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 23 м/с", - говорится в сообщении официального Telegram-канала.
В ведомстве также предупреждают о возможных подъемах уровня воды местами до неблагоприятных отметок на малых реках и водотоках Черноморского побережья (Новороссийск, Геленджик, Туапсинский район).
"На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - сообщают в региональном МЧС.
Жителей и гостей Краснодарского края просят соблюдать правила безопасности: внимательно наблюдать за окружающей обстановкой, оставаться в доме, укрытии. В случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы.
На Крымском полуострове в пятницу без осадков, лишь во второй половине дня вероятны локальные грозовые дожди
. В центральных, восточных районах Крыма и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
При этом на 15 и 16 июня также объявлено штормовое предупреждение
из-за надвигающейся непогоды. На реках северного предгорья и крымского Южнобережья ожидается подъем уровня воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.
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