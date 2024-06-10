https://crimea.ria.ru/20240610/kak-progrelos-more-u-beregov-kryma--infografika-1138003230.html

Как прогрелось море у берегов Крыма – инфографика

Как прогрелось море у берегов Крыма – инфографика - РИА Новости Крым, 10.06.2024

Как прогрелось море у берегов Крыма – инфографика

Температура воды в Черном и Азовском морях уже достигла комфортных значений и продолжает прогреваться. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T17:22

2024-06-10T17:22

2024-06-10T17:22

инфографика

крым

черное море

азовское море

погода в крыму

крымская погода

крымский гидрометцентр

татьяна любецкая

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Температура воды в Черном и Азовском морях уже достигла комфортных значений и продолжает прогреваться. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Любецкая пояснила, что вода в море прогревается не только от горячего воздуха, но и от морских течений и направления ветра."Так, например, когда усилится северо-восточный ветер, то на ЮБК и западном побережье произойдет сгон воды – теплая вода уйдет в море. Но сейчас мы не ждем усиления северо-восточного или юго-западного ветров, поэтому каждый день море будет прогреваться", - заверила синоптик.Также она напомнила, что май в этом году был прохладным, поэтому море начало прогреваться только в первых числах июня. Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщал, что эта неделя в Крыму будет жаркой, воздух прогреется до +39 градусов, но к концу семидневки над полуостровом прогремят грозы и прольются ливневые дожди.На прошлой неделе, 4 июня в Крыму был побит абсолютный максимум температуры. В Симферополе зарегистрировали +33,6 градусов. Это на 0,6 выше, чем в 1975 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять причин приехать в Крым – инфографикаМиллиард выделен на поддержку рыболовства в Черном и Азовском моряхПоследствия Эль-Ниньо: в Крыму прогнозируют аномально жаркое лето

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азовское море

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2024

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