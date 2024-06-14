https://crimea.ria.ru/20240614/kratkovremennye-dozhdi-s-grozami-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1138070584.html

Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в пятницу

Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в пятницу

В пятницу на полуострове без осадков, лишь во второй половине дня вероятны локальные грозовые дожди. В центральных, восточных районах Крыма и Севастополе... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T00:01

2024-06-14T00:01

2024-06-14T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове без осадков, лишь во второй половине дня вероятны локальные грозовые дожди. В центральных, восточных районах Крыма и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +30...+32 градуса.В Севастополе переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +29…+31 градус.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +20 до +23, днем от +28 до +31 градуса.В Евпатории ночью без осадков, днем временами дождь. Ночью температура воздуха +19...+21, ночью +30...+32 градуса.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240613/komary-rasprostranyayut-v-evrope-likhoradku-denge-est-li-ugroza-v-krymu-1138089557.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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