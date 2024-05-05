Где в Крыму чаще всего теряются туристы
Туристы в Крыму чаще всего взывают на помощь спасателей в горах Нового Света и Бахчисарая
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовый Свет, гора Сокол
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Крыму наступает пора, когда крымчане и гости полуострова активно идут в горы. Куда спасатели чаще выезжают на помощь таким туристам, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник поисково-спасательной группы части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главка МЧС России по РК Михаил Миненко.
"Часто туристы поднимаются и потом не могут спуститься на горе Сокол в Новом Свете. Это место, где наши коллеги по несколько раз в неделю снимают туристов", - говорит гость студии.
Также, по словам Миненко, очень популярное место для спасения туристов – гора Бойко в Бахчисарайском районе.
"На плато Ай-Петри тоже достаточно легко потеряться. Много людей там теряются в том числе из-за погодных условий, времени суток. Наступила темнота: они задержались, не рассчитали время в пути. Среди бела дня теряются редко", - уточняет специалист.
Михаил Миненко обращает внимание, что люди чаще всего долго пытаются справиться с ситуацией самостоятельно и вызывают помощь в самый последний момент. Хотя чем раньше это сделать, тем проще спасателям, и помощь придет быстрее, а люди скорее окажутся в безопасности.
"Если вы четко знаете, куда идти, видна тропа, то вы можете продолжить маршрут и выйти в безопасное место. Если вы ничего не видите, и не понимаете, где находитесь, то лучше вызвать помощь незамедлительно", - рекомендует Михаил Миненко.
Читайте также на РИА Новости Крым: