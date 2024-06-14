https://crimea.ria.ru/20240614/livni-s-grozoy-i-smerchi-na-kubani-ozhidaetsya-shtorm-1138104928.html

Ливни с грозой и смерчи: на Кубани ожидается шторм

Ливни с грозой и смерчи: на Кубани ожидается шторм - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Ливни с грозой и смерчи: на Кубани ожидается шторм

На Кубани в ближайшие двое суток ожидаются обильные осадки с грозой, а также возможно формирование смерчей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T11:51

2024-06-14T11:51

2024-06-14T11:51

краснодарский край

погода

штормовое предупреждение

безопасность

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. На Кубани в ближайшие двое суток ожидаются обильные осадки с грозой, а также возможно формирование смерчей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.В ведомстве также предупреждают о возможных подъемах уровня воды местами до неблагоприятных отметок на малых реках и водотоках Черноморского побережья (Новороссийск, Геленджик, Туапсинский район)."На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - сообщают в региональном МЧС.Жителей и гостей Краснодарского края просят соблюдать правила безопасности: внимательно наблюдать за окружающей обстановкой, оставаться в доме, укрытии. В случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы.На Крымском полуострове в пятницу без осадков, лишь во второй половине дня вероятны локальные грозовые дожди. В центральных, восточных районах Крыма и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.При этом на 15 и 16 июня также объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды. На реках северного предгорья и крымского Южнобережья ожидается подъем уровня воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия Эль-Ниньо: в Крыму прогнозируют аномально жаркое летоКак прогрелось море у берегов Крыма – инфографикаЖдать ли засухи в Крыму – прогноз Вильфанда

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, погода, штормовое предупреждение, безопасность, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество