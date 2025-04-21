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Дождь и гроза: прогноз погоды в Крыму 21 апреля - РИА Новости Крым, 21.04.2025
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Дождь и гроза: прогноз погоды в Крыму 21 апреля
Дождь и гроза: прогноз погоды в Крыму 21 апреля - РИА Новости Крым, 21.04.2025
Дождь и гроза: прогноз погоды в Крыму 21 апреля
В понедельник погода на полуострове будет определяться полем пониженного атмосферного давления. Ночью без существенных осадков; днем местами кратковременный... РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T00:01
2025-04-21T00:01
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крымская погода
симферополь
севастополь
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евпатория
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В понедельник погода на полуострове будет определяться полем пониженного атмосферного давления. Ночью без существенных осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +20...+22.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью северный, днем южный 5-10м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +13...+15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь, ночью столбики термометров покажут +6...10, днем до 19 градусов тепла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дождь и гроза: прогноз погоды в Крыму 21 апреля

Прогноз погоды в Крыму 21 апреля

00:01 21.04.2025
 
© Официальный канал администрации Тимашевского районаДождь
Дождь
© Официальный канал администрации Тимашевского района
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В понедельник погода на полуострове будет определяться полем пониженного атмосферного давления. Ночью без существенных осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9, на южном и восточном побережье до +14; днем +17…+22, в горах +11…+16", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +20...+22.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью северный, днем южный 5-10м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +13...+15.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь, ночью столбики термометров покажут +6...10, днем до 19 градусов тепла.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Дождь и гроза: прогноз погоды в Крыму 21 апреля
00:00Какой сегодня праздник: 21 апреля
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