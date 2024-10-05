https://crimea.ria.ru/20241005/stalo-izvestno-o-sostoyanii-zdorovya-vasiliya-livanova--1140867869.html
Стало известно о состоянии здоровья Василия Ливанова
Стало известно о состоянии здоровья Василия Ливанова - РИА Новости Крым, 05.10.2024
Стало известно о состоянии здоровья Василия Ливанова
Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов находится в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии,... РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T19:28
2024-10-05T19:28
2024-10-05T19:28
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кино
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов находится в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении.В пятницу в больнице сообщали, что артист находится в тяжелом состоянии и остается в реанимации.89-летний Василий Ливанов был госпитализирован в четверг, 3 октября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Умер режиссер "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона" МасленниковДень рождения Холмса: самые заметные экранизации всех времен и народовСамый известный образ и голос: к 85-летию Василия Ливанова
https://crimea.ria.ru/20241005/biografiya-vasiliya-livanova-1140864752.html
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василий ливанов, россия, ссср, культура, искусство , кино, общество
Стало известно о состоянии здоровья Василия Ливанова
Василий Ливанов остается в реанимации московской больницы в тяжелом состоянии