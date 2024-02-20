https://crimea.ria.ru/20240220/v-krymu-budut-gotovit-spetsialistov-dlya-mestnykh-rybokhozyaystv-1135069289.html
В Крыму будут готовить специалистов для местных рыбохозяйств
В Крыму будут готовить специалистов для местных рыбохозяйств - РИА Новости Крым, 20.02.2024
В Крыму будут готовить специалистов для местных рыбохозяйств
В Крымском федеральном университете будут готовить специалистов в области водных биоресурсов и аквакультуры для местных рыбохозяйственных предприятий и научных... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T08:32
2024-02-20T08:32
2024-02-20T08:41
крым
радио "спутник в крыму"
образование в крыму и севастополе
высшее образование
рыболовство
наука и технологии
кфу (крымский федеральный университет)
владимир гайдаенко
рыбный промысел в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Крымском федеральном университете будут готовить специалистов в области водных биоресурсов и аквакультуры для местных рыбохозяйственных предприятий и научных организаций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщили руководитель департамента рыбного хозяйства минсельхоза РК Владимир Гайдаенко и доцент кафедры экологи и зоологии КФУ им. Вернадского, кандидат биологических наук Владимир Подопригора.По словам Гайдаенко, идея возникла еще до того, как в отрасли возникли трудности, связанные с санкциями: завоз посадочного материала из недружественных стран, дефицит оборудования и прочие проблемы.Теперь же это особенно актуально, учитывая необходимость локально налаживать работу, используя имеющиеся ресурсы, и перепрофилировать хозяйство в целом. А именно: выводить производство рыбы из пресноводных водоемов в акватории Черного и Азовского морей, уточнил Гайдаенко.По словам Владимира Подопригоры, обучение по новой специальности "Водные биоресурсы и аквакультура" начнется на базе кафедры экологи и зоологии КФУ им. Вернадского с 1 сентября этого года, лицензия уже получена.Чтобы лучше понять потребности отрасли, уже сейчас ведутся переговоры с потенциальными работодателями, которые будут предоставлять студентам возможность проходить практику на своих производствах.Кроме того, будущие специалисты смогут обучаться на научно-производственной базе Института биологии южных морей в Севастополе, куда желающие посвятить себя науке также смогут пойти работать после выпуска, добавил Подопригора."Задача, которую наша команда поставила, – стать связующим звеном между учеными и нашей промышленностью. Потому что сейчас, к сожалению, они идут параллельными путями", – заметил он.По словам Гайдаенко, работа в этом направлении в Крыму будут вести, опираясь на опыт, наработанный еще в советские времена, проецируя его "на ту ситуацию, которая есть сейчас"."Абсолютно все технологии выращивания рыбы, 90% методик исследования в рыбохозяйственной науке и все промысловые запасы мирового океана были открыты в СССР. Это гигантский пласт информации, колоссальный опыт, который был отдан в мир. Потенциал, который есть сейчас, позволяет нам не только увеличить производство, но и саму структуру рыбного хозяйства вывести на новый уровень", – заключил глава профильного департамента Минсельхоза Крыма.Ранее в Севастополе презентовали школу для морских фермеров. Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев: рыбзавод "Атлантика" хотят возродить в Севастополе Вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне с начала года вырос на 29% Разрушены кефалевые заводы: шторм нанес ущерб рыбному хозяйству Крыма
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крым, образование в крыму и севастополе, высшее образование, рыболовство, наука и технологии, кфу (крымский федеральный университет), владимир гайдаенко, рыбный промысел в крыму
В Крыму будут готовить специалистов для местных рыбохозяйств
В Крыму будут готовить специалистов в области водных биоресурсов и аквакультуры
08:32 20.02.2024 (обновлено: 08:41 20.02.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым.
В Крымском федеральном университете будут готовить специалистов в области водных биоресурсов и аквакультуры для местных рыбохозяйственных предприятий и научных организаций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщили руководитель департамента рыбного хозяйства минсельхоза РК Владимир Гайдаенко и доцент кафедры экологи и зоологии КФУ им. Вернадского, кандидат биологических наук Владимир Подопригора.
По словам Гайдаенко, идея возникла еще до того, как в отрасли возникли трудности, связанные с санкциями: завоз посадочного материала из недружественных стран, дефицит оборудования и прочие проблемы.
Теперь же это особенно актуально, учитывая необходимость локально налаживать работу, используя имеющиеся ресурсы, и перепрофилировать хозяйство в целом. А именно: выводить производство рыбы из пресноводных водоемов в акватории Черного и Азовского морей, уточнил Гайдаенко.
"Как следствие, это требует подготовки узконаправленных специалистов, разработки технологий, которые были бы районированы, тщательного подбора объектов для выращивания, изучения рынка потребления того продукта, который будет выращиваться. Это требует связки с научными организациями… Мы хотим именно готовить специалистов здесь, для дома. А не просто выпустить биолога, который потом пойдет и будет себе искать работу ", – сказал он.
По словам Владимира Подопригоры, обучение по новой специальности "Водные биоресурсы и аквакультура" начнется на базе кафедры экологи и зоологии КФУ им. Вернадского с 1 сентября этого года, лицензия уже получена.
Чтобы лучше понять потребности отрасли, уже сейчас ведутся переговоры с потенциальными работодателями, которые будут предоставлять студентам возможность проходить практику на своих производствах.
Кроме того, будущие специалисты смогут обучаться на научно-производственной базе Института биологии южных морей в Севастополе, куда желающие посвятить себя науке также смогут пойти работать после выпуска, добавил Подопригора.
"Задача, которую наша команда поставила, – стать связующим звеном между учеными и нашей промышленностью. Потому что сейчас, к сожалению, они идут параллельными путями", – заметил он.
По словам Гайдаенко, работа в этом направлении в Крыму будут вести, опираясь на опыт, наработанный еще в советские времена, проецируя его "на ту ситуацию, которая есть сейчас".
"Абсолютно все технологии выращивания рыбы, 90% методик исследования в рыбохозяйственной науке и все промысловые запасы мирового океана были открыты в СССР. Это гигантский пласт информации, колоссальный опыт, который был отдан в мир. Потенциал, который есть сейчас, позволяет нам не только увеличить производство, но и саму структуру рыбного хозяйства вывести на новый уровень", – заключил глава профильного департамента Минсельхоза Крыма.
Ранее в Севастополе презентовали школу для морских фермеров.
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