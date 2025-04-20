В Крыму встретили Благодатный огонь
В Крыму встретили Благодатный огонь
15:52 20.04.2025 (обновлено: 16:21 20.04.2025)
© РИА Новости КрымБлагодатный огонь в Симферополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В кафедральный собор Александра Невского в Симферополе доставили Благодатный огонь из Иерусалима.
Первыми в России святыню из гроба Господнего традиционно получили в храме Христа Спасителя в Москве во время ночного пасхального патриаршего богослужения.
Оттуда Благодатный огонь представители епархий Русской Православной Церкви передали в другие города по всей стране.
В Симферополе святыню встретили по окончании Пасхальной утрени.
"В пределы Симферопольской и Крымской епархии Благодатный огонь со Святой Земли доставил представитель Фонда Андрея Первозванного. Светильники с Благодатным огнем будут далее распространены священнослужителями и благочестивыми мирянами по всем храмам и монастырям Крыма", – рассказали в пресс-службе Крымской митрополии.
В 17:00 Благодатный огонь прибудет в Севастополь, в Свято-Владимирский собор — усыпальницу адмиралов.
© РИА Новости КрымБлагодатный огонь в Симферополе
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© РИА Новости Крым
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Благодатный огонь в Симферополе
© РИА Новости Крым
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Благодатный огонь в Симферополе
© РИА Новости Крым
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Благодатный огонь в Симферополе
© РИА Новости Крым
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Благодатный огонь в Симферополе
© РИА Новости Крым
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© РИА Новости Крым
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Благодатный огонь в Симферополе
© РИА Новости Крым
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© РИА Новости Крым
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© РИА Новости Крым
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© РИА Новости Крым
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© РИА Новости Крым
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Благодатный огонь в Симферополе
© РИА Новости Крым
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Благодатный огонь в Симферополе
© РИА Новости Крым
Каждый год в Великую Субботу перед Пасхой в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня. Это случается в храме Воскресения Христова. Огонь выносят из Кувуклии — небольшой часовни над Гробом Господним. Это символизирует Воскресение Иисуса Христа. Огонь зажигается на его гробе и передается верующим как символ Пасхальной радости.
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