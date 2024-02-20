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В Крыму будут готовить специалистов для местных рыбохозяйств

В Крыму будут готовить специалистов для местных рыбохозяйств - РИА Новости Крым, 20.02.2024

В Крыму будут готовить специалистов для местных рыбохозяйств

В Крымском федеральном университете будут готовить специалистов в области водных биоресурсов и аквакультуры для местных рыбохозяйственных предприятий и научных... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T08:32

2024-02-20T08:32

2024-02-20T08:41

крым

радио "спутник в крыму"

образование в крыму и севастополе

высшее образование

рыболовство

наука и технологии

кфу (крымский федеральный университет)

владимир гайдаенко

рыбный промысел в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Крымском федеральном университете будут готовить специалистов в области водных биоресурсов и аквакультуры для местных рыбохозяйственных предприятий и научных организаций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщили руководитель департамента рыбного хозяйства минсельхоза РК Владимир Гайдаенко и доцент кафедры экологи и зоологии КФУ им. Вернадского, кандидат биологических наук Владимир Подопригора.По словам Гайдаенко, идея возникла еще до того, как в отрасли возникли трудности, связанные с санкциями: завоз посадочного материала из недружественных стран, дефицит оборудования и прочие проблемы.Теперь же это особенно актуально, учитывая необходимость локально налаживать работу, используя имеющиеся ресурсы, и перепрофилировать хозяйство в целом. А именно: выводить производство рыбы из пресноводных водоемов в акватории Черного и Азовского морей, уточнил Гайдаенко.По словам Владимира Подопригоры, обучение по новой специальности "Водные биоресурсы и аквакультура" начнется на базе кафедры экологи и зоологии КФУ им. Вернадского с 1 сентября этого года, лицензия уже получена.Чтобы лучше понять потребности отрасли, уже сейчас ведутся переговоры с потенциальными работодателями, которые будут предоставлять студентам возможность проходить практику на своих производствах.Кроме того, будущие специалисты смогут обучаться на научно-производственной базе Института биологии южных морей в Севастополе, куда желающие посвятить себя науке также смогут пойти работать после выпуска, добавил Подопригора."Задача, которую наша команда поставила, – стать связующим звеном между учеными и нашей промышленностью. Потому что сейчас, к сожалению, они идут параллельными путями", – заметил он.По словам Гайдаенко, работа в этом направлении в Крыму будут вести, опираясь на опыт, наработанный еще в советские времена, проецируя его "на ту ситуацию, которая есть сейчас"."Абсолютно все технологии выращивания рыбы, 90% методик исследования в рыбохозяйственной науке и все промысловые запасы мирового океана были открыты в СССР. Это гигантский пласт информации, колоссальный опыт, который был отдан в мир. Потенциал, который есть сейчас, позволяет нам не только увеличить производство, но и саму структуру рыбного хозяйства вывести на новый уровень", – заключил глава профильного департамента Минсельхоза Крыма.Ранее в Севастополе презентовали школу для морских фермеров. Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев: рыбзавод "Атлантика" хотят возродить в Севастополе Вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне с начала года вырос на 29% Разрушены кефалевые заводы: шторм нанес ущерб рыбному хозяйству Крыма

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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