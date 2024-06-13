https://crimea.ria.ru/20240613/kakikh-syurprizov-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-chetverg-1138066233.html

Каких сюрпризов ждать от погоды в Крыму в четверг

Каких сюрпризов ждать от погоды в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Каких сюрпризов ждать от погоды в Крыму в четверг

В четверг в Крыму ожидается жара, но не исключены кратковременные дожди и грозы, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T00:01

2024-06-13T00:01

2024-06-13T00:01

крым

крымский гидрометцентр

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается жара, но не исключены кратковременные дожди и грозы, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +30...32.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +28…30 градусов.На побережье Крыма переменная облачность, сухо. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +20...22, днем поднимутся до отметки +30 градусов.В Азовском море вода прогрета до +24, в Керченском проливе и Евпатории до +23, в Севастополе до +22, в Алуште до +20, в Феодосии до +20. Самое прохладное море в Ялте - +19 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240610/kak-progrelos-more-u-beregov-kryma--infografika-1138003230.html

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симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

феодосия

евпатория

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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