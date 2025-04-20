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Контрастная семидневка – крымчан ждут ливни и майское солнце - РИА Новости Крым, 20.04.2025
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Контрастная семидневка – крымчан ждут ливни и майское солнце
Контрастная семидневка – крымчан ждут ливни и майское солнце - РИА Новости Крым, 20.04.2025
Контрастная семидневка – крымчан ждут ливни и майское солнце
Солнце, тепло, ливень, грозы и низкие температуры – все это ожидает крымчан на следующей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий... РИА Новости Крым, 20.04.2025
2025-04-20T19:21
2025-04-20T19:21
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
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крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Солнце, тепло, ливень, грозы и низкие температуры – все это ожидает крымчан на следующей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В среду ожидается окно хорошей погоды – солнечно, никаких осадков, воздух прогреется до 12 градусов ночью, а днем – до 26 градусов с плюсом. Похожий прогноз и на четверг, заметил специалист.Количество осадков за предстоящую семидневку на полуострове будет не равномерным, уточнил Тишковец. Западная и северная части Крыма "получат" от 1 до 6 литров дождевой воды на квадратный метр. Севастополь, Ялту, Феодосию и Керчь накроет от 15 до 20 литров на метр квадратный, уточнил Евгений Тишковец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снег в апреле в Крыму: как полуостров пережил апрельскую вьюгу - фотоЗачем ехать в Крым – честные ответы крымчан
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РИА Новости Крым
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, погода в крыму, крымская погода, общество, крым, новости крыма
Контрастная семидневка – крымчан ждут ливни и майское солнце

В Крыму будет тепло и грозы – прогноз от ФОБОС на неделю

19:21 20.04.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Солнце, тепло, ливень, грозы и низкие температуры – все это ожидает крымчан на следующей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В понедельник из-за высотного циклона облаков будет все больше. Ночью от 6 до 11 градусов, днем от 18 до 23 градусов тепла. Во вторник возможен местами небольшой дождь, температура воздуха такая же", – сказал Тишковец.
В среду ожидается окно хорошей погоды – солнечно, никаких осадков, воздух прогреется до 12 градусов ночью, а днем – до 26 градусов с плюсом. Похожий прогноз и на четверг, заметил специалист.

"Под "финал" недели с пятницы начнутся ливни с грозами. Ночью 9… 14 градусов, днем 15…20 градусов тепла. На выходных не обойтись без локальных скоротечных осадков и грозовых раскатов. Температура воздуха останется как в пятницу", – предупредил синоптик.

Количество осадков за предстоящую семидневку на полуострове будет не равномерным, уточнил Тишковец. Западная и северная части Крыма "получат" от 1 до 6 литров дождевой воды на квадратный метр. Севастополь, Ялту, Феодосию и Керчь накроет от 15 до 20 литров на метр квадратный, уточнил Евгений Тишковец.
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Центр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецПогодаПогода в КрымуКрымская погодаОбществоКрымНовости Крыма
 
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