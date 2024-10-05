Рейтинг@Mail.ru
В Крыму проводят промышленные экскурсии на фермах и фабриках - РИА Новости Крым, 05.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241005/v-krymu-provodyat-promyshlennye-ekskursii-na-fermakh-i-fabrikakh-1140840535.html
В Крыму проводят промышленные экскурсии на фермах и фабриках
В Крыму проводят промышленные экскурсии на фермах и фабриках - РИА Новости Крым, 05.10.2024
В Крыму проводят промышленные экскурсии на фермах и фабриках
В Крыму растет количество предприятий промышленного туризма, особенной популярностью он пользуется осенью. Об этом сообщается на сайте министерства курортов и... РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T19:15
2024-10-05T19:39
минкурортов крыма
туризм в крыму
туризм
внутренний туризм
крым
новости крыма
сергей ганзий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/10/1120886427_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1618239821dce2b700fedf6d3b113715.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Крыму растет количество предприятий промышленного туризма, особенной популярностью он пользуется осенью. Об этом сообщается на сайте министерства курортов и туризма Республики Крым.Новое направление для полуострова – агропромышленный туризм на заводах, фабриках и фермах, где гости могут познакомиться с производственным процессом, отметили в минкурортов. Также экскурсионные программы разрабатываются для детей и подростков, чтобы помочь им в профориентации, добавили в министерстве."Особенным интересом в бархатный сезон пользуются экскурсии на винные предприятия, где туристы могут поучаствовать в сборе винограда, узнать обо всех процессах производства вина и продегустировать линейку продукции. Спрос на эногастрономические туры растет, как и известность самих предприятий", - отметил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.По данным министерства, спрос на проживание в отелях рядом с винодельнями осенью вырос на 20% по сравнению с прошлым годом.Ранее министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий сообщил, что туристы активно выбирают Крым местом отдыха в бархатный сезон, о чем говорит объем и глубина бронирований номеров в местных средствах размещения. По его словам, уже в начале сентября степень бронирования в отелях составляла 65%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бархатный сезон продлится до декабряЦены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезонаЯлта стала одним из самых популярных городов для семейного отдыха
https://crimea.ria.ru/20220819/bolshe-ferm-korov-i-sadov-itogi-selskokhozyaystvennoy-perepisi-v-krymu-1124219616.html
https://crimea.ria.ru/20210901/skifskoe-zoloto-ot-vsekh-bolezney-kak-v-krymu-zhivet-kumysnaya-ferma-1120704232.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/10/1120886427_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c59188dd4f05be5ba5c2e0e1f6c42e99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минкурортов крыма, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, крым, новости крыма, сергей ганзий
В Крыму проводят промышленные экскурсии на фермах и фабриках

В Крыму развивается промышленный туризм на фермах и фабриках – минкурортов

19:15 05.10.2024 (обновлено: 19:39 05.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа зеленогорской кумысной ферме
На зеленогорской кумысной ферме - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Крыму растет количество предприятий промышленного туризма, особенной популярностью он пользуется осенью. Об этом сообщается на сайте министерства курортов и туризма Республики Крым.

"В Крыму растет количество предприятий промышленного туризма. На сегодня в реестре министерства курортов и туризма Республики Крым 75 предприятий промышленного и агропромышленного комплекса", - говорится в сообщении.

Новое направление для полуострова – агропромышленный туризм на заводах, фабриках и фермах, где гости могут познакомиться с производственным процессом, отметили в минкурортов. Также экскурсионные программы разрабатываются для детей и подростков, чтобы помочь им в профориентации, добавили в министерстве.
Животноводческая ферма коровы говядина молоко кефир молокопродукт телята телёнок - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа 2022, 12:59
Больше ферм, коров и садов: итоги сельскохозяйственной переписи в Крыму
"Особенным интересом в бархатный сезон пользуются экскурсии на винные предприятия, где туристы могут поучаствовать в сборе винограда, узнать обо всех процессах производства вина и продегустировать линейку продукции. Спрос на эногастрономические туры растет, как и известность самих предприятий", - отметил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
По данным министерства, спрос на проживание в отелях рядом с винодельнями осенью вырос на 20% по сравнению с прошлым годом.
Ранее министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий сообщил, что туристы активно выбирают Крым местом отдыха в бархатный сезон, о чем говорит объем и глубина бронирований номеров в местных средствах размещения. По его словам, уже в начале сентября степень бронирования в отелях составляла 65%.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму бархатный сезон продлится до декабря
Цены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезона
Ялта стала одним из самых популярных городов для семейного отдыха
Кумыс - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября 2021, 07:37Фотоленты
"Скифское золото" от всех болезней: как в Крыму живет кумысная фермаКогда говоришь про скифское золото, все сразу вспоминают крымскую коллекцию древних украшений, застрявшую в Нидерландах. Мало кто знает, что "скифским золотом" иногда называют другую драгоценность древних племен – кумыс. Единственная в Крыму ферма, где производят уникальный продукт, уже больше 70 лет работает в степях Белогорского района.
 
Минкурортов КрымаТуризм в КрымуТуризмВнутренний туризмКрымНовости КрымаСергей Ганзий
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:16ДТП с пассажирским автобусом в Сифмерополе - что известно
20:09РФ просит суд Гааги не признавать требования Киева по Керченскому проливу
20:00Девочка погибла и четверо пострадали в жутком ДТП в Ростовской области
19:55Раненый водитель автобуса в Горловке спас пострадавших пассажиров
19:48В Крыму стартует международный кинофестиваль "Евразийский мост"
19:28Стало известно о состоянии здоровья Василия Ливанова
19:15В Крыму проводят промышленные экскурсии на фермах и фабриках
18:35Освобождение Угледара и авиация над Севастополем: топ новостей недели
18:06ДТП с двумя автобусами в Турции: пострадали две туристки из России
17:43"Камни" в трусах: на Кубани задержали изобретательную пару с наркотиками
17:12В Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии
16:38Кульбит Милея: американист оценил разворот Аргентины от США к Китаю
15:57"Меня никто не остановит": Фицо заявил о готовности ехать в Москву
15:26Как защитный "Купол" Херсонщины оберегает Крым от ракет и дронов
15:12НАТО хочет создать еще 49 боеспособных бригад – СМИ
14:56ВСУ потеряли в Курской области больше 20 тысяч боевиков
14:39Израильская радиолокационная станция уничтожена в зоне СВО
14:18Крымский мост сейчас – пробка из Керчи выросла в четыре раза
14:06Ялтинский международный экономический форум пройдет в Уфе
13:49ВСУ прорывались через границу России на танке и бронемашинах
Лента новостейМолния