https://crimea.ria.ru/20241005/stalo-izvestno-o-sostoyanii-zdorovya-vasiliya-livanova--1140867869.html

Стало известно о состоянии здоровья Василия Ливанова

Стало известно о состоянии здоровья Василия Ливанова - РИА Новости Крым, 05.10.2024

Стало известно о состоянии здоровья Василия Ливанова

Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов находится в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии,... РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T19:28

2024-10-05T19:28

2024-10-05T19:28

василий ливанов

россия

ссср

культура

искусство

кино

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов находится в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении.В пятницу в больнице сообщали, что артист находится в тяжелом состоянии и остается в реанимации.89-летний Василий Ливанов был госпитализирован в четверг, 3 октября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Умер режиссер "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона" МасленниковДень рождения Холмса: самые заметные экранизации всех времен и народовСамый известный образ и голос: к 85-летию Василия Ливанова

https://crimea.ria.ru/20241005/biografiya-vasiliya-livanova-1140864752.html

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2024

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василий ливанов, россия, ссср, культура, искусство , кино, общество