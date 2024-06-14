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Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 14.06.2024
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Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в пятницу
Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в пятницу
В пятницу на полуострове без осадков, лишь во второй половине дня вероятны локальные грозовые дожди. В центральных, восточных районах Крыма и Севастополе... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T00:01
2024-06-14T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове без осадков, лишь во второй половине дня вероятны локальные грозовые дожди. В центральных, восточных районах Крыма и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +30...+32 градуса.В Севастополе переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +29…+31 градус.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +20 до +23, днем от +28 до +31 градуса.В Евпатории ночью без осадков, днем временами дождь. Ночью температура воздуха +19...+21, ночью +30...+32 градуса.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240613/komary-rasprostranyayut-v-evrope-likhoradku-denge-est-li-ugroza-v-krymu-1138089557.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в пятницу

В Крыму в пятницу кратковременные дожди с грозами и до +33 градусов

00:01 14.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОблака
Облака - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове без осадков, лишь во второй половине дня вероятны локальные грозовые дожди. В центральных, восточных районах Крыма и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, на побережье до +22, днем +28…+33, в горах +22…+27 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +30...+32 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +29…+31 градус.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +20 до +23, днем от +28 до +31 градуса.
В Евпатории ночью без осадков, днем временами дождь. Ночью температура воздуха +19...+21, ночью +30...+32 градуса.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 14 июня
23:02Главное за день: 13 июня
22:43Четыре мирных жителя пострадали от атаки украинского дрона-камикадзе
22:28Таиланд намерен вступить в БРИКС
22:03Главные новости Крыма: 13 июня
21:32Игры стран БРИКС вернут миру спорт вне политики и дискриминации
21:13Кто получил "Боспорскую Нику" на фестивале античного искусства в Керчи
21:08РФ и Иран готовы развивать сотрудничество в разных сферах – Путин
20:53Играют не актеры: в Крыму дадут спектакль в поддержку детского хосписа
20:35Бывший замком Нацгвардии Украины и экс-главком ВМСУ объявлены в розыск
20:11Комары распространяют в Европе лихорадку денге: есть ли угроза в Крыму
19:43Варшава отказала Киеву в передаче Patriot
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19:29Ростовский пенсионер убил из ружья двух женщин и застрелился
19:01На побережье у Феодосии слышна стрельба
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18:28Финансирование научных проектов будет увеличено – Путин
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