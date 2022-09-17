https://crimea.ria.ru/20220917/umer-rezhisser-priklyucheniy-sherloka-kholmsa-i-doktora-vatsona-maslennikov-1124536223.html

Умер режиссер "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона" Масленников

Умер режиссер "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона" Масленников - РИА Новости Крым, 17.09.2022

Умер режиссер "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона" Масленников

Режиссер, лауреат Госпремии Игорь Масленников скончался на 91-м году жизни, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов России. РИА Новости Крым, 17.09.2022

2022-09-17T12:46

2022-09-17T12:46

2022-09-17T12:46

утраты

культура

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Режиссер, лауреат Госпремии Игорь Масленников скончался на 91-м году жизни, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов России.Игорь Масленников — советский и российский кинорежиссер, сценарист. Удостоен звания Народного артиста РСФСР в 1987 году, в 2001 году стал лауреатом Государственной премии РФ. Масленников - автор серии советских фильмов о Шерлоке Холмсе, трилогии "Зимняя вишня" и картины "Пиковая дама".

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, культура, общество