https://crimea.ria.ru/20230918/krymchanina-nakazali-za-nezakonno-ubitogo-olenya-1131501340.html

Крымчанина наказали за незаконно убитого оленя

Крымчанина наказали за незаконно убитого оленя - РИА Новости Крым, 18.09.2023

Крымчанина наказали за незаконно убитого оленя

За убийство благородного оленя жителя Крыма наказали штрафом и исправительными работами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым. РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T21:54

2023-09-18T21:54

2023-09-18T21:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. За убийство благородного оленя жителя Крыма наказали штрафом и исправительными работами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.Как пояснили в ведомстве, речь идет о случае незаконной охоты в июне 2023 года, когда лесники обнаружили недалеко от села Плотинное Бахчисарайского района брошенный автомобиль с трупом самца оленя в багажнике. Тогда правоохранители по горячим следам задержали двух жителей села, которые признались в содеянном. Позже в доме одного из них было обнаружено и ружье ТОЗ-32, с которым мужчина и отправился на охоту, не имея на это соответствующего разрешения.Кроме компенсации ущерба суд обязал привлечь виновника к исправительным работам сроком на 9 месяцев с удержанием 5% от зарплаты. В ведомстве уточнили, что наказание назначено условно и с испытательным сроком. О судьбе подельника охотника не сообщается.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму упростили процедуру получения разрешения на охотуРужье, патроны и манок: в Ялтинском заповеднике поймали браконьера

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2023

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закон и право, крым, новости крыма, прокуратура республики крым, незаконная охота, общество