https://crimea.ria.ru/20250304/krym-i-moskvu-svyazhet-esche-odin-poezd--on-budet-khodit-do-feodosii-1144617697.html

Крым и Москву свяжет еще один поезд – он будет ходить до Феодосии

Крым и Москву свяжет еще один поезд – он будет ходить до Феодосии - РИА Новости Крым, 04.03.2025

Крым и Москву свяжет еще один поезд – он будет ходить до Феодосии

С 22 мая в Крым начнет курсировать еще один поезд "Таврия" – он будет отправляться с Павелецкого вокзала Москвы в Феодосию. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T08:08

2025-03-04T08:08

2025-03-04T08:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. С 22 мая в Крым начнет курсировать еще один поезд "Таврия" – он будет отправляться с Павелецкого вокзала Москвы в Феодосию. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".В обратный путь состав впервые отправится 20 мая в 15:55 – к этому времени пассажирам будет удобно выселяться из отелей и гостиниц, подчеркнули в компании. В столицу "Таврия" прибудет 22 мая в 5:35.Продажа билетов на это направление уже открыта. В компании напомнили, что все поезда "Таврия" сейчас останавливаются на станции Владиславовка недалеко от Феодосии.Ранее Минтранс России разработал и внес на рассмотрение в правительство законопроект, согласно которому дети 18 лет смогут путешествовать на поездах дальнего следования со скидкой 50%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Летний поезд из Питера в Крым – продажа билетов открытаВ Крыму будут развивать ж/д сообщение с Россией через новые регионыВ России разрешили использовать биометрию для посадки на поезд

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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