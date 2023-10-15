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Как ловить рыбу в Крыму осенью - советы в инфографике - РИА Новости Крым, 15.10.2023
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https://crimea.ria.ru/20231015/kak-lovit-rybu-v-krymu-osenyu---sovety-v--infografike-1132007877.html
Как ловить рыбу в Крыму осенью - советы в инфографике
Как ловить рыбу в Крыму осенью - советы в инфографике - РИА Новости Крым, 15.10.2023
Как ловить рыбу в Крыму осенью - советы в инфографике
До 1 ноября Черное море и внутренние водоемы в Крыму становятся настоящим раздольем для любителей рыбалки. Для любительской ловли достаточно вооружиться... РИА Новости Крым, 15.10.2023
2023-10-15T18:49
2023-10-15T18:49
радио "спутник в крыму"
рыба
рыболовство
совет эксперта
крым
черное море
азовское море
отдых
отдых в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. До 1 ноября Черное море и внутренние водоемы в Крыму становятся настоящим раздольем для любителей рыбалки. Для любительской ловли достаточно вооружиться законными орудиями лова – удочкой с крючком и поплавком – и выбрать удобное местечко на реке или в лодке недалеко от берега. О том, что можно ловить и когда для рыбалки появляются самые лучшие условия, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" замруководителя Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Иван Сокол.По словам специалиста, до 1 ноября в Крыму практически нет ограничений что для пресноводной, что для морской рыбалки. Единственное исключение, которое работает круглый год – это запрет на ловлю в устьях рек и на участках длиной в 500 метров в обе стороны от устья. В таких местах, как правило, находится постоянная кормовая база для рыб и нерестовые места.Во всех остальных местах крымского побережья рыбаки могут отвести душу – при условии, что совпадут не зависящие от человека факторы: погода, ветер, температура воды. Как пояснил Иван Сокол, лучшее время для морской рыбалки наступает, когда температура воды снижается до 12-15 градусов."Рыба, как и птицы, к зиме перебирается поближе к югу и к берегу: здесь комфортнее среда и выше питательная база, - отметил Иван Сокол. – В настоящий момент это происходит с кефалью. Ставрида постоянно может находиться у берегов, но большие скопления начнутся тогда, когда будет похолодание и когда она начнет сбиваться в стаи".Еще больше шансов на успешный улов, если выходить на рыбалку после шторма.Если все факторы складываются и рыба "прет", главное для рыбаков – не терять голову. Представитель Росрыболовства напоминает: даже на разрешенные для ловли виды рыбы есть суточные ограничения по вылову."Установлена суточная норма добычи водных биологических ресурсов для одного гражданина при осуществлении любительского рыболовства: барабули – 5 кг, ставриды – 10 кг, сельди черноморской – 5 кг, пиленгаса – 10 кг или 6 экземпляров, камбалы-калкана – 7,5 кг или 2 экземпляра, камбалы Глосса – 5 кг. На каждый вид свои объемы, эти данные есть в общем доступе, их можно открыть и посмотреть", - предупредил чиновник.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин ответит за вылов краснокнижных рыб и креветки из ДонузлаваКак изменение климата отразилось на количестве рыбы у берегов КрымаВ Севастополе вырастили первых в России отечественных устриц
https://crimea.ria.ru/20211012/v-krymu-ogranichat-lyubitelskuyu-rybalku-kogo-i-gde-nelzya-lovit-1121117764.html
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РИА Новости Крым
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рыба, рыболовство, совет эксперта, крым, черное море, азовское море, отдых, отдых в крыму, новости крыма, иван сокол
Как ловить рыбу в Крыму осенью - советы в инфографике

Когда в Крыму лучше всего идти на рыбалку осенью - инфографика

18:49 15.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРыбак на Графской пристани в Севастополе
Рыбак на Графской пристани в Севастополе - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. До 1 ноября Черное море и внутренние водоемы в Крыму становятся настоящим раздольем для любителей рыбалки. Для любительской ловли достаточно вооружиться законными орудиями лова – удочкой с крючком и поплавком – и выбрать удобное местечко на реке или в лодке недалеко от берега. О том, что можно ловить и когда для рыбалки появляются самые лучшие условия, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" замруководителя Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Иван Сокол.
По словам специалиста, до 1 ноября в Крыму практически нет ограничений что для пресноводной, что для морской рыбалки. Единственное исключение, которое работает круглый год – это запрет на ловлю в устьях рек и на участках длиной в 500 метров в обе стороны от устья. В таких местах, как правило, находится постоянная кормовая база для рыб и нерестовые места.
Морская рыбалка
Во всех остальных местах крымского побережья рыбаки могут отвести душу – при условии, что совпадут не зависящие от человека факторы: погода, ветер, температура воды. Как пояснил Иван Сокол, лучшее время для морской рыбалки наступает, когда температура воды снижается до 12-15 градусов.
"Рыба, как и птицы, к зиме перебирается поближе к югу и к берегу: здесь комфортнее среда и выше питательная база, - отметил Иван Сокол. – В настоящий момент это происходит с кефалью. Ставрида постоянно может находиться у берегов, но большие скопления начнутся тогда, когда будет похолодание и когда она начнет сбиваться в стаи".
Морская рыбалка
Еще больше шансов на успешный улов, если выходить на рыбалку после шторма.

"Должен быть определенный ветер, который подгонит рыбу к берегу. Сначала он мешает рыбакам, потому что нагоняет шторм. Но потом, когда погода ложится, рыба, придавленная ветром, подходит к берегу, - пояснил механизм Иван Сокол. – Так что на рыбалку лучше выходить на следующий день после окончания шторма или через день".

Если все факторы складываются и рыба "прет", главное для рыбаков – не терять голову. Представитель Росрыболовства напоминает: даже на разрешенные для ловли виды рыбы есть суточные ограничения по вылову.
Морская рыбалка
"Установлена суточная норма добычи водных биологических ресурсов для одного гражданина при осуществлении любительского рыболовства: барабули – 5 кг, ставриды – 10 кг, сельди черноморской – 5 кг, пиленгаса – 10 кг или 6 экземпляров, камбалы-калкана – 7,5 кг или 2 экземпляра, камбалы Глосса – 5 кг. На каждый вид свои объемы, эти данные есть в общем доступе, их можно открыть и посмотреть", - предупредил чиновник.
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12 октября 2021, 17:12
В Крыму ограничат любительскую рыбалку: кого и где нельзя ловить
 
Радио "Спутник в Крыму"РыбаРыболовствоСовет экспертаКрымЧерное мореАзовское мореОтдыхОтдых в КрымуНовости КрымаИван Сокол
 
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