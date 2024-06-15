https://crimea.ria.ru/20240615/iz-za-razgula-stikhii-chast-feodosii-i-poselki-otklyucheny-ot-elektrichestva-1138126535.html

Из-за разгула стихии часть Феодосии и поселки отключены от электричества

Из-за разгула стихии часть Феодосии и поселки отключены от электричества - РИА Новости Крым, 15.06.2024

Из-за разгула стихии часть Феодосии и поселки отключены от электричества

В Феодосии из-за ночной стихии часть города и близлежащие поселки отключены от электричества. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 15.06.2024

2024-06-15T08:52

2024-06-15T08:52

2024-06-15T08:55

феодосия

новости крыма

электроэнергия

электричество

игорь ткаченко

электросети крыма

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В Феодосии из-за ночной стихии часть города и близлежащие поселки отключены от электричества. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.Аварийные бригады Феодосийского РЭС уже приступили к ремонту, неполадки устраняются в рабочем режиме, подчеркнул мэр.В данный момент отсутствует стационарная телефонная связь, предупредил Ткаченко. Сообщить о проблеме можно по мобильным телефонам:- Феодосийский РЭС - 8 800 506 00 12, для СМС +79789936951;- Феодосийский филиал ГУП РК "Вода Крыма" - 8 (978) 715-70-77;- ГУП РК "Крымгазсети" - 104;- ЕДДС города Феодосии - 8 (978) 791-22-57.В городе после разбушевавшейся стихии много упавших больших веток, также рассказал глава администрации. Бригады "Городского благоустройства" уже приступили к уборке.

https://crimea.ria.ru/20240615/v-sevastopole-otklyucheny-dve-lep-i-podstantsii-tysyachi-abonentov-bez-sveta-1138126234.html

феодосия

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феодосия, новости крыма, электроэнергия, электричество, игорь ткаченко, электросети крыма, отключение электроэнергии