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Крым и Москву свяжет еще один поезд – он будет ходить до Феодосии - РИА Новости Крым, 04.03.2025
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Крым и Москву свяжет еще один поезд – он будет ходить до Феодосии
Крым и Москву свяжет еще один поезд – он будет ходить до Феодосии - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Крым и Москву свяжет еще один поезд – он будет ходить до Феодосии
С 22 мая в Крым начнет курсировать еще один поезд "Таврия" – он будет отправляться с Павелецкого вокзала Москвы в Феодосию. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T08:08
2025-03-04T08:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. С 22 мая в Крым начнет курсировать еще один поезд "Таврия" – он будет отправляться с Павелецкого вокзала Москвы в Феодосию. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".В обратный путь состав впервые отправится 20 мая в 15:55 – к этому времени пассажирам будет удобно выселяться из отелей и гостиниц, подчеркнули в компании. В столицу "Таврия" прибудет 22 мая в 5:35.Продажа билетов на это направление уже открыта. В компании напомнили, что все поезда "Таврия" сейчас останавливаются на станции Владиславовка недалеко от Феодосии.Ранее Минтранс России разработал и внес на рассмотрение в правительство законопроект, согласно которому дети 18 лет смогут путешествовать на поездах дальнего следования со скидкой 50%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Летний поезд из Питера в Крым – продажа билетов открытаВ Крыму будут развивать ж/д сообщение с Россией через новые регионыВ России разрешили использовать биометрию для посадки на поезд
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Крым и Москву свяжет еще один поезд – он будет ходить до Феодосии

В Феодосию из Москвы начнет курсировать еще один поезд

08:08 04.03.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Железнодорожный вокзал в Феодосии
Железнодорожный вокзал в Феодосии
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. С 22 мая в Крым начнет курсировать еще один поезд "Таврия" – он будет отправляться с Павелецкого вокзала Москвы в Феодосию. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".

"В первый рейс из Москвы поезд отправится 22 мая в 17:45 и прибудет в Феодосию 24 мая в 8:30. Расписание составлено с учетом пожеланий отдыхающих. Поезд будет уходить из Москвы к вечеру и прибывать в Феодосию утром, чтобы не терялись дни отпуска", – сказано в сообщении.

В обратный путь состав впервые отправится 20 мая в 15:55 – к этому времени пассажирам будет удобно выселяться из отелей и гостиниц, подчеркнули в компании. В столицу "Таврия" прибудет 22 мая в 5:35.

"Поезд проследует через Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. Он будет курсировать один раз в четыре дня. В состав поезда включены одноэтажные плацкартные вагоны классов 3Б и 3Э, а также купейные вагоны классов 2К и 2Л", – рассказали в компании-перевозчике.

Продажа билетов на это направление уже открыта. В компании напомнили, что все поезда "Таврия" сейчас останавливаются на станции Владиславовка недалеко от Феодосии.
Ранее Минтранс России разработал и внес на рассмотрение в правительство законопроект, согласно которому дети 18 лет смогут путешествовать на поездах дальнего следования со скидкой 50%.
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