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Дрон ВСУ атаковал двоих детей и женщину под Белгородом - РИА Новости Крым, 20.04.2025
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Дрон ВСУ атаковал двоих детей и женщину под Белгородом
Дрон ВСУ атаковал двоих детей и женщину под Белгородом - РИА Новости Крым, 20.04.2025
Дрон ВСУ атаковал двоих детей и женщину под Белгородом
В Белгородском районе в селе Нечаевка от атаки дрона пострадали двое детей и женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 20.04.2025
2025-04-20T14:41
2025-04-20T14:41
вячеслав гладков
происшествия
белгородская область
белгород
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
fpv-дроны
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В Белгородском районе в селе Нечаевка от атаки дрона пострадали двое детей и женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По его словам, пострадавшие находятся в больнице. Атаку производили FPV-дроном.Губернатор Белгородской области настоятельно попросил жителей отложить посещение кладбищ и других общественных мест до более безопасного времени.Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, несмотря на объявление режима Пасхального перемирия, Украина обстреливала приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, а также повреждения гражданских объектов.Украинские подразделения нанесли удары беспилотниками квадрокоптерного типа и применяли различные боеприпасы – 12 обстрелов, 33 удара БпЛА и семь сбросов, перечислили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по приграничным районам РФ – есть погибшие среди мирныхВ нарушение Пасхального перемирия боевики ВСУ пытались атаковать Крым Нарушение Пасхального перемирия боевиками ВСУ: информация Минобороны РФ
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вячеслав гладков, происшествия, белгородская область, белгород, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, fpv-дроны
Дрон ВСУ атаковал двоих детей и женщину под Белгородом

Под Белгородом от удара дрона ВСУ пострадали двое детей и женщина - Гладков

14:41 20.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В Белгородском районе в селе Нечаевка от атаки дрона пострадали двое детей и женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, пострадавшие находятся в больнице. Атаку производили FPV-дроном.
"У врага ничего человеческого нет. Что такое FPV-дрон? Это оператор, который точно понимает, по кому он наносит удар. Он видел, что пытается убить детей", – прокомментировал ситуацию Гладков.
Губернатор Белгородской области настоятельно попросил жителей отложить посещение кладбищ и других общественных мест до более безопасного времени.
Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, несмотря на объявление режима Пасхального перемирия, Украина обстреливала приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, а также повреждения гражданских объектов.
Украинские подразделения нанесли удары беспилотниками квадрокоптерного типа и применяли различные боеприпасы – 12 обстрелов, 33 удара БпЛА и семь сбросов, перечислили в Минобороны РФ.
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Вячеслав ГладковПроисшествияБелгородская областьБелгородОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиFPV-дроны
 
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