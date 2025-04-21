https://crimea.ria.ru/20250421/dozhd-i-groza-prognoz-pogody-v-krymu-21-aprelya-1145740578.html

Дождь и гроза: прогноз погоды в Крыму 21 апреля

Дождь и гроза: прогноз погоды в Крыму 21 апреля - РИА Новости Крым, 21.04.2025

Дождь и гроза: прогноз погоды в Крыму 21 апреля

В понедельник погода на полуострове будет определяться полем пониженного атмосферного давления. Ночью без существенных осадков; днем местами кратковременный... РИА Новости Крым, 21.04.2025

2025-04-21T00:01

2025-04-21T00:01

2025-04-21T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142675752_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_f5f6876f7eb85ead2c608a79f8700410.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В понедельник погода на полуострове будет определяться полем пониженного атмосферного давления. Ночью без существенных осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +20...+22.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью северный, днем южный 5-10м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +13...+15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь, ночью столбики термометров покажут +6...10, днем до 19 градусов тепла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр