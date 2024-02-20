Рейтинг@Mail.ru
В Крыму будут готовить специалистов для местных рыбохозяйств - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240220/v-krymu-budut-gotovit-spetsialistov-dlya-mestnykh-rybokhozyaystv-1135069289.html
В Крыму будут готовить специалистов для местных рыбохозяйств
В Крыму будут готовить специалистов для местных рыбохозяйств - РИА Новости Крым, 20.02.2024
В Крыму будут готовить специалистов для местных рыбохозяйств
В Крымском федеральном университете будут готовить специалистов в области водных биоресурсов и аквакультуры для местных рыбохозяйственных предприятий и научных... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T08:32
2024-02-20T08:41
крым
радио "спутник в крыму"
образование в крыму и севастополе
высшее образование
рыболовство
наука и технологии
кфу (крымский федеральный университет)
владимир гайдаенко
рыбный промысел в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110539/67/1105396796_0:203:3543:2196_1920x0_80_0_0_53fcab689f1149e432306ab33510b164.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Крымском федеральном университете будут готовить специалистов в области водных биоресурсов и аквакультуры для местных рыбохозяйственных предприятий и научных организаций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщили руководитель департамента рыбного хозяйства минсельхоза РК Владимир Гайдаенко и доцент кафедры экологи и зоологии КФУ им. Вернадского, кандидат биологических наук Владимир Подопригора.По словам Гайдаенко, идея возникла еще до того, как в отрасли возникли трудности, связанные с санкциями: завоз посадочного материала из недружественных стран, дефицит оборудования и прочие проблемы.Теперь же это особенно актуально, учитывая необходимость локально налаживать работу, используя имеющиеся ресурсы, и перепрофилировать хозяйство в целом. А именно: выводить производство рыбы из пресноводных водоемов в акватории Черного и Азовского морей, уточнил Гайдаенко.По словам Владимира Подопригоры, обучение по новой специальности "Водные биоресурсы и аквакультура" начнется на базе кафедры экологи и зоологии КФУ им. Вернадского с 1 сентября этого года, лицензия уже получена.Чтобы лучше понять потребности отрасли, уже сейчас ведутся переговоры с потенциальными работодателями, которые будут предоставлять студентам возможность проходить практику на своих производствах.Кроме того, будущие специалисты смогут обучаться на научно-производственной базе Института биологии южных морей в Севастополе, куда желающие посвятить себя науке также смогут пойти работать после выпуска, добавил Подопригора."Задача, которую наша команда поставила, – стать связующим звеном между учеными и нашей промышленностью. Потому что сейчас, к сожалению, они идут параллельными путями", – заметил он.По словам Гайдаенко, работа в этом направлении в Крыму будут вести, опираясь на опыт, наработанный еще в советские времена, проецируя его "на ту ситуацию, которая есть сейчас"."Абсолютно все технологии выращивания рыбы, 90% методик исследования в рыбохозяйственной науке и все промысловые запасы мирового океана были открыты в СССР. Это гигантский пласт информации, колоссальный опыт, который был отдан в мир. Потенциал, который есть сейчас, позволяет нам не только увеличить производство, но и саму структуру рыбного хозяйства вывести на новый уровень", – заключил глава профильного департамента Минсельхоза Крыма.Ранее в Севастополе презентовали школу для морских фермеров. Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев: рыбзавод "Атлантика" хотят возродить в Севастополе Вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне с начала года вырос на 29% Разрушены кефалевые заводы: шторм нанес ущерб рыбному хозяйству Крыма
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110539/67/1105396796_414:0:3543:2347_1920x0_80_0_0_6a28626910c8290c529937af42d744b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, образование в крыму и севастополе, высшее образование, рыболовство, наука и технологии, кфу (крымский федеральный университет), владимир гайдаенко, рыбный промысел в крыму
В Крыму будут готовить специалистов для местных рыбохозяйств

В Крыму будут готовить специалистов в области водных биоресурсов и аквакультуры

08:32 20.02.2024 (обновлено: 08:41 20.02.2024)
 
