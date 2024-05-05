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Где в Крыму чаще всего теряются туристы - РИА Новости Крым, 05.05.2024
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Где в Крыму чаще всего теряются туристы
Где в Крыму чаще всего теряются туристы - РИА Новости Крым, 05.05.2024
Где в Крыму чаще всего теряются туристы
В Крыму наступает пора, когда крымчане и гости полуострова активно идут в горы. Куда спасатели чаще выезжают на помощь таким туристам, в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 05.05.2024
2024-05-05T08:17
2024-05-05T08:17
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Крыму наступает пора, когда крымчане и гости полуострова активно идут в горы. Куда спасатели чаще выезжают на помощь таким туристам, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник поисково-спасательной группы части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главка МЧС России по РК Михаил Миненко.Также, по словам Миненко, очень популярное место для спасения туристов – гора Бойко в Бахчисарайском районе.Михаил Миненко обращает внимание, что люди чаще всего долго пытаются справиться с ситуацией самостоятельно и вызывают помощь в самый последний момент. Хотя чем раньше это сделать, тем проще спасателям, и помощь придет быстрее, а люди скорее окажутся в безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристка пострадала на тропе Голицына в СудакеНа Крыле лебедя в Крыму травмировался турист – его эвакуировалиВ горах под Ялтой упал со склона велосипедист
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туризм в крыму, общество, совет эксперта, горы, горы крыма, туризм, новости крыма, судак, бахчисарайский район
Где в Крыму чаще всего теряются туристы

Туристы в Крыму чаще всего взывают на помощь спасателей в горах Нового Света и Бахчисарая

08:17 05.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовый Свет, гора Сокол
Новый Свет, гора Сокол - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Крыму наступает пора, когда крымчане и гости полуострова активно идут в горы. Куда спасатели чаще выезжают на помощь таким туристам, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник поисково-спасательной группы части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главка МЧС России по РК Михаил Миненко.
"Часто туристы поднимаются и потом не могут спуститься на горе Сокол в Новом Свете. Это место, где наши коллеги по несколько раз в неделю снимают туристов", - говорит гость студии.
Также, по словам Миненко, очень популярное место для спасения туристов – гора Бойко в Бахчисарайском районе.

"На плато Ай-Петри тоже достаточно легко потеряться. Много людей там теряются в том числе из-за погодных условий, времени суток. Наступила темнота: они задержались, не рассчитали время в пути. Среди бела дня теряются редко", - уточняет специалист.

Михаил Миненко обращает внимание, что люди чаще всего долго пытаются справиться с ситуацией самостоятельно и вызывают помощь в самый последний момент. Хотя чем раньше это сделать, тем проще спасателям, и помощь придет быстрее, а люди скорее окажутся в безопасности.
"Если вы четко знаете, куда идти, видна тропа, то вы можете продолжить маршрут и выйти в безопасное место. Если вы ничего не видите, и не понимаете, где находитесь, то лучше вызвать помощь незамедлительно", - рекомендует Михаил Миненко.
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