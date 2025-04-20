https://crimea.ria.ru/20250420/dron-vsu-atakoval-dvoikh-detey-i-zhenschinu-pod-belgorodom-1145831533.html

Дрон ВСУ атаковал двоих детей и женщину под Белгородом

Дрон ВСУ атаковал двоих детей и женщину под Белгородом - РИА Новости Крым, 20.04.2025

Дрон ВСУ атаковал двоих детей и женщину под Белгородом

В Белгородском районе в селе Нечаевка от атаки дрона пострадали двое детей и женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 20.04.2025

2025-04-20T14:41

2025-04-20T14:41

2025-04-20T14:41

вячеслав гладков

происшествия

белгородская область

белгород

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

fpv-дроны

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В Белгородском районе в селе Нечаевка от атаки дрона пострадали двое детей и женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По его словам, пострадавшие находятся в больнице. Атаку производили FPV-дроном.Губернатор Белгородской области настоятельно попросил жителей отложить посещение кладбищ и других общественных мест до более безопасного времени.Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, несмотря на объявление режима Пасхального перемирия, Украина обстреливала приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, а также повреждения гражданских объектов.Украинские подразделения нанесли удары беспилотниками квадрокоптерного типа и применяли различные боеприпасы – 12 обстрелов, 33 удара БпЛА и семь сбросов, перечислили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по приграничным районам РФ – есть погибшие среди мирныхВ нарушение Пасхального перемирия боевики ВСУ пытались атаковать Крым Нарушение Пасхального перемирия боевиками ВСУ: информация Минобороны РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, происшествия, белгородская область, белгород, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, fpv-дроны