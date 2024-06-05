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Миллиард выделен на поддержку рыболовства в Черном и Азовском морях

Миллиард выделен на поддержку рыболовства в Черном и Азовском морях - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Миллиард выделен на поддержку рыболовства в Черном и Азовском морях

Государственные субсидии предоставят рыболовным предприятиям Крыма и Севастополя. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T17:26

2024-06-05T17:26

2024-06-05T17:49

михаил мишустин

правительство россии

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краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Государственные субсидии предоставят рыболовным предприятиям Крыма и Севастополя. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин.По словам председателя правительства, субсидии будут предоставлены рыболовным предприятиям, которые работают в Крыму, Севастополе, а также в Краснодарском крае, ДНР, Запорожской, Херсонской и Ростовской областях.Мишустин уточнил, что изменения в госпрограмму "Развитие рыбохозяйственного комплекса" правительство внесло по поручению президента. В соответствии с ними организации рыбохозяйственного комплекса, ведущие промысел в акватории Азовского и Черного морей, смогут получить господдержку и частично покрыть операционные расходы."Средства пойдут на компенсацию части затрат на оплату труда работников и социальные отчисления. Размер возмещения составит 20% стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, добытой или произведенной за предыдущие 3 года", – обратил внимание председатель правительства.Мишустин также отметил, что компании при этом должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с показателями предыдущего года.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале рассказал, что выделенные средства будут направлены на оплату труда работников и социальные отчисления, включая взносы по ОМС. Это позволит рыбохозяйственным организациям снизить издержки, а самое главное – сохранить штат сотрудников и сохранить стабильность отрасли.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил обновить Азово-Черноморский рыбопромысловый флотВ Крыму будут готовить специалистов для местных рыбохозяйствВылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне с начала года вырос на 29%

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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