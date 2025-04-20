Контрастная семидневка – крымчан ждут ливни и майское солнце
В Крыму будет тепло и грозы – прогноз от ФОБОС на неделю
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Солнце, тепло, ливень, грозы и низкие температуры – все это ожидает крымчан на следующей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В понедельник из-за высотного циклона облаков будет все больше. Ночью от 6 до 11 градусов, днем от 18 до 23 градусов тепла. Во вторник возможен местами небольшой дождь, температура воздуха такая же", – сказал Тишковец.
В среду ожидается окно хорошей погоды – солнечно, никаких осадков, воздух прогреется до 12 градусов ночью, а днем – до 26 градусов с плюсом. Похожий прогноз и на четверг, заметил специалист.
"Под "финал" недели с пятницы начнутся ливни с грозами. Ночью 9… 14 градусов, днем 15…20 градусов тепла. На выходных не обойтись без локальных скоротечных осадков и грозовых раскатов. Температура воздуха останется как в пятницу", – предупредил синоптик.
Количество осадков за предстоящую семидневку на полуострове будет не равномерным, уточнил Тишковец. Западная и северная части Крыма "получат" от 1 до 6 литров дождевой воды на квадратный метр. Севастополь, Ялту, Феодосию и Керчь накроет от 15 до 20 литров на метр квадратный, уточнил Евгений Тишковец.
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