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В Керчи отключат теплоснабжение - РИА Новости Крым, 20.04.2025
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В Керчи отключат теплоснабжение
В Керчи отключат теплоснабжение - РИА Новости Крым, 20.04.2025
В Керчи отключат теплоснабжение
Теплоснабжающие предприятия Керчи начали плановое отключение потребителей от отопления. Об этом сообщили в городском филиале "Крымтеплокоммунэнерго". РИА Новости Крым, 20.04.2025
2025-04-20T17:29
2025-04-20T17:29
отопительный сезон в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Теплоснабжающие предприятия Керчи начали плановое отключение потребителей от отопления. Об этом сообщили в городском филиале "Крымтеплокоммунэнерго".Полное прекращение подачи тепла в жилые дома и социальные объекты Керчи запланировано на ночь с 21 на 22 апреля 2025 года.Отключение теплоснабжения проводится по графику, с учетом погодных условий и стабильного повышения температуры.В Симферополе отопление отключили в ночь на 18 апреля. В Ялте отопительный сезон закончится 22 апреля.Погода в Крыму вернулась к норме, ночные заморозки прекратились, а днем воздух прогревается до +22...25, сообщает Крымский гидрометцентр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Керчи отключат теплоснабжение

В ночь с 21 на 22 апреля в Керчи полностью прекратят теплоснабжение

17:29 20.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОтопление
Отопление - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Теплоснабжающие предприятия Керчи начали плановое отключение потребителей от отопления. Об этом сообщили в городском филиале "Крымтеплокоммунэнерго".
Полное прекращение подачи тепла в жилые дома и социальные объекты Керчи запланировано на ночь с 21 на 22 апреля 2025 года.
"Керченский филиал "Крымтеплокоммунэнерго" остановил котельные на технологический перерыв. "КрымТЭЦ" максимально снизило температуру теплоносителя", – уточняют в ресурсоснабжающей организации.
Отключение теплоснабжения проводится по графику, с учетом погодных условий и стабильного повышения температуры.
В Симферополе отопление отключили в ночь на 18 апреля. В Ялте отопительный сезон закончится 22 апреля.
Погода в Крыму вернулась к норме, ночные заморозки прекратились, а днем воздух прогревается до +22...25, сообщает Крымский гидрометцентр.
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