https://crimea.ria.ru/20250420/kontrastnaya-semidnevka--krymchan-zhdut-livni-i-mayskoe-solntse-1145807499.html

Контрастная семидневка – крымчан ждут ливни и майское солнце

Контрастная семидневка – крымчан ждут ливни и майское солнце - РИА Новости Крым, 20.04.2025

Контрастная семидневка – крымчан ждут ливни и майское солнце

Солнце, тепло, ливень, грозы и низкие температуры – все это ожидает крымчан на следующей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий... РИА Новости Крым, 20.04.2025

2025-04-20T19:21

2025-04-20T19:21

2025-04-20T19:21

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Солнце, тепло, ливень, грозы и низкие температуры – все это ожидает крымчан на следующей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В среду ожидается окно хорошей погоды – солнечно, никаких осадков, воздух прогреется до 12 градусов ночью, а днем – до 26 градусов с плюсом. Похожий прогноз и на четверг, заметил специалист.Количество осадков за предстоящую семидневку на полуострове будет не равномерным, уточнил Тишковец. Западная и северная части Крыма "получат" от 1 до 6 литров дождевой воды на квадратный метр. Севастополь, Ялту, Феодосию и Керчь накроет от 15 до 20 литров на метр квадратный, уточнил Евгений Тишковец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снег в апреле в Крыму: как полуостров пережил апрельскую вьюгу - фотоЗачем ехать в Крым – честные ответы крымчан

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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