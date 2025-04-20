https://crimea.ria.ru/20250420/vsu-udarili-po-prigranichnym-rayonam-rf--est-pogibshie-sredi-mirnykh-1145827503.html

ВСУ ударили по приграничным районам РФ – есть погибшие среди мирных

ВСУ ударили по приграничным районам РФ – есть погибшие среди мирных - РИА Новости Крым, 20.04.2025

ВСУ ударили по приграничным районам РФ – есть погибшие среди мирных

ВСУ в ночь на воскресенье, несмотря на объявление режима Пасхального перемирия, обстреливали приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей, есть РИА Новости Крым, 20.04.2025

2025-04-20T12:43

2025-04-20T12:43

2025-04-20T13:16

министерство обороны рф

брянская область

курская область

белгородская область

новости

пасхальное перемирие

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145322575_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_211ba6d646d9eefc7cd0bdc899706eb6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на воскресенье, несмотря на объявление режима Пасхального перемирия, обстреливали приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей, есть погибшие и раненые среди мирных жителей, а также повреждения гражданских объектов, сообщили в Минобороны России.Украинские подразделения нанесли удары беспилотниками квадрокоптерного типа и сбросили различные боеприпасы, в том числе в приграничных районах Брянской, Курской и Белгородской областей – 12 обстрелов, 33 удара БпЛА и семь сбросов боеприпасов, перечислили в Минобороны РФ.Также украинские боевики в течение ночи на воскресенье применили 48 беспилотников, один из них пытался атаковать Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250420/narushenie-paskhalnogo-peremiriya-boevikami-vsu-informatsiya-minoborony-rf-1145827348.html

брянская область

курская область

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, брянская область, курская область, белгородская область, новости, пасхальное перемирие, всу (вооруженные силы украины)