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В Севастополе отключены две ЛЭП и подстанции: тысячи абонентов без света - РИА Новости Крым, 15.06.2024
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В Севастополе отключены две ЛЭП и подстанции: тысячи абонентов без света
В Севастополе отключены две ЛЭП и подстанции: тысячи абонентов без света - РИА Новости Крым, 15.06.2024
В Севастополе отключены две ЛЭП и подстанции: тысячи абонентов без света
В Севастополе тысячи жителей остались без электроснабжения в ночь на субботу из-за аварийных отключений. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T08:24
2024-06-15T08:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе тысячи жителей остались без электроснабжения в ночь на субботу из-за аварийных отключений. Об этом сообщается в Telegram-канале "Севастопольэнерго".По информации ведомства, в настоящее время отключены две линии электропередачи 6-10 кВ, 16 трансформаторных подстанций 6-10/0,4кВ, 800 человек по улицам Маяковского, Генерала Петрова, Сенявина, Большая Морская, Нахимова, Фиолентовское шоссе, Вакуленчука, Гоголя, Ялтинская, Академика Крылова, Севастопольская зона ЮБК, Мыс Сарыч."Севастопольэнерго" проводятся аварийно-восстановительные работы, задействованы 9 бригад, 22 человек личного состава, 10 единиц техники. Ориентировочное время восстановления электроснабжения – до 20:00 15 июня, уточнили в организации.
https://crimea.ria.ru/20240614/kogda-v-krymu-ozhidaetsya-grad-1138112773.html
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В Севастополе отключены две ЛЭП и подстанции: тысячи абонентов без света

Часть Севастополя была обесточена в ночь на субботу из-за аварийных отключений на сетях

08:24 15.06.2024 (обновлено: 08:53 15.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро
Утро - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе тысячи жителей остались без электроснабжения в ночь на субботу из-за аварийных отключений. Об этом сообщается в Telegram-канале "Севастопольэнерго".

"В результате стихии в электрических сетях 6-10 кВ "Севастопольэнерго" произошло 8 аварийных отключений. Без электроснабжения оставались 5600 человек", сказано в сообщении.

По информации ведомства, в настоящее время отключены две линии электропередачи 6-10 кВ, 16 трансформаторных подстанций 6-10/0,4кВ, 800 человек по улицам Маяковского, Генерала Петрова, Сенявина, Большая Морская, Нахимова, Фиолентовское шоссе, Вакуленчука, Гоголя, Ялтинская, Академика Крылова, Севастопольская зона ЮБК, Мыс Сарыч.
"Севастопольэнерго" проводятся аварийно-восстановительные работы, задействованы 9 бригад, 22 человек личного состава, 10 единиц техники. Ориентировочное время восстановления электроснабжения до 20:00 15 июня, уточнили в организации.
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