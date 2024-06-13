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Ливни с градом и сильным ветром идут на Крым - РИА Новости Крым, 13.06.2024
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Ливни с градом и сильным ветром идут на Крым
Ливни с градом и сильным ветром идут на Крым - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Ливни с градом и сильным ветром идут на Крым
В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 15 и 16 июня из-за надвигающейся непогоды. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по республике со ссылкой на... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T12:26
2024-06-13T12:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 15 и 16 июня из-за надвигающейся непогоды. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по республике со ссылкой на крымский гидрометцентр.Также, по информации спасателей, на реках северного предгорья и крымского Южнобережья ожидается подъем уровня воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.В этой связи в МЧС предупреждают о высокой угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможном увеличении количества ДТП, затруднении движения автомобилей.Возможны подтопления территорий, падение рекламных щитов, деревьев и обрывы линий электропередачи.Рекомендуется исключить выход в горы и лес, не выходить на берега и набережные, воздержаться от выхода в море и во внутренние водоемы, уделить внимание состоянию ливнестоков, водителям по возможности ограничить выезд. Особое внимание спасатели просят уделить безопасности детей и пожилых людей.Читайте также на РИА Новости Крым:Каких сюрпризов ждать от погоды в Крыму в четвергКак прогрелось море у берегов Крыма – инфографикаЖдать ли засухи в Крыму – прогноз Вильфанда
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4.7
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Ливни с градом и сильным ветром идут на Крым

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 15 и 16 июня - МЧС

12:26 13.06.2024
 
© РИА Новости КрымОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 15 и 16 июня из-за надвигающейся непогоды. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по республике со ссылкой на крымский гидрометцентр.
"В связи с образованием южного циклона 15 и 16 июня в Крыму ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, усиление ветра 15-20 м/с, град", - сказано в сообщении.
Также, по информации спасателей, на реках северного предгорья и крымского Южнобережья ожидается подъем уровня воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.
В этой связи в МЧС предупреждают о высокой угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможном увеличении количества ДТП, затруднении движения автомобилей.
Возможны подтопления территорий, падение рекламных щитов, деревьев и обрывы линий электропередачи.
Рекомендуется исключить выход в горы и лес, не выходить на берега и набережные, воздержаться от выхода в море и во внутренние водоемы, уделить внимание состоянию ливнестоков, водителям по возможности ограничить выезд. Особое внимание спасатели просят уделить безопасности детей и пожилых людей.
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