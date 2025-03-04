https://crimea.ria.ru/20250304/rost-orvi-v-rossii-bolee-1300-shkol-zakryty-na-karantin-1144628785.html

Рост ОРВИ в России: более 1300 школ закрыты на карантин

Рост ОРВИ в России: более 1300 школ закрыты на карантин - РИА Новости Крым, 04.03.2025

Рост ОРВИ в России: более 1300 школ закрыты на карантин

В России продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями, в связи с чем по стране на карантин закрыто более 1300 школ. Об этом... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T09:34

2025-03-04T09:34

2025-03-04T09:34

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орви

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здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В России продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями, в связи с чем по стране на карантин закрыто более 1300 школ. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Роспотребнадзора.При этом, по данным ведомства, среднероссийский показатель превышен в 47 регионах страны. В 20 субъектах количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей, а в структуре заболеваемости преобладают вирусы гриппа B и H1N1."В целях предотвращения распространения респираторных инфекций в России закрыты 1304 школы в 53 регионах, 181 детское дошкольное учреждение в 31 регионе, 10 школ-интернатов. Частично закрыты 11 828 классов и 2 297 групп дошкольников, а также 24 группы в школах-интернатах и 85 групп в профессионально-технических училищах" - привели статистику в Роспотребнадзоре.Также по итогам восьмой недели года в России зарегистрировано 5,2 тысячи случаев заболевания коронавирусом, что на 10,8% ниже предыдущего показателя.На Крымском полуострове также отмечен рост заболеваемости ОРВИ: в Крыму зарегистрировано 18 375 заболевших, а в Севастополе заболели респираторными инфекциями 7000 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе из-за ОРВИ на дистант переведут еще две школыВ Керчи закрывают школы на карантин – данные РоспотребнадзораВ Китае выявили новый коронавирус

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, россия, новости, орви, грипп, здравоохранение в россии, здоровье