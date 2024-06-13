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Каких сюрпризов ждать от погоды в Крыму в четверг
Каких сюрпризов ждать от погоды в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Каких сюрпризов ждать от погоды в Крыму в четверг
В четверг в Крыму ожидается жара, но не исключены кратковременные дожди и грозы, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T00:01
2024-06-13T00:01
2024-06-13T00:01
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крымский гидрометцентр
погода в крыму
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ялта
алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается жара, но не исключены кратковременные дожди и грозы, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +30...32.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +28…30 градусов.На побережье Крыма переменная облачность, сухо. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +20...22, днем поднимутся до отметки +30 градусов.В Азовском море вода прогрета до +24, в Керченском проливе и Евпатории до +23, в Севастополе до +22, в Алуште до +20, в Феодосии до +20. Самое прохладное море в Ялте - +19 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240610/kak-progrelos-more-u-beregov-kryma--infografika-1138003230.html
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Каких сюрпризов ждать от погоды в Крыму в четверг
В Крыму в четверг ожидается жара и кратковременные грозы
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается жара, но не исключены кратковременные дожди и грозы, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…20, днем +27…32, в горах +21…26 градусов", - рассказали синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +30...32.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +28…30 градусов.
На побережье Крыма переменная облачность, сухо. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +20...22, днем поднимутся до отметки +30 градусов.
В Азовском море вода прогрета до +24, в Керченском проливе и Евпатории до +23, в Севастополе до +22, в Алуште до +20, в Феодосии до +20. Самое прохладное море в Ялте - +19 градусов.