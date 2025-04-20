https://crimea.ria.ru/20250420/mat-pogibshikh-na-urale-detey-byla-v-eto-vremya-u-ranenogo-na-svo-muzha-1145834756.html

Мать погибших на Урале детей была в это время у раненого на СВО мужа

Мать погибших на Урале детей была в это время у раненого на СВО мужа - РИА Новости Крым, 20.04.2025

Мать погибших на Урале детей была в это время у раненого на СВО мужа

Мать погибших при пожаре в Челябинской области четверых детей оставила их, уехав в Москву в госпиталь к получившему ранение в ходе СВО супругу, власти окажут... РИА Новости Крым, 20.04.2025

2025-04-20T16:21

2025-04-20T16:21

2025-04-20T17:00

алексей текслер

челябинская область

происшествия

общество

новости

пожар

участники сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Мать погибших при пожаре в Челябинской области четверых детей оставила их, уехав в Москву в госпиталь к получившему ранение в ходе СВО супругу, власти окажут помощь семье, сообщил в воскресенье губернатор региона Алексей Текслер.По данным пресс-центра ГУ МЧС России по региону, в ночь на воскресенье пожарные работали в поселке Василовка города Юрюзань, где горел частный дом, пламя перекинулось на надворные постройки и кровлю соседнего дома. В результате погибли четыре ребенка: девочка 12 лет и три мальчика - семилетний и пятилетние близнецы. Дети находились дома без родителей. Следственными органами возбуждено уголовное дело за "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".На место происшествия выехала министр социальных отношений Наталья Лугачева, представители регионального отделения фонда "Защитники Отечества", а также бригада психологической помощи из центра "Семья", уточнил он.По данным министерства социальных отношений региона, одному ребенку удалось спастись. После происшествия мать экстренно вернулась в Юрюзань. Главой региона принято решение о предоставлении семье участника СВО выплаты на приобретение жилого помещения взамен утраченного.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Феодосии: жилой дом удалось спасти от огняНа страже пожарной безопасности Крыма стоят 260 межведомственных группВ Крыму выявили нарушения при подготовке к пожароопасному сезону

челябинская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей текслер, челябинская область, происшествия, общество, новости, пожар, участники сво