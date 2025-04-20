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Ребенок погиб и еще двое детей пострадали в ДТП в Ростовской области - РИА Новости Крым, 20.04.2025
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Ребенок погиб и еще двое детей пострадали в ДТП в Ростовской области
Ребенок погиб и еще двое детей пострадали в ДТП в Ростовской области - РИА Новости Крым, 20.04.2025
Ребенок погиб и еще двое детей пострадали в ДТП в Ростовской области
Один четырехлетний ребенок погиб, еще двое детей 6 лет и 2 лет, а также один взрослый пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Ростовской области,... РИА Новости Крым, 20.04.2025
2025-04-20T17:45
2025-04-20T17:48
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Один четырехлетний ребенок погиб, еще двое детей 6 лет и 2 лет, а также один взрослый пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Ростовской области, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.Уточняется, что в 13.45 мск на 4 километре дороги подъезда к хутору Семенкин от автодороги "Ростов - Семикаракорск - Волгодонск" водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21102, по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость движения, съехала с дороги и врезалась в дерево.В связи с этим Госавтоинспекция Ростовской области призывает соблюдать скоростной режим и дистанцию, перевозить детей с применением детского удерживающего устройства.Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будут приняты меры реагирования, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Также взят на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного правоохранительным органом по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), заявили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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дтп, ростовская область, происшествия, новости, гаи
Ребенок погиб и еще двое детей пострадали в ДТП в Ростовской области

Четырехлетний ребенок погиб и еще двое детей пострадали в ДТП в Ростовской области - ГИБДД

17:45 20.04.2025 (обновлено: 17:48 20.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Один четырехлетний ребенок погиб, еще двое детей 6 лет и 2 лет, а также один взрослый пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Ростовской области, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
"Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором 1 ребенок погиб и 2 пострадали", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в 13.45 мск на 4 километре дороги подъезда к хутору Семенкин от автодороги "Ростов - Семикаракорск - Волгодонск" водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21102, по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость движения, съехала с дороги и врезалась в дерево.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир 2020 года рождения (4 года) погиб на месте, водитель и двое малолетних пассажиров 2019 года рождения (6 лет) и 2023 года рождения (2 года) с травмами доставлены в медицинское учреждение", - добавили в ведомстве.
В связи с этим Госавтоинспекция Ростовской области призывает соблюдать скоростной режим и дистанцию, перевозить детей с применением детского удерживающего устройства.
Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будут приняты меры реагирования, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Также взят на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного правоохранительным органом по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), заявили в ведомстве.
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