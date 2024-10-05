https://crimea.ria.ru/20241005/v-krymu-provodyat-promyshlennye-ekskursii-na-fermakh-i-fabrikakh-1140840535.html

В Крыму проводят промышленные экскурсии на фермах и фабриках

В Крыму проводят промышленные экскурсии на фермах и фабриках - РИА Новости Крым, 05.10.2024

В Крыму проводят промышленные экскурсии на фермах и фабриках

В Крыму растет количество предприятий промышленного туризма, особенной популярностью он пользуется осенью. Об этом сообщается на сайте министерства курортов и... РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T19:15

2024-10-05T19:15

2024-10-05T19:39

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сергей ганзий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Крыму растет количество предприятий промышленного туризма, особенной популярностью он пользуется осенью. Об этом сообщается на сайте министерства курортов и туризма Республики Крым.Новое направление для полуострова – агропромышленный туризм на заводах, фабриках и фермах, где гости могут познакомиться с производственным процессом, отметили в минкурортов. Также экскурсионные программы разрабатываются для детей и подростков, чтобы помочь им в профориентации, добавили в министерстве."Особенным интересом в бархатный сезон пользуются экскурсии на винные предприятия, где туристы могут поучаствовать в сборе винограда, узнать обо всех процессах производства вина и продегустировать линейку продукции. Спрос на эногастрономические туры растет, как и известность самих предприятий", - отметил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.По данным министерства, спрос на проживание в отелях рядом с винодельнями осенью вырос на 20% по сравнению с прошлым годом.Ранее министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий сообщил, что туристы активно выбирают Крым местом отдыха в бархатный сезон, о чем говорит объем и глубина бронирований номеров в местных средствах размещения. По его словам, уже в начале сентября степень бронирования в отелях составляла 65%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бархатный сезон продлится до декабряЦены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезонаЯлта стала одним из самых популярных городов для семейного отдыха

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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