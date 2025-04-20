https://crimea.ria.ru/20250420/rebenok-pogib-i-esche-dvoe-detey-postradali-v-dtp-v-rostovskoy-oblasti-1145835647.html

Ребенок погиб и еще двое детей пострадали в ДТП в Ростовской области

Ребенок погиб и еще двое детей пострадали в ДТП в Ростовской области - РИА Новости Крым, 20.04.2025

Ребенок погиб и еще двое детей пострадали в ДТП в Ростовской области

Один четырехлетний ребенок погиб, еще двое детей 6 лет и 2 лет, а также один взрослый пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Ростовской области,... РИА Новости Крым, 20.04.2025

2025-04-20T17:45

2025-04-20T17:45

2025-04-20T17:48

дтп

ростовская область

происшествия

новости

гаи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437293_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_368854cc78b897fe59f905664ca925de.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Один четырехлетний ребенок погиб, еще двое детей 6 лет и 2 лет, а также один взрослый пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Ростовской области, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.Уточняется, что в 13.45 мск на 4 километре дороги подъезда к хутору Семенкин от автодороги "Ростов - Семикаракорск - Волгодонск" водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21102, по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость движения, съехала с дороги и врезалась в дерево.В связи с этим Госавтоинспекция Ростовской области призывает соблюдать скоростной режим и дистанцию, перевозить детей с применением детского удерживающего устройства.Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будут приняты меры реагирования, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Также взят на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного правоохранительным органом по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), заявили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, ростовская область, происшествия, новости, гаи