https://crimea.ria.ru/20231127/kak-shtorm-v-chernom-more-povliyaet-na-kolichestvo-khamsy-1133127542.html

Как шторм в Черном море повлияет на количество хамсы

Как шторм в Черном море повлияет на количество хамсы - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Как шторм в Черном море повлияет на количество хамсы

Шторм, разыгравшийся в Черном море, не должен распугать хамсовую путину в Керченском проливе. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал старший научный... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T21:03

2023-11-27T21:03

2023-11-27T21:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Шторм, разыгравшийся в Черном море, не должен распугать хамсовую путину в Керченском проливе. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал старший научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии института биологии южных морей Михаил Чесалин.Также он отметил, что рыба из-за сильного шторма отходит от берега, и рыбакам сложнее ее ловить.И добавил: чтобы хамса пошла на зимовку, температура воды в море должна составлять +10…+13 градусов. "Сейчас пойдет путина через Керченский пролив", – напомнил Чесалин.По словам ученого, температура морской воды +8…+10 градусов хамсе "вполне подходит". Более того, из-за глобального потепления температура воды в Черном море в целом несколько повысилась, и черноморская хамса перестала уходить на зимовку в соседнюю Турцию, а стала оставаться на юге России – в Анапе и Туапсе, "из-за чего турки теперь переживают, что если так продолжится и дальше, то они останутся без хамсы". Теперь на юге России хамса "больше нагуливается, удлинился сезон нереста", говорит специалист.Сотрудник института также отметил, что в последние годы российские уловы хамсы резко возросли, раньше составляли две-три тысячи тонн, а сейчас ловят около 30 тысяч тонн.Ранее старший научный сотрудник Института биологии южных морей, кандидат биологических наук Дмитрий Куцын сообщил, что ученые фиксируют уменьшение размеров таких ценных черноморских промысловых рыб, как шпроты и хамса. Средняя длина их тела уменьшилась почти на треть по сравнению с данными середины ХХ века.Читайте также на РИА Новости Крым:Биолог рассказал о проблемах и особенностях Черного моряНи хвоста, ни чешуи: почему моря вокруг Крыма перестали кормить рыбойВ Крыму бригадир рыбаков идет под суд за центнер незаконной селедки

черное море

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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черное море, михаил чесалин, крым, азовское море, рыба, рыболовство, инбюм, мнения