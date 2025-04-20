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В Крыму встретили Благодатный огонь

В Крыму встретили Благодатный огонь - РИА Новости Крым, 20.04.2025

В Крыму встретили Благодатный огонь

В кафедральный собор Александра Невского в Симферополе доставили Благодатный огонь из Иерусалима. РИА Новости Крым, 20.04.2025

2025-04-20T15:52

2025-04-20T15:52

2025-04-20T16:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В кафедральный собор Александра Невского в Симферополе доставили Благодатный огонь из Иерусалима.Первыми в России святыню из гроба Господнего традиционно получили в храме Христа Спасителя в Москве во время ночного пасхального патриаршего богослужения.Оттуда Благодатный огонь представители епархий Русской Православной Церкви передали в другие города по всей стране.В Симферополе святыню встретили по окончании Пасхальной утрени.В 17:00 Благодатный огонь прибудет в Севастополь, в Свято-Владимирский собор — усыпальницу адмиралов.Каждый год в Великую Субботу перед Пасхой в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня. Это случается в храме Воскресения Христова. Огонь выносят из Кувуклии — небольшой часовни над Гробом Господним. Это символизирует Воскресение Иисуса Христа. Огонь зажигается на его гробе и передается верующим как символ Пасхальной радости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благодатный огонь доставили на пасхальную службу в храм Христа СпасителяБлагодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

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