https://crimea.ria.ru/20240615/v-sevastopole-otklyucheny-dve-lep-i-podstantsii-tysyachi-abonentov-bez-sveta-1138126234.html

В Севастополе отключены две ЛЭП и подстанции: тысячи абонентов без света

В Севастополе отключены две ЛЭП и подстанции: тысячи абонентов без света - РИА Новости Крым, 15.06.2024

В Севастополе отключены две ЛЭП и подстанции: тысячи абонентов без света

В Севастополе тысячи жителей остались без электроснабжения в ночь на субботу из-за аварийных отключений. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 15.06.2024

2024-06-15T08:24

2024-06-15T08:24

2024-06-15T08:53

севастополь

севастопольэнерго

новости

крымская погода

стихия

лэп

электросети крыма

электричество

электроэнергия

отключение электроэнергии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/04/1119223562_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_6d64e6e7a3edc4bfe6361e3a251e0288.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе тысячи жителей остались без электроснабжения в ночь на субботу из-за аварийных отключений. Об этом сообщается в Telegram-канале "Севастопольэнерго".По информации ведомства, в настоящее время отключены две линии электропередачи 6-10 кВ, 16 трансформаторных подстанций 6-10/0,4кВ, 800 человек по улицам Маяковского, Генерала Петрова, Сенявина, Большая Морская, Нахимова, Фиолентовское шоссе, Вакуленчука, Гоголя, Ялтинская, Академика Крылова, Севастопольская зона ЮБК, Мыс Сарыч."Севастопольэнерго" проводятся аварийно-восстановительные работы, задействованы 9 бригад, 22 человек личного состава, 10 единиц техники. Ориентировочное время восстановления электроснабжения – до 20:00 15 июня, уточнили в организации.

https://crimea.ria.ru/20240614/kogda-v-krymu-ozhidaetsya-grad-1138112773.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, севастопольэнерго, новости, крымская погода, стихия, лэп, электросети крыма, электричество, электроэнергия, отключение электроэнергии, новости крыма