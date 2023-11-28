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Разрушены кефалевые заводы: шторм нанес ущерб рыбному хозяйству Крыма
Разрушены кефалевые заводы: шторм нанес ущерб рыбному хозяйству Крыма - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Разрушены кефалевые заводы: шторм нанес ущерб рыбному хозяйству Крыма
В сельском хозяйстве Крыма от шторма больше всего пострадала рыбохозяйственная отрасль. Разрушены кефалевые заводы и ставные морские неводы, сообщил РИА Новости РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T22:30
2023-11-28T22:30
2023-11-28T22:37
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
эксклюзивы риа новости крым
андрей савчук
рыболовство
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В сельском хозяйстве Крыма от шторма больше всего пострадала рыбохозяйственная отрасль. Разрушены кефалевые заводы и ставные морские неводы, сообщил РИА Новости Крым министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук.Ставной невод – стационарно установленная сеть с "ловушками", предназначенная для ловли стайных рыб.Точной информации о том, насколько пострадало имущество рыболовецких предприятий и рыболовный флот, пока нет."По предварительной информации, в отрасли АПК нет ни крушений, ни человеческих жертв", – уточнил Андрей Савчук.Как стало известно, шторм, разыгравшийся в Черном море, не должен повлиять на хамсовую путину в Керченском проливе. Об этом рассказал старший научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии Института биологии южных морей Михаил Чесалин."При штормовой погоде хамса опускается с глубины 20-30 метров в более спокойные глубинные горизонты воды, до 60-70 метров, туда, где уже шторма нет", – объяснил он.При этом он отметил, что рыба из-за сильного шторма отходит от берега, и рыбакам сложнее ее ловить.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:Как ловить рыбу в Крыму осенью - советы в инфографикеВ Азовском море фактически исчезли ценные виды рыб – ученый о причинахДопустимо ли давать сельдь детям в детском саду – ответ Роспотребнадзора
https://crimea.ria.ru/20231128/novyy-shtorm-s-livnyami-i-shkvalistym-vetrom-nadvigaetsya-na-krym---1133133873.html
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Ирина Камышева
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, андрей савчук, рыболовство, новости крыма, крым
Разрушены кефалевые заводы: шторм нанес ущерб рыбному хозяйству Крыма
В Крыму штормом разрушило кефалевые заводы и прибрежные объекты рыболовецких предприятий
22:30 28.11.2023 (обновлено: 22:37 28.11.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым.
В сельском хозяйстве Крыма от шторма больше всего пострадала рыбохозяйственная отрасль. Разрушены кефалевые заводы и ставные морские неводы, сообщил РИА Новости Крым
министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук.
"Наиболее пострадавшее направление в сельскохозяйственной отрасли – рыбохозяйственное. Это связано с тем, что основные орудия производства и промысла находились в акватории моря и прибрежных районах, то есть участках, наиболее подверженных воздействию урагана. К сожалению, не все из них удалось сохранить. Некоторые кефалевые заводы и ставные неводы были разрушены", – сказал министр.
Ставной невод – стационарно установленная сеть с "ловушками", предназначенная для ловли стайных рыб.
Точной информации о том, насколько пострадало имущество рыболовецких предприятий и рыболовный флот, пока нет.
"По предварительной информации, в отрасли АПК нет ни крушений, ни человеческих жертв", – уточнил Андрей Савчук.
Как стало известно, шторм, разыгравшийся в Черном море, не должен повлиять на хамсовую путину
в Керченском проливе. Об этом рассказал старший научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии Института биологии южных морей Михаил Чесалин.
"При штормовой погоде хамса опускается с глубины 20-30 метров в более спокойные глубинные горизонты воды, до 60-70 метров, туда, где уже шторма нет", – объяснил он.
При этом он отметил, что рыба из-за сильного шторма отходит от берега, и рыбакам сложнее ее ловить.
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