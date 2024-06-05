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Миллиард выделен на поддержку рыболовства в Черном и Азовском морях - РИА Новости Крым, 05.06.2024
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Миллиард выделен на поддержку рыболовства в Черном и Азовском морях
Миллиард выделен на поддержку рыболовства в Черном и Азовском морях - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Миллиард выделен на поддержку рыболовства в Черном и Азовском морях
Государственные субсидии предоставят рыболовным предприятиям Крыма и Севастополя. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T17:26
2024-06-05T17:49
михаил мишустин
правительство россии
рыболовство
новости
крым
севастополь
черное море
азовское море
краснодарский край
ростовская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Государственные субсидии предоставят рыболовным предприятиям Крыма и Севастополя. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин.По словам председателя правительства, субсидии будут предоставлены рыболовным предприятиям, которые работают в Крыму, Севастополе, а также в Краснодарском крае, ДНР, Запорожской, Херсонской и Ростовской областях.Мишустин уточнил, что изменения в госпрограмму "Развитие рыбохозяйственного комплекса" правительство внесло по поручению президента. В соответствии с ними организации рыбохозяйственного комплекса, ведущие промысел в акватории Азовского и Черного морей, смогут получить господдержку и частично покрыть операционные расходы."Средства пойдут на компенсацию части затрат на оплату труда работников и социальные отчисления. Размер возмещения составит 20% стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, добытой или произведенной за предыдущие 3 года", – обратил внимание председатель правительства.Мишустин также отметил, что компании при этом должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с показателями предыдущего года.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале рассказал, что выделенные средства будут направлены на оплату труда работников и социальные отчисления, включая взносы по ОМС. Это позволит рыбохозяйственным организациям снизить издержки, а самое главное – сохранить штат сотрудников и сохранить стабильность отрасли.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил обновить Азово-Черноморский рыбопромысловый флотВ Крыму будут готовить специалистов для местных рыбохозяйствВылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне с начала года вырос на 29%
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михаил мишустин, правительство россии, рыболовство, новости, крым, севастополь, черное море, азовское море, краснодарский край, ростовская область, донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область, новости крыма, россия, господдержка, субсидии
Миллиард выделен на поддержку рыболовства в Черном и Азовском морях

Миллиард рублей выделен на поддержку рыболовства в Черном и Азовском морях

17:26 05.06.2024 (обновлено: 17:49 05.06.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевМиллиард рублей выделен на поддержку рыболовных предприятий Крыма и Севастополя
Миллиард рублей выделен на поддержку рыболовных предприятий Крыма и Севастополя
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Государственные субсидии предоставят рыболовным предприятиям Крыма и Севастополя. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

"Правительство поддержит предприятия рыбохозяйственного комплекса, ведущие промысел в Черном и Азовском морях. На эти цели в федеральном бюджете на ближайшие 3 года предусмотрено около 1 миллиарда рублей", – заявил Мишустин.

По словам председателя правительства, субсидии будут предоставлены рыболовным предприятиям, которые работают в Крыму, Севастополе, а также в Краснодарском крае, ДНР, Запорожской, Херсонской и Ростовской областях.
Мишустин уточнил, что изменения в госпрограмму "Развитие рыбохозяйственного комплекса" правительство внесло по поручению президента. В соответствии с ними организации рыбохозяйственного комплекса, ведущие промысел в акватории Азовского и Черного морей, смогут получить господдержку и частично покрыть операционные расходы.
"Средства пойдут на компенсацию части затрат на оплату труда работников и социальные отчисления. Размер возмещения составит 20% стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, добытой или произведенной за предыдущие 3 года", – обратил внимание председатель правительства.
Мишустин также отметил, что компании при этом должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с показателями предыдущего года.
"Рассчитываем, что такие шаги позволят сохранить большую часть сотрудников на предприятиях по ловле и разведению рыбы в акватории Азовского и Черного морей, ну а наши граждане далее смогут приобретать любимую продукцию", – заключил председатель правительства.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале рассказал, что выделенные средства будут направлены на оплату труда работников и социальные отчисления, включая взносы по ОМС. Это позволит рыбохозяйственным организациям снизить издержки, а самое главное – сохранить штат сотрудников и сохранить стабильность отрасли.
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Михаил МишустинПравительство РоссииРыболовствоНовостиКрымСевастопольЧерное мореАзовское мореКраснодарский крайРостовская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Запорожская областьХерсонская областьНовости КрымаРоссияГосподдержкаСубсидии
 
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