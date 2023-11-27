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Как шторм в Черном море повлияет на количество хамсы - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Как шторм в Черном море повлияет на количество хамсы
Как шторм в Черном море повлияет на количество хамсы - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Как шторм в Черном море повлияет на количество хамсы
Шторм, разыгравшийся в Черном море, не должен распугать хамсовую путину в Керченском проливе. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал старший научный... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T21:03
2023-11-27T21:03
черное море
эксклюзивы риа новости крым
михаил чесалин
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азовское море
рыба
рыболовство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Шторм, разыгравшийся в Черном море, не должен распугать хамсовую путину в Керченском проливе. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал старший научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии института биологии южных морей Михаил Чесалин.Также он отметил, что рыба из-за сильного шторма отходит от берега, и рыбакам сложнее ее ловить.И добавил: чтобы хамса пошла на зимовку, температура воды в море должна составлять +10…+13 градусов. "Сейчас пойдет путина через Керченский пролив", – напомнил Чесалин.По словам ученого, температура морской воды +8…+10 градусов хамсе "вполне подходит". Более того, из-за глобального потепления температура воды в Черном море в целом несколько повысилась, и черноморская хамса перестала уходить на зимовку в соседнюю Турцию, а стала оставаться на юге России – в Анапе и Туапсе, "из-за чего турки теперь переживают, что если так продолжится и дальше, то они останутся без хамсы". Теперь на юге России хамса "больше нагуливается, удлинился сезон нереста", говорит специалист.Сотрудник института также отметил, что в последние годы российские уловы хамсы резко возросли, раньше составляли две-три тысячи тонн, а сейчас ловят около 30 тысяч тонн.Ранее старший научный сотрудник Института биологии южных морей, кандидат биологических наук Дмитрий Куцын сообщил, что ученые фиксируют уменьшение размеров таких ценных черноморских промысловых рыб, как шпроты и хамса. Средняя длина их тела уменьшилась почти на треть по сравнению с данными середины ХХ века.Читайте также на РИА Новости Крым:Биолог рассказал о проблемах и особенностях Черного моряНи хвоста, ни чешуи: почему моря вокруг Крыма перестали кормить рыбойВ Крыму бригадир рыбаков идет под суд за центнер незаконной селедки
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черное море, михаил чесалин, крым, азовское море, рыба, рыболовство, инбюм, мнения
Как шторм в Черном море повлияет на количество хамсы

Из-за шторма в Черном море хамса уйдет на глубину в 60-70 метров – ученый

21:03 27.11.2023
 
© kerch.market-fmcg.ruХамса
Хамса
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Шторм, разыгравшийся в Черном море, не должен распугать хамсовую путину в Керченском проливе. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал старший научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии института биологии южных морей Михаил Чесалин.

"Шторм не должен сильно повлиять на количество хамсы в Черном море. При штормовой погоде рыба опускается с глубины 20-30 метров в более спокойные глубинные горизонты воды, на глубину 60-70 метров, туда, где уже шторма нет", – пояснил Чесалин.

Также он отметил, что рыба из-за сильного шторма отходит от берега, и рыбакам сложнее ее ловить.

"Вообще, официальное название этого вида – европейский анчоус. А хамса – это бытовое название. У нас существует два подвида: одна – черноморская хамса, которая нагуливается и в рассеянном виде находится в северо-западной части моря, в основном в районе Одессы, и на зимовку уходит к берегам Турции. Вторая - наша, азовская хамса, которая летом живет, нагуливается и размножается в Азовском море, а сейчас, с похолоданием моря, уходит. И зимует у берегов Анапы, реже – Сочи и Абхазии, иногда подходит к Крыму", – объяснил ученый.

И добавил: чтобы хамса пошла на зимовку, температура воды в море должна составлять +10…+13 градусов. "Сейчас пойдет путина через Керченский пролив", – напомнил Чесалин.
По словам ученого, температура морской воды +8…+10 градусов хамсе "вполне подходит". Более того, из-за глобального потепления температура воды в Черном море в целом несколько повысилась, и черноморская хамса перестала уходить на зимовку в соседнюю Турцию, а стала оставаться на юге России – в Анапе и Туапсе, "из-за чего турки теперь переживают, что если так продолжится и дальше, то они останутся без хамсы". Теперь на юге России хамса "больше нагуливается, удлинился сезон нереста", говорит специалист.
Сотрудник института также отметил, что в последние годы российские уловы хамсы резко возросли, раньше составляли две-три тысячи тонн, а сейчас ловят около 30 тысяч тонн.
Ранее старший научный сотрудник Института биологии южных морей, кандидат биологических наук Дмитрий Куцын сообщил, что ученые фиксируют уменьшение размеров таких ценных черноморских промысловых рыб, как шпроты и хамса. Средняя длина их тела уменьшилась почти на треть по сравнению с данными середины ХХ века.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымЧерное мореМихаил ЧесалинКрымАзовское мореРыбаРыболовствоИнБЮММнения
 
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