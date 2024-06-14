https://crimea.ria.ru/20240614/kratkovremennye-dozhdi-s-grozami-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1138070584.html
Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в пятницу
Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в пятницу
В пятницу на полуострове без осадков, лишь во второй половине дня вероятны локальные грозовые дожди. В центральных, восточных районах Крыма и Севастополе... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T00:01
2024-06-14T00:01
2024-06-14T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/06/1121649399_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_787a0c75a32a0bccbd083a28e9f04ec6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове без осадков, лишь во второй половине дня вероятны локальные грозовые дожди. В центральных, восточных районах Крыма и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +30...+32 градуса.В Севастополе переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +29…+31 градус.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +20 до +23, днем от +28 до +31 градуса.В Евпатории ночью без осадков, днем временами дождь. Ночью температура воздуха +19...+21, ночью +30...+32 градуса.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240613/komary-rasprostranyayut-v-evrope-likhoradku-denge-est-li-ugroza-v-krymu-1138089557.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/06/1121649399_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6aa65a89ada051114e7cec05d2ca0631.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в пятницу
В Крыму в пятницу кратковременные дожди с грозами и до +33 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове без осадков, лишь во второй половине дня вероятны локальные грозовые дожди. В центральных, восточных районах Крыма и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, на побережье до +22, днем +28…+33, в горах +22…+27 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +30...+32 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +29…+31 градус.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +20 до +23, днем от +28 до +31 градуса.
В Евпатории ночью без осадков, днем временами дождь. Ночью температура воздуха +19...+21, ночью +30...+32 градуса.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.