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Эпицентр ненастья: на Крым в выходные обрушатся грозовые ливни
Эпицентр ненастья: на Крым в выходные обрушатся грозовые ливни - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Эпицентр ненастья: на Крым в выходные обрушатся грозовые ливни
Ливни и грозы придут на юг страны в выходные дни, Крым попадет в самый эпицентр ненастья, пик которого придется на субботу. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T21:59
2024-06-14T21:59
2024-06-14T21:49
евгений тишковец
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
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крымская погода
штормовое предупреждение
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Ливни и грозы придут на юг страны в выходные дни, Крым попадет в самый эпицентр ненастья, пик которого придется на субботу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погода ФОБОС Евгений Тишковец.В ночь на воскресенье ненастье продолжится - ожидаются ливни с грозами, температура воздуха ночью опустится до +15…20. Днем дожди постепенно пойдут на убыль, в облаках появятся просветы, а столбики термометров покажут +22…27.Всего за двое суток на крымский полуостров обрушится местам 73 мм осадков - это 140% от всего месячного объема осадков, положенного по многолетним климатическим нормам, предупредил специалист. Однако, по его словам, это не рекордная цифра: чемпионом по влажности остается 1942 год, когда суточный максимум осадков в Симферополе составил 101 мм.В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 15 и 16 июня из-за надвигающейся непогоды, в эти дни в Крыму местами может выпасть град. Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму ожидается градЛивни с грозой и смерчи: на Кубани ожидается штормПоследствия Эль-Ниньо: в Крыму прогнозируют аномально жаркое лето
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Эпицентр ненастья: на Крым в выходные обрушатся грозовые ливни
Крым окажется в эпицентре непогоды 15 и 16 июня - ФОБОС