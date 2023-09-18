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Крымчанина наказали за незаконно убитого оленя - РИА Новости Крым, 18.09.2023
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Крымчанина наказали за незаконно убитого оленя
Крымчанина наказали за незаконно убитого оленя - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Крымчанина наказали за незаконно убитого оленя
За убийство благородного оленя жителя Крыма наказали штрафом и исправительными работами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым. РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T21:54
2023-09-18T21:54
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прокуратура республики крым
незаконная охота
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. За убийство благородного оленя жителя Крыма наказали штрафом и исправительными работами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.Как пояснили в ведомстве, речь идет о случае незаконной охоты в июне 2023 года, когда лесники обнаружили недалеко от села Плотинное Бахчисарайского района брошенный автомобиль с трупом самца оленя в багажнике. Тогда правоохранители по горячим следам задержали двух жителей села, которые признались в содеянном. Позже в доме одного из них было обнаружено и ружье ТОЗ-32, с которым мужчина и отправился на охоту, не имея на это соответствующего разрешения.Кроме компенсации ущерба суд обязал привлечь виновника к исправительным работам сроком на 9 месяцев с удержанием 5% от зарплаты. В ведомстве уточнили, что наказание назначено условно и с испытательным сроком. О судьбе подельника охотника не сообщается.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму упростили процедуру получения разрешения на охотуРужье, патроны и манок: в Ялтинском заповеднике поймали браконьера
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РИА Новости Крым
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закон и право, крым, новости крыма, прокуратура республики крым, незаконная охота, общество
Крымчанина наказали за незаконно убитого оленя

Жителя Крыма осудили за незаконную охоту на краснокнижного оленя

21:54 18.09.2023
 
© МВД по Республике КрымВ Бахчисарайском районе Крыма браконьеры убили оленя
В Бахчисарайском районе Крыма браконьеры убили оленя
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. За убийство благородного оленя жителя Крыма наказали штрафом и исправительными работами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
Как пояснили в ведомстве, речь идет о случае незаконной охоты в июне 2023 года, когда лесники обнаружили недалеко от села Плотинное Бахчисарайского района брошенный автомобиль с трупом самца оленя в багажнике. Тогда правоохранители по горячим следам задержали двух жителей села, которые признались в содеянном. Позже в доме одного из них было обнаружено и ружье ТОЗ-32, с которым мужчина и отправился на охоту, не имея на это соответствующего разрешения.
“Потерпевшим по уголовному делу признано Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым. Причиненный ущерб составил 70 тысяч рублей, который возмещен обвиняемым”, - отметили в прокуратуре региона.
Кроме компенсации ущерба суд обязал привлечь виновника к исправительным работам сроком на 9 месяцев с удержанием 5% от зарплаты. В ведомстве уточнили, что наказание назначено условно и с испытательным сроком. О судьбе подельника охотника не сообщается.
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Закон и правоКрымНовости КрымаПрокуратура Республики КрымНезаконная охотаОбщество
 
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