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Как прогрелось море у берегов Крыма – инфографика - РИА Новости Крым, 10.06.2024
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Инфографика
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Как прогрелось море у берегов Крыма – инфографика
Как прогрелось море у берегов Крыма – инфографика - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Как прогрелось море у берегов Крыма – инфографика
Температура воды в Черном и Азовском морях уже достигла комфортных значений и продолжает прогреваться. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T17:22
2024-06-10T17:22
инфографика
крым
черное море
азовское море
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
татьяна любецкая
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Температура воды в Черном и Азовском морях уже достигла комфортных значений и продолжает прогреваться. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Любецкая пояснила, что вода в море прогревается не только от горячего воздуха, но и от морских течений и направления ветра."Так, например, когда усилится северо-восточный ветер, то на ЮБК и западном побережье произойдет сгон воды – теплая вода уйдет в море. Но сейчас мы не ждем усиления северо-восточного или юго-западного ветров, поэтому каждый день море будет прогреваться", - заверила синоптик.Также она напомнила, что май в этом году был прохладным, поэтому море начало прогреваться только в первых числах июня. Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщал, что эта неделя в Крыму будет жаркой, воздух прогреется до +39 градусов, но к концу семидневки над полуостровом прогремят грозы и прольются ливневые дожди.На прошлой неделе, 4 июня в Крыму был побит абсолютный максимум температуры. В Симферополе зарегистрировали +33,6 градусов. Это на 0,6 выше, чем в 1975 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять причин приехать в Крым – инфографикаМиллиард выделен на поддержку рыболовства в Черном и Азовском моряхПоследствия Эль-Ниньо: в Крыму прогнозируют аномально жаркое лето
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РИА Новости Крым
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4.7
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Как прогрелось море у берегов Крыма – инфографика

Вода в море у берегов Крыма прогрелась до +24 градусов – гидрометцентр

17:22 10.06.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Температура воды в Черном и Азовском морях уже достигла комфортных значений и продолжает прогреваться. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Вода в море у берегов Крыма прогрелась до +24 градусовВода в море у берегов Крыма прогрелась до +24 градусов

"Температура воды у берегов Евпатории прогрелась до +22 градусов, в Севастополе до +21, в Ялте + 20, в Азовском море уже +24 градуса, а в Керченском проливе +23 градуса", - рассказала она.

Любецкая пояснила, что вода в море прогревается не только от горячего воздуха, но и от морских течений и направления ветра.
"Так, например, когда усилится северо-восточный ветер, то на ЮБК и западном побережье произойдет сгон воды – теплая вода уйдет в море. Но сейчас мы не ждем усиления северо-восточного или юго-западного ветров, поэтому каждый день море будет прогреваться", - заверила синоптик.
Также она напомнила, что май в этом году был прохладным, поэтому море начало прогреваться только в первых числах июня.
Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщал, что эта неделя в Крыму будет жаркой, воздух прогреется до +39 градусов, но к концу семидневки над полуостровом прогремят грозы и прольются ливневые дожди.
На прошлой неделе, 4 июня в Крыму был побит абсолютный максимум температуры. В Симферополе зарегистрировали +33,6 градусов. Это на 0,6 выше, чем в 1975 году.
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