https://crimea.ria.ru/20240615/iz-za-razgula-stikhii-chast-feodosii-i-poselki-otklyucheny-ot-elektrichestva-1138126535.html
Из-за разгула стихии часть Феодосии и поселки отключены от электричества
Из-за разгула стихии часть Феодосии и поселки отключены от электричества - РИА Новости Крым, 15.06.2024
Из-за разгула стихии часть Феодосии и поселки отключены от электричества
В Феодосии из-за ночной стихии часть города и близлежащие поселки отключены от электричества. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T08:52
2024-06-15T08:52
2024-06-15T08:55
феодосия
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игорь ткаченко
электросети крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В Феодосии из-за ночной стихии часть города и близлежащие поселки отключены от электричества. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.Аварийные бригады Феодосийского РЭС уже приступили к ремонту, неполадки устраняются в рабочем режиме, подчеркнул мэр.В данный момент отсутствует стационарная телефонная связь, предупредил Ткаченко. Сообщить о проблеме можно по мобильным телефонам:- Феодосийский РЭС - 8 800 506 00 12, для СМС +79789936951;- Феодосийский филиал ГУП РК "Вода Крыма" - 8 (978) 715-70-77;- ГУП РК "Крымгазсети" - 104;- ЕДДС города Феодосии - 8 (978) 791-22-57.В городе после разбушевавшейся стихии много упавших больших веток, также рассказал глава администрации. Бригады "Городского благоустройства" уже приступили к уборке.
https://crimea.ria.ru/20240615/v-sevastopole-otklyucheny-dve-lep-i-podstantsii-tysyachi-abonentov-bez-sveta-1138126234.html
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феодосия, новости крыма, электроэнергия, электричество, игорь ткаченко, электросети крыма, отключение электроэнергии
Из-за разгула стихии часть Феодосии и поселки отключены от электричества
Часть Феодосии и поселки отключены от электричества из-за разгула стихии
08:52 15.06.2024 (обновлено: 08:55 15.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В Феодосии из-за ночной стихии часть города и близлежащие поселки отключены от электричества. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.
"Сложные погодные условия вызвали отключение электроэнергии по городскому округу. Сейчас часть Коктебеля, Курортного, села Степное, часть Наниково остались без электроснабжения. В Феодосии тоже отсутствует электроэнергия в разных районах города", – написал он в своем Telegram-канале.
Аварийные бригады Феодосийского РЭС уже приступили к ремонту, неполадки устраняются в рабочем режиме, подчеркнул мэр.
В данный момент отсутствует стационарная телефонная связь, предупредил Ткаченко. Сообщить о проблеме можно по мобильным телефонам:
- Феодосийский РЭС - 8 800 506 00 12, для СМС +79789936951;
- Феодосийский филиал ГУП РК "Вода Крыма" - 8 (978) 715-70-77;
- ГУП РК "Крымгазсети" - 104;
- ЕДДС города Феодосии - 8 (978) 791-22-57.
В городе после разбушевавшейся стихии много упавших больших веток, также рассказал глава администрации. Бригады "Городского благоустройства" уже приступили к уборке.