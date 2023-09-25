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Крымчанин ответит за вылов краснокнижных рыб и креветки из Донузлава - РИА Новости Крым, 25.09.2023
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Крымчанин ответит за вылов краснокнижных рыб и креветки из Донузлава
Крымчанин ответит за вылов краснокнижных рыб и креветки из Донузлава - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Крымчанин ответит за вылов краснокнижных рыб и креветки из Донузлава
В Крыму осудят жителя Евпатории за незаконную добычу креветки и рыбы, в том числе занесенной в Красную книгу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T12:58
2023-09-25T12:58
крым
прокуратура республики крым
донузлав
происшествия
закон и право
рыба
незаконный лов рыбы
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Крыму осудят жителя Евпатории за незаконную добычу креветки и рыбы, в том числе занесенной в Красную книгу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Согласно данным предварительного расследования, евпаториец в июне текущего года неоднократно добывал биоресурсы в акватории озера Донузлав, которое является местом нереста. Вооружившись ловушечным орудием, мужчина охотился на черноморскую травяную креветку, бычка травяника, атерину черноморскую и глазчатого губана, рассказали в прокуратуре.Браконьер попался правоохранителям с незаконно добытым уловом. Причиненный ущерб он частично возместил в ходе следствия, уплатив 200 тысяч рублей. На оставшуюся сумму ему предъявлен иск.Прокуратура Крыма направила материалы уголовного дела в отношении нарушителя в суд.Ранее на берегу Керченского пролива в районе поселка Глейка за незаконную ловлю рыбы и креветки был задержан 30-летний россиянин, по решению суда мужчина получил два года условно и был обязан возместить в полном объеме ущерб, нанесенный государству, который составил 400 тысяч рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи осудили "рыбных" браконьеров: что нельзя ловить в КрымуВ Крыму банда браконьеров добывала краснокнижную рыбуКрымчанина наказали за незаконно убитого оленя
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крым, прокуратура республики крым, донузлав, происшествия, закон и право, рыба, незаконный лов рыбы, общество, новости крыма
Крымчанин ответит за вылов краснокнижных рыб и креветки из Донузлава

Жителя Евпатории осудят за незаконный вылов краснокнижных рыб и креветки на 360 тысяч

12:58 25.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРыбная ловля
Рыбная ловля - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Крыму осудят жителя Евпатории за незаконную добычу креветки и рыбы, в том числе занесенной в Красную книгу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Согласно данным предварительного расследования, евпаториец в июне текущего года неоднократно добывал биоресурсы в акватории озера Донузлав, которое является местом нереста. Вооружившись ловушечным орудием, мужчина охотился на черноморскую травяную креветку, бычка травяника, атерину черноморскую и глазчатого губана, рассказали в прокуратуре.
"Также злоумышленник выловил пять экземпляров толсторылой игла-рыбы, которая занесена в Красную книгу Республики Крым... Своими противоправными действиями мужчина причинил ущерб на сумму более 360 тысяч рублей", – добавили в ведомстве.
Браконьер попался правоохранителям с незаконно добытым уловом. Причиненный ущерб он частично возместил в ходе следствия, уплатив 200 тысяч рублей. На оставшуюся сумму ему предъявлен иск.
Прокуратура Крыма направила материалы уголовного дела в отношении нарушителя в суд.
Ранее на берегу Керченского пролива в районе поселка Глейка за незаконную ловлю рыбы и креветки был задержан 30-летний россиянин, по решению суда мужчина получил два года условно и был обязан возместить в полном объеме ущерб, нанесенный государству, который составил 400 тысяч рублей.
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