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Эпицентр ненастья: на Крым в выходные обрушатся грозовые ливни - РИА Новости Крым, 14.06.2024
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https://crimea.ria.ru/20240614/epitsentr-nenastya-na-krym-v-vykhodnye-obrushatsya-grozovye-livni-1138120347.html
Эпицентр ненастья: на Крым в выходные обрушатся грозовые ливни
Эпицентр ненастья: на Крым в выходные обрушатся грозовые ливни - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Эпицентр ненастья: на Крым в выходные обрушатся грозовые ливни
Ливни и грозы придут на юг страны в выходные дни, Крым попадет в самый эпицентр ненастья, пик которого придется на субботу. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T21:59
2024-06-14T21:49
евгений тишковец
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
крым
погода в крыму
крымская погода
штормовое предупреждение
стихия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Ливни и грозы придут на юг страны в выходные дни, Крым попадет в самый эпицентр ненастья, пик которого придется на субботу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погода ФОБОС Евгений Тишковец.В ночь на воскресенье ненастье продолжится - ожидаются ливни с грозами, температура воздуха ночью опустится до +15…20. Днем дожди постепенно пойдут на убыль, в облаках появятся просветы, а столбики термометров покажут +22…27.Всего за двое суток на крымский полуостров обрушится местам 73 мм осадков - это 140% от всего месячного объема осадков, положенного по многолетним климатическим нормам, предупредил специалист. Однако, по его словам, это не рекордная цифра: чемпионом по влажности остается 1942 год, когда суточный максимум осадков в Симферополе составил 101 мм.В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 15 и 16 июня из-за надвигающейся непогоды, в эти дни в Крыму местами может выпасть град. Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму ожидается градЛивни с грозой и смерчи: на Кубани ожидается штормПоследствия Эль-Ниньо: в Крыму прогнозируют аномально жаркое лето
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РИА Новости Крым
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евгений тишковец, центр погоды "фобос", крым, погода в крыму, крымская погода, штормовое предупреждение, стихия, новости крыма
Эпицентр ненастья: на Крым в выходные обрушатся грозовые ливни

Крым окажется в эпицентре непогоды 15 и 16 июня - ФОБОС

21:59 14.06.2024
 
© РИА Новости КрымЛивень в Симферополе
Ливень в Симферополе - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Ливни и грозы придут на юг страны в выходные дни, Крым попадет в самый эпицентр ненастья, пик которого придется на субботу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погода ФОБОС Евгений Тишковец.
"В субботу ожидается резкое изменение метеорологических условий - пасмурное небо, интенсивные залповые ливни с интенсивностью до 42 мм. Например, на Симферополь обрушится 88% от всей месячной нормы. Все это будет сопровождаться шквалистым усилением ветра, местами с градом. Температура воздуха ночью +17…22. Днем до +28", - прогнозирует Тишковец.
В ночь на воскресенье ненастье продолжится - ожидаются ливни с грозами, температура воздуха ночью опустится до +15…20. Днем дожди постепенно пойдут на убыль, в облаках появятся просветы, а столбики термометров покажут +22…27.
Всего за двое суток на крымский полуостров обрушится местам 73 мм осадков - это 140% от всего месячного объема осадков, положенного по многолетним климатическим нормам, предупредил специалист. Однако, по его словам, это не рекордная цифра: чемпионом по влажности остается 1942 год, когда суточный максимум осадков в Симферополе составил 101 мм.
В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 15 и 16 июня из-за надвигающейся непогоды, в эти дни в Крыму местами может выпасть град.
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Радио "Спутник в Крыму"Евгений ТишковецЦентр погоды "ФОБОС"КрымПогода в КрымуКрымская погодаШтормовое предупреждениеСтихияНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Во власти южного циклона: в субботу на Крым обрушатся сильные ливни
00:00Какой сегодня праздник: 15 июня
23:04Главное за день: 14 июня
22:41Главные новости Крыма: 14 июня
22:30Двое погибших найдены под завалами дома в Шебекино
22:21Санкции США и Мосбиржа без доллара и евро: что будет с рублем
21:59Эпицентр ненастья: на Крым в выходные обрушатся грозовые ливни
21:47Стоит ли ждать худшего: Путин оценил реакцию на предложение о мире
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20:54Путин назвал главный фактор непобедимости России
20:45Крымчан ждут две короткие недели в конце июня
20:27Путин: российские бойцы достойно воюют на Харьковском направлении
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19:58Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных
19:54Путин заявил о значительном омоложении командного состава ВС России
19:46Частник построил дом на территории древнего городища в Севастополе
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19:19Сто километров дороги в Крым отремонтировали в Херсонской области
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