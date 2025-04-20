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ВСУ ударили по приграничным районам РФ – есть погибшие среди мирных
ВСУ ударили по приграничным районам РФ – есть погибшие среди мирных - РИА Новости Крым, 20.04.2025
ВСУ ударили по приграничным районам РФ – есть погибшие среди мирных
ВСУ в ночь на воскресенье, несмотря на объявление режима Пасхального перемирия, обстреливали приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей, есть РИА Новости Крым, 20.04.2025
2025-04-20T12:43
2025-04-20T12:43
2025-04-20T13:16
министерство обороны рф
брянская область
курская область
белгородская область
новости
пасхальное перемирие
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на воскресенье, несмотря на объявление режима Пасхального перемирия, обстреливали приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей, есть погибшие и раненые среди мирных жителей, а также повреждения гражданских объектов, сообщили в Минобороны России.Украинские подразделения нанесли удары беспилотниками квадрокоптерного типа и сбросили различные боеприпасы, в том числе в приграничных районах Брянской, Курской и Белгородской областей – 12 обстрелов, 33 удара БпЛА и семь сбросов боеприпасов, перечислили в Минобороны РФ.Также украинские боевики в течение ночи на воскресенье применили 48 беспилотников, один из них пытался атаковать Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, брянская область, курская область, белгородская область, новости, пасхальное перемирие, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ ударили по приграничным районам РФ – есть погибшие среди мирных
В нарушение Пасхального перемирия ВСУ ударили по приграничным районам РФ – погибли мирные
12:43 20.04.2025 (обновлено: 13:16 20.04.2025)