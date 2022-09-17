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Умер режиссер "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона" Масленников
Умер режиссер "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона" Масленников - РИА Новости Крым, 17.09.2022
Умер режиссер "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона" Масленников
Режиссер, лауреат Госпремии Игорь Масленников скончался на 91-м году жизни, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов России. РИА Новости Крым, 17.09.2022
2022-09-17T12:46
2022-09-17T12:46
2022-09-17T12:46
утраты
культура
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Режиссер, лауреат Госпремии Игорь Масленников скончался на 91-м году жизни, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов России.Игорь Масленников — советский и российский кинорежиссер, сценарист. Удостоен звания Народного артиста РСФСР в 1987 году, в 2001 году стал лауреатом Государственной премии РФ. Масленников - автор серии советских фильмов о Шерлоке Холмсе, трилогии "Зимняя вишня" и картины "Пиковая дама".
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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утраты, культура, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Режиссер, лауреат Госпремии Игорь Масленников скончался на 91-м году жизни, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов России.
"Да, сегодня скончался. Ему 91 год почти. Я с ним недавно виделся… От старости человек ушел просто, и все", - сказал собеседник агентства.
Игорь Масленников — советский и российский кинорежиссер, сценарист. Удостоен звания Народного артиста РСФСР в 1987 году, в 2001 году стал лауреатом Государственной премии РФ. Масленников - автор серии советских фильмов о Шерлоке Холмсе, трилогии "Зимняя вишня" и картины "Пиковая дама".