https://crimea.ria.ru/20250304/rost-orvi-v-rossii-bolee-1300-shkol-zakryty-na-karantin-1144628785.html
Рост ОРВИ в России: более 1300 школ закрыты на карантин
Рост ОРВИ в России: более 1300 школ закрыты на карантин - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Рост ОРВИ в России: более 1300 школ закрыты на карантин
В России продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями, в связи с чем по стране на карантин закрыто более 1300 школ. Об этом... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T09:34
2025-03-04T09:34
2025-03-04T09:34
роспотребнадзор
россия
новости
орви
грипп
здравоохранение в россии
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111605/85/1116058530_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_277e9564e05288ad7bb6257cbfa245ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В России продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями, в связи с чем по стране на карантин закрыто более 1300 школ. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Роспотребнадзора.При этом, по данным ведомства, среднероссийский показатель превышен в 47 регионах страны. В 20 субъектах количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей, а в структуре заболеваемости преобладают вирусы гриппа B и H1N1."В целях предотвращения распространения респираторных инфекций в России закрыты 1304 школы в 53 регионах, 181 детское дошкольное учреждение в 31 регионе, 10 школ-интернатов. Частично закрыты 11 828 классов и 2 297 групп дошкольников, а также 24 группы в школах-интернатах и 85 групп в профессионально-технических училищах" - привели статистику в Роспотребнадзоре.Также по итогам восьмой недели года в России зарегистрировано 5,2 тысячи случаев заболевания коронавирусом, что на 10,8% ниже предыдущего показателя.На Крымском полуострове также отмечен рост заболеваемости ОРВИ: в Крыму зарегистрировано 18 375 заболевших, а в Севастополе заболели респираторными инфекциями 7000 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе из-за ОРВИ на дистант переведут еще две школыВ Керчи закрывают школы на карантин – данные РоспотребнадзораВ Китае выявили новый коронавирус
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111605/85/1116058530_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_083ae9f3e5c357ac8ae54f46b4e56981.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роспотребнадзор, россия, новости, орви, грипп, здравоохранение в россии, здоровье
Рост ОРВИ в России: более 1300 школ закрыты на карантин
Более 1300 школ в России закрыты на карантин из-за роста ОРВИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В России продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями, в связи с чем по стране на карантин закрыто более 1300 школ. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Роспотребнадзора.
"По итогам девятой недели 2025 года рост заболеваемости ОРВИ в России составил 10,4 процента. Общее количество зафиксированных случаев - 1 млн 96 тысяч человек" - сказано в сообщении.
При этом, по данным ведомства, среднероссийский показатель превышен в 47 регионах страны. В 20 субъектах количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей, а в структуре заболеваемости преобладают вирусы гриппа B и H1N1.
"В целях предотвращения распространения респираторных инфекций в России закрыты 1304 школы в 53 регионах, 181 детское дошкольное учреждение в 31 регионе, 10 школ-интернатов. Частично закрыты 11 828 классов и 2 297 групп дошкольников, а также 24 группы в школах-интернатах и 85 групп в профессионально-технических училищах" - привели статистику в Роспотребнадзоре.
Также по итогам восьмой недели года в России зарегистрировано 5,2 тысячи случаев заболевания коронавирусом, что на 10,8% ниже предыдущего показателя.
На Крымском полуострове также отмечен рост заболеваемости
ОРВИ: в Крыму зарегистрировано 18 375 заболевших, а в Севастополе заболели респираторными инфекциями 7000 человек.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: