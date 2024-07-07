https://crimea.ria.ru/20240707/lesnoy-pozhar-pod-alushtoy-polnostyu-likvidirovan-1138671150.html
Лесной пожар под Алуштой полностью ликвидирован
Лесной пожар под Алуштой полностью ликвидирован - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Лесной пожар под Алуштой полностью ликвидирован
Лесной пожар под Алуштой, возникший в ночь на воскресенье из-за возгорания газораспределителя в районе села Виноградное, полностью ликвидирован, сообщили в... РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T21:22
2024-07-07T21:22
2024-07-07T21:29
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пожар на газопроводе под алуштой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Лесной пожар под Алуштой, возникший в ночь на воскресенье из-за возгорания газораспределителя в районе села Виноградное, полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым.Вечером в субботу в районе села Виноградное под Алуштой произошло возгорание газораспределителя, МЧС и лесники, как сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму, работали на месте ЧП над недопущением распространения огня.Возгорание произошло в лесной местности, сообщила в свою очередь глава администрации Алушты Галина Огнева.В Алуште и 14 поселках из-за ЧП приостановили газоснабжение. По данным МЧС России, произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы и возникло факельное горение с переходом огня на лесной массив.В ночь на воскресенье пожар локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Утром было ликвидировано возгорание лесной подстилки на площади более 4 000 "квадратов".Все о пожаре на газопроводе под Алуштой читайте по ссылке >>
https://crimea.ria.ru/20240707/pozhar-na-gazoprovode-pod-alushtoy-tushat-50-chelovek-1138658378.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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Лесной пожар под Алуштой полностью ликвидирован
Лесной пожар под Алуштой полностью ликвидирован
21:22 07.07.2024 (обновлено: 21:29 07.07.2024)