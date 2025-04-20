https://crimea.ria.ru/20250420/v-krymu-tolko-5-uchenikov-avtoshkol-mogut-sdat-na-prava-s-pervogo-raza-1145736821.html

В Крыму только 5% учеников автошкол могут сдать на права с первого раза

В Крыму только 5% учеников автошкол могут сдать на права с первого раза - РИА Новости Крым, 20.04.2025

В Крыму только 5% учеников автошкол могут сдать на права с первого раза

Только 5% обучившихся в автошколах Крыма могут сдать экзамен с первого раза, чтобы получить права. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 20.04.2025

2025-04-20T20:33

2025-04-20T20:33

2025-04-20T20:33

радио "спутник в крыму"

водительские права

пдд (правила дорожного движения)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Только 5% обучившихся в автошколах Крыма могут сдать экзамен с первого раза, чтобы получить права. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал автоинструктор Алексей Стребной.По словам Стребного, если теорию в основном зазубривают и сдают, то с вождением все иначе, и здесь "ситуация печальная".По его мнению, главная причина, объясняющая такую статистику, заключается в том, что ученики автошкол крайне мало учатся непосредственно вождению.Инструкторы за это время тоже не успевают отработать с учениками все нюансы, которые могут пригодиться на экзамене, добавил он."И ученик может только догадываться, что конкретно ему надо делать, какие элементы выполнять, на что обращать особое внимание, вплоть до своевременного включения поворотников", – отметил Стребной.В итоге в присутствии полицейского экзаменующийся совершенно теряется и проваливает сдачу, сказал он. А пересдача после трех неудачных попыток возможна теперь только через полгода. Точнее даже через 6 – 9 месяцев, а не максимум через два, как это было до апреля 2024 года, подчеркнул Стребной.Это ужесточение требований Госавтоинспекции – еще одна причина затягивания процесса получения прав учеником, который однажды "заражается вирусом "Я не сдам", считает инструктор.Он также рекомендовал ученикам автошкол не стараться заучивать какой-то один маршрут для экзамена, даже если известно, что его часто выбирают инспекторы ГИБДД."Если маршрут меняют, шансы сдать его практически равны нулю. Не привыкайте к маршруту. Вы просто должны слушать инструктора и знать, как выполнять определенные маневры", – рекомендовал эксперт.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дистант в автошколах: снизится ли стоимость обучения на праваКак в Крыму заменить иностранные права на российские с 1 апреля 2025 года Полмиллиона водителей не хватает в сфере перевозок в России

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

водительские права, пдд (правила дорожного движения), общество, автошкола, россия, новости