© Инфоцентр "Крымский мост"Специалисты Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства ведут мониторинг влияния строительства Крымского моста на водные биоресурсы и ихтиофауну
Специалисты Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства ведут мониторинг влияния строительства Крымского моста на водные биоресурсы и ихтиофауну
© Инфоцентр "Крымский мост"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Крымском федеральном университете будут готовить специалистов в области водных биоресурсов и аквакультуры для местных рыбохозяйственных предприятий и научных организаций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщили руководитель департамента рыбного хозяйства минсельхоза РК Владимир Гайдаенко и доцент кафедры экологи и зоологии КФУ им. Вернадского, кандидат биологических наук Владимир Подопригора.
По словам Гайдаенко, идея возникла еще до того, как в отрасли возникли трудности, связанные с санкциями: завоз посадочного материала из недружественных стран, дефицит оборудования и прочие проблемы.
Теперь же это особенно актуально, учитывая необходимость локально налаживать работу, используя имеющиеся ресурсы, и перепрофилировать хозяйство в целом. А именно: выводить производство рыбы из пресноводных водоемов в акватории Черного и Азовского морей, уточнил Гайдаенко.
"Как следствие, это требует подготовки узконаправленных специалистов, разработки технологий, которые были бы районированы, тщательного подбора объектов для выращивания, изучения рынка потребления того продукта, который будет выращиваться. Это требует связки с научными организациями… Мы хотим именно готовить специалистов здесь, для дома. А не просто выпустить биолога, который потом пойдет и будет себе искать работу ", – сказал он.
По словам Владимира Подопригоры, обучение по новой специальности "Водные биоресурсы и аквакультура" начнется на базе кафедры экологи и зоологии КФУ им. Вернадского с 1 сентября этого года, лицензия уже получена.
Чтобы лучше понять потребности отрасли, уже сейчас ведутся переговоры с потенциальными работодателями, которые будут предоставлять студентам возможность проходить практику на своих производствах.
Кроме того, будущие специалисты смогут обучаться на научно-производственной базе Института биологии южных морей в Севастополе, куда желающие посвятить себя науке также смогут пойти работать после выпуска, добавил Подопригора.
"Задача, которую наша команда поставила, – стать связующим звеном между учеными и нашей промышленностью. Потому что сейчас, к сожалению, они идут параллельными путями", – заметил он.
По словам Гайдаенко, работа в этом направлении в Крыму будут вести, опираясь на опыт, наработанный еще в советские времена, проецируя его "на ту ситуацию, которая есть сейчас".
"Абсолютно все технологии выращивания рыбы, 90% методик исследования в рыбохозяйственной науке и все промысловые запасы мирового океана были открыты в СССР. Это гигантский пласт информации, колоссальный опыт, который был отдан в мир. Потенциал, который есть сейчас, позволяет нам не только увеличить производство, но и саму структуру рыбного хозяйства вывести на новый уровень", – заключил глава профильного департамента Минсельхоза Крыма.
Ранее в Севастополе презентовали школу для морских фермеров.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Развожаев: рыбзавод "Атлантика" хотят возродить в Севастополе
Вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне с начала года вырос на 29%
Разрушены кефалевые заводы: шторм нанес ущерб рыбному хозяйству Крыма
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымОбразование в Крыму и СевастополеВысшее образованиеРыболовствоНаука и технологииКФУ (Крымский федеральный университет)Владимир ГайдаенкоРыбный промысел в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:44Севастополю есть чему поучиться у Крыма в вопросах развития – мнение
10:34Украины для меня больше нет: как украинка стала помогать российской армии
10:20Бьют по новым селам: ВСУ выпустили более 30 снарядов по мирной Херсонщине
10:00Точка невозврата: почему запад "ускорил" майдан на Украине
09:53Как работает Керченская паромная переправа во вторник
09:19Взрывы на Украине: в Полтавской области горит промышленный объект
09:00Над Калужской и Брянской областями уничтожены дроны ВСУ
08:32В Крыму будут готовить специалистов для местных рыбохозяйств
08:06Поедет молодежь: в Крыму оценили эффект от поручения Путина по медицине
07:44Греки Мариуполя создали региональную национально-культурную автономию
07:25Три беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью
07:12Каждая четвертая жертва телефонных мошенников брала кредит в банке
06:34В новых регионах восстановили 6,5 тысяч домов и соцучреждений
06:04Массовые отключения света в Севастополе во вторник – адреса
00:01Во вторник в Крыму сохранится прохладная погода
00:00Какой сегодня праздник: 20 февраля
22:34Главное за день: 19 февраля
22:11Главные новости Крыма: 19 февраля
21:4311 детей вернулись в свои семьи на Украине – Львова-Белова
21:26Программы "Земский доктор" и "Земский учитель" будут продлены
Лента новостейМолния