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Украинские беспилотники ночью атаковали шесть регионов России - РИА Новости Крым, 04.03.2025
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Украинские беспилотники ночью атаковали шесть регионов России
Украинские беспилотники ночью атаковали шесть регионов России - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Украинские беспилотники ночью атаковали шесть регионов России
Средства российской противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за ночь 18 украинских беспилотников в шести регионах страны. Об этом утром во вторник... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T07:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Средства российской противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за ночь 18 украинских беспилотников в шести регионах страны. Об этом утром во вторник сообщили в Минобороны РФ.Накануне вечером стало известно о массированной атаке беспилотников на Ростовскую область. В Чертковском районе региона произошло возгорание на нефтепроводе. Также из-за падения обломков БПЛА загорелся склад на территории промобъекта в селе Сохрановка Чертковского района. К утру вторника все возгорания были потушены.В ночь на понедельник российская ПВО сбила семь беспилотников в трех регионах страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости, ростовская область, воронежская область, самарская область, курская область, белгородская область, астраханская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Украинские беспилотники ночью атаковали шесть регионов России

Шесть регионов России атаковали ночью украинские беспилотники

07:27 04.03.2025 (обновлено: 07:33 04.03.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета зенитной установки
Боевая работа расчета зенитной установки - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Средства российской противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за ночь 18 украинских беспилотников в шести регионах страны. Об этом утром во вторник сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов: 10 БПЛА – над территорией Ростовской области, три БПЛА – над территорией Воронежской области, два БПЛА – над территорией Самарской области и по одному БПЛА – над территориями Курской, Белгородской и Астраханской областей", – сказано в сообщении.
Накануне вечером стало известно о массированной атаке беспилотников на Ростовскую область. В Чертковском районе региона произошло возгорание на нефтепроводе. Также из-за падения обломков БПЛА загорелся склад на территории промобъекта в селе Сохрановка Чертковского района. К утру вторника все возгорания были потушены.
В ночь на понедельник российская ПВО сбила семь беспилотников в трех регионах страны.
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