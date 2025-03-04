https://crimea.ria.ru/20250304/chto-ugrozhaet-ssha-posle-skandala-trampa-s-zelenskim-v-belom-dome--mnenie-1144619620.html

Что угрожает США после скандала Трампа с Зеленским в Белом доме – мнение

Что угрожает США после скандала Трампа с Зеленским в Белом доме – мнение - РИА Новости Крым, 04.03.2025

Что угрожает США после скандала Трампа с Зеленским в Белом доме – мнение

После скандала с Зеленским в Белом доме есть два сценария развития событий в США, и один из них наихудший для американского президента Дональда Трампа. Об этом... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T08:43

2025-03-04T08:43

2025-03-04T08:59

радио "спутник в крыму"

мнения

вадим петров

сша

политика

в мире

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110016/51/1100165133_0:0:3100:1744_1920x0_80_0_0_c2037e178d1a9cbc6ed52fa6811ceb3f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. После скандала с Зеленским в Белом доме есть два сценария развития событий в США, и один из них наихудший для американского президента Дональда Трампа. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.По словам эксперта, встреча президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме, которая, как заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, закончилась лютой выволочкой Зеленского, не имеет аналогов с точки зрения истории дипломатии. А, следовательно, последствия такого события не могут быть однозначными для всех сторон."Мы можем ожидать, по крайней мере, два варианта дальнейшего развития событий", – заметил Петров.Услышим гонор ЕвропыВ первом случае объединенная Европа объявит США своего рода "фронду", сказал Петров. В рамках этого сценария громкие заявления несерьезных политических деятелей вроде Каи Каллас и Урсулы фон дер Ляйен продолжатся.Вырисовывается и создание некоей коалиции во главе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном, "к которым, безусловно, примкнет и Мерц (Фридрих, кандидат в канцлеры Германии – ред.), когда его статус получит законодательное подтверждение после итогов выборов", добавил эксперт.На исправление ситуации нужды годы, а их у Европы нет: принимать решение и действовать надо сейчас, отметил эксперт. Поэтому, скорее всего, европейский гонор пройдет, и она согласится слышать США и договариваться, считает политолог.Расшевелил муравьиную кучу в СШАВо втором случае Европа берет на себя полностью обеспечение Украины, решается вопрос с "европейской армией" и "миротворцами", имеющим мало общего с миром, добавил Петров.При этом, хотя Трампа, который торопится "сбросить Украину со своего баланса", такой вариант как раз устраивает, угроза будет ждать его внутри его собственной страны, считает эксперт.По мнению эксперта, Трамп осознает эти риски. Поэтому, скорее всего, за громкими речами американского лидера, полными лозунгов, и первыми шагами, резко поменявшими курс США на разных уровнях, последует достаточно сдержанная политика, считает Петров."Трамп расшевелил муравьиную кучу, и ему нужно быть крайне осторожным… Ему нужна Америка, которая будет снова великой, а для этого нужно консолидировать общество вокруг себя", – сказал эксперт, отметив, что вопрос, удастся ли это, остается открытым.Накануне в Британии призвали Зеленского помириться с Трампом. Позже президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Le Figaro заявил, что Франция и Великобритания предложили заключить частичное перемирие между Россией и Украиной сроком на один месяц, которое не будет касаться наземных боевых действий.Тем временем американское издание Washington Post со ссылкой на трех европейских дипломатов сообщило, что Европа ожидает вывода 20 000 американских военнослужащих из стран Евросоюза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Соглашение России и США по Украине: смирится ли Турция с новыми границамиАмериканское шапито-шоу: зачем Трамп прилюдно "выпорол" ЗеленскогоСША будут мстить: чего ждать после перепалки Трампа и Зеленского

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, вадим петров, сша, политика, в мире, владимир зеленский