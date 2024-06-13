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Ливни с градом и сильным ветром идут на Крым

Ливни с градом и сильным ветром идут на Крым - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Ливни с градом и сильным ветром идут на Крым

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 15 и 16 июня из-за надвигающейся непогоды. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по республике со ссылкой на... РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T12:26

2024-06-13T12:26

2024-06-13T12:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 15 и 16 июня из-за надвигающейся непогоды. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по республике со ссылкой на крымский гидрометцентр.Также, по информации спасателей, на реках северного предгорья и крымского Южнобережья ожидается подъем уровня воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.В этой связи в МЧС предупреждают о высокой угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможном увеличении количества ДТП, затруднении движения автомобилей.Возможны подтопления территорий, падение рекламных щитов, деревьев и обрывы линий электропередачи.Рекомендуется исключить выход в горы и лес, не выходить на берега и набережные, воздержаться от выхода в море и во внутренние водоемы, уделить внимание состоянию ливнестоков, водителям по возможности ограничить выезд. Особое внимание спасатели просят уделить безопасности детей и пожилых людей.Читайте также на РИА Новости Крым:Каких сюрпризов ждать от погоды в Крыму в четвергКак прогрелось море у берегов Крыма – инфографикаЖдать ли засухи в Крыму – прогноз Вильфанда

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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