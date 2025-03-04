https://crimea.ria.ru/20250304/ukrainskie-bespilotniki-nochyu-atakovali-shest-regionov-rossii-1144626396.html

Украинские беспилотники ночью атаковали шесть регионов России

Украинские беспилотники ночью атаковали шесть регионов России - РИА Новости Крым, 04.03.2025

Украинские беспилотники ночью атаковали шесть регионов России

Средства российской противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за ночь 18 украинских беспилотников в шести регионах страны. Об этом утром во вторник... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T07:27

2025-03-04T07:27

2025-03-04T07:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Средства российской противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за ночь 18 украинских беспилотников в шести регионах страны. Об этом утром во вторник сообщили в Минобороны РФ.Накануне вечером стало известно о массированной атаке беспилотников на Ростовскую область. В Чертковском районе региона произошло возгорание на нефтепроводе. Также из-за падения обломков БПЛА загорелся склад на территории промобъекта в селе Сохрановка Чертковского района. К утру вторника все возгорания были потушены.В ночь на понедельник российская ПВО сбила семь беспилотников в трех регионах страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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самарская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, ростовская область, воронежская область, самарская область, курская область, белгородская область, астраханская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)