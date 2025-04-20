https://crimea.ria.ru/20250420/mat-pogibshikh-na-urale-detey-byla-v-eto-vremya-u-ranenogo-na-svo-muzha-1145834756.html
Мать погибших на Урале детей была в это время у раненого на СВО мужа
Мать погибших на Урале детей была в это время у раненого на СВО мужа - РИА Новости Крым, 20.04.2025
Мать погибших на Урале детей была в это время у раненого на СВО мужа
Мать погибших при пожаре в Челябинской области четверых детей оставила их, уехав в Москву в госпиталь к получившему ранение в ходе СВО супругу, власти окажут... РИА Новости Крым, 20.04.2025
2025-04-20T16:21
2025-04-20T16:21
2025-04-20T17:00
алексей текслер
челябинская область
происшествия
общество
новости
пожар
участники сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/05/1119329440_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e0284f88b4c248860e2f0cd84b277423.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Мать погибших при пожаре в Челябинской области четверых детей оставила их, уехав в Москву в госпиталь к получившему ранение в ходе СВО супругу, власти окажут помощь семье, сообщил в воскресенье губернатор региона Алексей Текслер.По данным пресс-центра ГУ МЧС России по региону, в ночь на воскресенье пожарные работали в поселке Василовка города Юрюзань, где горел частный дом, пламя перекинулось на надворные постройки и кровлю соседнего дома. В результате погибли четыре ребенка: девочка 12 лет и три мальчика - семилетний и пятилетние близнецы. Дети находились дома без родителей. Следственными органами возбуждено уголовное дело за "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".На место происшествия выехала министр социальных отношений Наталья Лугачева, представители регионального отделения фонда "Защитники Отечества", а также бригада психологической помощи из центра "Семья", уточнил он.По данным министерства социальных отношений региона, одному ребенку удалось спастись. После происшествия мать экстренно вернулась в Юрюзань. Главой региона принято решение о предоставлении семье участника СВО выплаты на приобретение жилого помещения взамен утраченного.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Феодосии: жилой дом удалось спасти от огняНа страже пожарной безопасности Крыма стоят 260 межведомственных группВ Крыму выявили нарушения при подготовке к пожароопасному сезону
челябинская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/05/1119329440_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_127671abc4d11fc8df67cfc406522723.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей текслер, челябинская область, происшествия, общество, новости, пожар, участники сво
Мать погибших на Урале детей была в это время у раненого на СВО мужа
Мать четверых погибших на Урале детей была в это время в госпитале у раненого на СВО мужа
16:21 20.04.2025 (обновлено: 17:00 20.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Мать погибших при пожаре в Челябинской области четверых детей оставила их, уехав в Москву в госпиталь к получившему ранение в ходе СВО супругу, власти окажут помощь семье, сообщил в воскресенье губернатор региона Алексей Текслер.
По данным пресс-центра ГУ МЧС России по региону, в ночь на воскресенье пожарные работали в поселке Василовка города Юрюзань, где горел частный дом, пламя перекинулось на надворные постройки и кровлю соседнего дома. В результате погибли четыре ребенка: девочка 12 лет и три мальчика - семилетний и пятилетние близнецы. Дети находились дома без родителей. Следственными органами возбуждено уголовное дело за "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
"Трагедия в поселке Василовка Катав-Ивановского района. В пожаре в частном доме погибли 4 ребенка. Это семья участника СВО. Его супруга уехала к раненному мужу в Москву в госпиталь, оставив детей на родных", - написал он в своем Telegram-канале.
На место происшествия выехала министр социальных отношений Наталья Лугачева, представители регионального отделения фонда "Защитники Отечества", а также бригада психологической помощи из центра "Семья", уточнил он.
По данным министерства социальных отношений региона, одному ребенку удалось спастись. После происшествия мать экстренно вернулась в Юрюзань. Главой региона принято решение о предоставлении семье участника СВО выплаты на приобретение жилого помещения взамен утраченного.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: