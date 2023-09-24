https://crimea.ria.ru/20230924/kak-izmenenie-klimata-otrazilos-na-kolichestve-ryby-u-beregov-kryma-1131551212.html

Как изменение климата отразилось на количестве рыбы у берегов Крыма

Как изменение климата отразилось на количестве рыбы у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 23.09.2023

Как изменение климата отразилось на количестве рыбы у берегов Крыма

Осенью начнется активный рыбный промысел в Азовском и Черном морях. Какова ситуация с численностью популяций водных биоресурсов на полуострове, на вылов какой... РИА Новости Крым, 23.09.2023

2023-09-24T07:01

2023-09-24T07:01

2023-09-23T16:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Осенью начнется активный рыбный промысел в Азовском и Черном морях. Какова ситуация с численностью популяций водных биоресурсов на полуострове, на вылов какой рыбы наложен запрет и почему, РИА Новости Крым рассказал заведующий лабораторией водных биологических ресурсов отдела "Керченский" Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Владислав Шляхов.По словам специалиста, именно потепление за последние 20 лет, а также рост солености моря, сокращение речного стока, оказали сильное воздействие на изменение в численности популяций рыб в Азово-Черноморском бассейне.На промысел осетра, севрюги и азовского судака наложен запрет. Владислав Шляхов пояснил, что цель запрета – сохранение и приумножение запасов рыбы. В целях сохранения вылов может быть запрещен частично или в полном объеме.Полный запрет действует в морских акваториях, которые имеют особо важное природоохранное значение. Частичный наложен на вылов рыбы в морских акваториях, где находятся места миграционных путей и зимовки молоди рыб. Запрещенные и разрешенные для рыболовства зоны указаны в Правилах рыболовства.Специалистами ведется постоянный мониторинг рыболовных акваторий и проводятся научные исследования, которые помогают определить максимально допустимые объемы вылова для каждой популяции.По словам специалиста, разрешенные к вылову объемы устанавливают исходя из состояния запасов популяций примерно за год до начала промысла. Бывает так, что уже в период лова научные исследования и мониторинг промысла показывают лучшее состояние запасов, чем прогнозировали. Тогда объем вылова может быть увеличен. Так, например, в позапрошлом году увеличили разрешенный объем вылова шпрота.Сейчас существует необходимость в увеличении популяций особо ценных видов рыб (осетр, севрюга) и ценных видов (судак, черноморская камбала-калкан). В связи с этим ведется работа по расширению масштабов их искусственного воспроизводства на частных и государственных рыбоводных предприятиях.В Азово-Черноморском филиале ВНИРО, по словам специалиста, недавно закончена детальная разработка на ближайшие 5-10 лет вероятных сценариев изменения биомассы запасов разных экологических групп рыб, которые являются главными объектами промышленного рыболовства в Азовском море."Наиболее вероятно сокращение запасов и вылова большинства массовых видов рыб: хамсы, тюльки и бычков. В рыболовстве прогнозируется увеличение значимости морских рыб: пиленгаса и камбалы-калкан, а также рапаны и креветок, запасы которых растут. Для них увеличение солености моря и потепление климата является благоприятным фактором", - рассказал о будущем рыбного промысла в Крыму Владислав Шляхов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи осудили "рыбных" браконьеров: что нельзя ловить в КрымуЛовись рыбка большая: какой промысел нужен Крыму в заливе СивашМиллион особей: водохранилища Крыма наполняют рыбой

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2023

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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