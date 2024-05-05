https://crimea.ria.ru/20240505/gde-v-krymu-chasche-vsego-teryayutsya-turisty-1136782592.html

Где в Крыму чаще всего теряются туристы

Где в Крыму чаще всего теряются туристы - РИА Новости Крым, 05.05.2024

Где в Крыму чаще всего теряются туристы

В Крыму наступает пора, когда крымчане и гости полуострова активно идут в горы. Куда спасатели чаще выезжают на помощь таким туристам, в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 05.05.2024

2024-05-05T08:17

2024-05-05T08:17

2024-05-05T08:17

туризм в крыму

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судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Крыму наступает пора, когда крымчане и гости полуострова активно идут в горы. Куда спасатели чаще выезжают на помощь таким туристам, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник поисково-спасательной группы части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главка МЧС России по РК Михаил Миненко.Также, по словам Миненко, очень популярное место для спасения туристов – гора Бойко в Бахчисарайском районе.Михаил Миненко обращает внимание, что люди чаще всего долго пытаются справиться с ситуацией самостоятельно и вызывают помощь в самый последний момент. Хотя чем раньше это сделать, тем проще спасателям, и помощь придет быстрее, а люди скорее окажутся в безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристка пострадала на тропе Голицына в СудакеНа Крыле лебедя в Крыму травмировался турист – его эвакуировалиВ горах под Ялтой упал со склона велосипедист

горы

судак

бахчисарайский район

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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