https://crimea.ria.ru/20231128/razrusheny-kefalevye-zavody-shtorm-nanes-uscherb-rybnomu-khozyaystvu-kryma-1133147784.html

Разрушены кефалевые заводы: шторм нанес ущерб рыбному хозяйству Крыма

Разрушены кефалевые заводы: шторм нанес ущерб рыбному хозяйству Крыма - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Разрушены кефалевые заводы: шторм нанес ущерб рыбному хозяйству Крыма

В сельском хозяйстве Крыма от шторма больше всего пострадала рыбохозяйственная отрасль. Разрушены кефалевые заводы и ставные морские неводы, сообщил РИА Новости РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T22:30

2023-11-28T22:30

2023-11-28T22:37

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В сельском хозяйстве Крыма от шторма больше всего пострадала рыбохозяйственная отрасль. Разрушены кефалевые заводы и ставные морские неводы, сообщил РИА Новости Крым министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук.Ставной невод – стационарно установленная сеть с "ловушками", предназначенная для ловли стайных рыб.Точной информации о том, насколько пострадало имущество рыболовецких предприятий и рыболовный флот, пока нет."По предварительной информации, в отрасли АПК нет ни крушений, ни человеческих жертв", – уточнил Андрей Савчук.Как стало известно, шторм, разыгравшийся в Черном море, не должен повлиять на хамсовую путину в Керченском проливе. Об этом рассказал старший научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии Института биологии южных морей Михаил Чесалин."При штормовой погоде хамса опускается с глубины 20-30 метров в более спокойные глубинные горизонты воды, до 60-70 метров, туда, где уже шторма нет", – объяснил он.При этом он отметил, что рыба из-за сильного шторма отходит от берега, и рыбакам сложнее ее ловить.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:Как ловить рыбу в Крыму осенью - советы в инфографикеВ Азовском море фактически исчезли ценные виды рыб – ученый о причинахДопустимо ли давать сельдь детям в детском саду – ответ Роспотребнадзора

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2023

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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, андрей савчук, рыболовство, новости крыма, крым