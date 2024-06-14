https://crimea.ria.ru/20240614/epitsentr-nenastya-na-krym-v-vykhodnye-obrushatsya-grozovye-livni-1138120347.html

Эпицентр ненастья: на Крым в выходные обрушатся грозовые ливни

Эпицентр ненастья: на Крым в выходные обрушатся грозовые ливни - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Эпицентр ненастья: на Крым в выходные обрушатся грозовые ливни

Ливни и грозы придут на юг страны в выходные дни, Крым попадет в самый эпицентр ненастья, пик которого придется на субботу. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T21:59

2024-06-14T21:59

2024-06-14T21:49

евгений тишковец

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Ливни и грозы придут на юг страны в выходные дни, Крым попадет в самый эпицентр ненастья, пик которого придется на субботу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погода ФОБОС Евгений Тишковец.В ночь на воскресенье ненастье продолжится - ожидаются ливни с грозами, температура воздуха ночью опустится до +15…20. Днем дожди постепенно пойдут на убыль, в облаках появятся просветы, а столбики термометров покажут +22…27.Всего за двое суток на крымский полуостров обрушится местам 73 мм осадков - это 140% от всего месячного объема осадков, положенного по многолетним климатическим нормам, предупредил специалист. Однако, по его словам, это не рекордная цифра: чемпионом по влажности остается 1942 год, когда суточный максимум осадков в Симферополе составил 101 мм.В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 15 и 16 июня из-за надвигающейся непогоды, в эти дни в Крыму местами может выпасть град. Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму ожидается градЛивни с грозой и смерчи: на Кубани ожидается штормПоследствия Эль-Ниньо: в Крыму прогнозируют аномально жаркое лето

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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