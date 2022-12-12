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В Севастополе презентовали школу для морских фермеров - РИА Новости Крым, 12.12.2022
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В Севастополе презентовали школу для морских фермеров
В Севастополе презентовали школу для морских фермеров - РИА Новости Крым, 12.12.2022
В Севастополе презентовали школу для морских фермеров
В Севастополе прошел первый семинар в рамках специальной программы "Школа для морских фермеров", которую разработали сотрудники отдела аквакультуры и морской... РИА Новости Крым, 12.12.2022
2022-12-12T17:56
2022-12-12T08:49
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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе прошел первый семинар в рамках специальной программы "Школа для морских фермеров", которую разработали сотрудники отдела аквакультуры и морской фармакологии Института биологии южных морей им. Ковалевского РАН. Подробностями идеи и возможностями ее воплощения поделились в пресс-службе учреждения."Школа для морских фермеров" – программа повышения квалификации по таким направлениям, как "основы экологии", "основы биотехники культивирования двустворчатых моллюсков" и "основы экономики морских хозяйств". Лекции читают ведущие ученые в области аквакультуры.По словам Рябушко, в России аналогов подобных школ, с выдачей сертификатов, нет. Есть только конференции для слушателей. В других странах, в Европе и Северной Америке, такие программы есть, и работа в этом направлении там реализуется на достойном уровне – на государственные деньги и кредиты. При этом отличается от формата и принципов, взятых на вооружение на Востоке, в частности в Китае, где "применяется ручной труд и сразу все реализуется, потому что очень много населения".Обучение в школе будет проходить по очно-заочной форме, без отрыва от работы, на площадках Института биологи южных морей, отметил он. Реализовывать программу в ИнБЮМ намерены "по мере набора групп слушателей".По мнению, директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Натальи Скорюковой, открытие такой школы положительно скажется на развитии региона "как что-то новое востребованное и уникальное"."Порядка четырех предприятий являются флагманами в этом направлении работы. И мы считаем, что как раз школа, которая сегодня открывается, будет способствовать дополнительному развитию предпринимательской деятельности", – заключила Скорюкова.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно где появится первый устричный питомник для Юга России Что угрожает устричным фермам в Крыму и Севастополе Что мешает развивать аквакультуру в Крыму – мнение эксперта
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севастополь, инбюм, наука и технологии, крым, новости крыма, черное море
В Севастополе презентовали школу для морских фермеров

Школу для морских фермеров открыли в Севастополе ученые Института биологии южных морей

17:56 12.12.2022
 
© Фото: pixabayМикроскоп
Микроскоп
© Фото: pixabay
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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе прошел первый семинар в рамках специальной программы "Школа для морских фермеров", которую разработали сотрудники отдела аквакультуры и морской фармакологии Института биологии южных морей им. Ковалевского РАН. Подробностями идеи и возможностями ее воплощения поделились в пресс-службе учреждения.
"Школа для морских фермеров" – программа повышения квалификации по таким направлениям, как "основы экологии", "основы биотехники культивирования двустворчатых моллюсков" и "основы экономики морских хозяйств". Лекции читают ведущие ученые в области аквакультуры.
"Школа начнет работу в полном объеме начиная со следующего года. Будут приглашать всех желающих. Но в принципе она предназначена для сотрудников государственных органов власти, владельцев малых и средних предприятий, работающих в сельскохозяйственной индустрии, представителей государственных и муниципальных заказчиков и граждан, желающих стать морскими фермерами", – рассказал руководитель отдела аквакультуры и морской фармакологии ИнБЮМ, доктор биологических наук Виталий Рябушко.
По словам Рябушко, в России аналогов подобных школ, с выдачей сертификатов, нет. Есть только конференции для слушателей. В других странах, в Европе и Северной Америке, такие программы есть, и работа в этом направлении там реализуется на достойном уровне – на государственные деньги и кредиты. При этом отличается от формата и принципов, взятых на вооружение на Востоке, в частности в Китае, где "применяется ручной труд и сразу все реализуется, потому что очень много населения".
Обучение в школе будет проходить по очно-заочной форме, без отрыва от работы, на площадках Института биологи южных морей, отметил он. Реализовывать программу в ИнБЮМ намерены "по мере набора групп слушателей".
По мнению, директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Натальи Скорюковой, открытие такой школы положительно скажется на развитии региона "как что-то новое востребованное и уникальное".
"Порядка четырех предприятий являются флагманами в этом направлении работы. И мы считаем, что как раз школа, которая сегодня открывается, будет способствовать дополнительному развитию предпринимательской деятельности", – заключила Скорюкова.
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