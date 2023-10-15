https://crimea.ria.ru/20231015/kak-lovit-rybu-v-krymu-osenyu---sovety-v--infografike-1132007877.html

Как ловить рыбу в Крыму осенью - советы в инфографике

Как ловить рыбу в Крыму осенью - советы в инфографике - РИА Новости Крым, 15.10.2023

Как ловить рыбу в Крыму осенью - советы в инфографике

До 1 ноября Черное море и внутренние водоемы в Крыму становятся настоящим раздольем для любителей рыбалки. Для любительской ловли достаточно вооружиться... РИА Новости Крым, 15.10.2023

2023-10-15T18:49

2023-10-15T18:49

2023-10-15T18:49

радио "спутник в крыму"

рыба

рыболовство

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. До 1 ноября Черное море и внутренние водоемы в Крыму становятся настоящим раздольем для любителей рыбалки. Для любительской ловли достаточно вооружиться законными орудиями лова – удочкой с крючком и поплавком – и выбрать удобное местечко на реке или в лодке недалеко от берега. О том, что можно ловить и когда для рыбалки появляются самые лучшие условия, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" замруководителя Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Иван Сокол.По словам специалиста, до 1 ноября в Крыму практически нет ограничений что для пресноводной, что для морской рыбалки. Единственное исключение, которое работает круглый год – это запрет на ловлю в устьях рек и на участках длиной в 500 метров в обе стороны от устья. В таких местах, как правило, находится постоянная кормовая база для рыб и нерестовые места.Во всех остальных местах крымского побережья рыбаки могут отвести душу – при условии, что совпадут не зависящие от человека факторы: погода, ветер, температура воды. Как пояснил Иван Сокол, лучшее время для морской рыбалки наступает, когда температура воды снижается до 12-15 градусов."Рыба, как и птицы, к зиме перебирается поближе к югу и к берегу: здесь комфортнее среда и выше питательная база, - отметил Иван Сокол. – В настоящий момент это происходит с кефалью. Ставрида постоянно может находиться у берегов, но большие скопления начнутся тогда, когда будет похолодание и когда она начнет сбиваться в стаи".Еще больше шансов на успешный улов, если выходить на рыбалку после шторма.Если все факторы складываются и рыба "прет", главное для рыбаков – не терять голову. Представитель Росрыболовства напоминает: даже на разрешенные для ловли виды рыбы есть суточные ограничения по вылову."Установлена суточная норма добычи водных биологических ресурсов для одного гражданина при осуществлении любительского рыболовства: барабули – 5 кг, ставриды – 10 кг, сельди черноморской – 5 кг, пиленгаса – 10 кг или 6 экземпляров, камбалы-калкана – 7,5 кг или 2 экземпляра, камбалы Глосса – 5 кг. На каждый вид свои объемы, эти данные есть в общем доступе, их можно открыть и посмотреть", - предупредил чиновник.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин ответит за вылов краснокнижных рыб и креветки из ДонузлаваКак изменение климата отразилось на количестве рыбы у берегов КрымаВ Севастополе вырастили первых в России отечественных устриц

https://crimea.ria.ru/20211012/v-krymu-ogranichat-lyubitelskuyu-rybalku-kogo-i-gde-nelzya-lovit-1121117764.html

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черное море

азовское море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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