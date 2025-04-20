https://crimea.ria.ru/20250420/v-kerchi-otklyuchat-teplosnabzhenie-1145835353.html

В Керчи отключат теплоснабжение

В Керчи отключат теплоснабжение - РИА Новости Крым, 20.04.2025

В Керчи отключат теплоснабжение

Теплоснабжающие предприятия Керчи начали плановое отключение потребителей от отопления. Об этом сообщили в городском филиале "Крымтеплокоммунэнерго". РИА Новости Крым, 20.04.2025

2025-04-20T17:29

2025-04-20T17:29

2025-04-20T17:29

отопительный сезон в крыму

отопление

отопительный сезон

керчь

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Теплоснабжающие предприятия Керчи начали плановое отключение потребителей от отопления. Об этом сообщили в городском филиале "Крымтеплокоммунэнерго".Полное прекращение подачи тепла в жилые дома и социальные объекты Керчи запланировано на ночь с 21 на 22 апреля 2025 года.Отключение теплоснабжения проводится по графику, с учетом погодных условий и стабильного повышения температуры.В Симферополе отопление отключили в ночь на 18 апреля. В Ялте отопительный сезон закончится 22 апреля.Погода в Крыму вернулась к норме, ночные заморозки прекратились, а днем воздух прогревается до +22...25, сообщает Крымский гидрометцентр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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