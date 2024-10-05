В Крыму проводят промышленные экскурсии на фермах и фабриках
В Крыму развивается промышленный туризм на фермах и фабриках – минкурортов
19:15 05.10.2024 (обновлено: 19:39 05.10.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа зеленогорской кумысной ферме
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Крыму растет количество предприятий промышленного туризма, особенной популярностью он пользуется осенью. Об этом сообщается на сайте министерства курортов и туризма Республики Крым.
"В Крыму растет количество предприятий промышленного туризма. На сегодня в реестре министерства курортов и туризма Республики Крым 75 предприятий промышленного и агропромышленного комплекса", - говорится в сообщении.
Новое направление для полуострова – агропромышленный туризм на заводах, фабриках и фермах, где гости могут познакомиться с производственным процессом, отметили в минкурортов. Также экскурсионные программы разрабатываются для детей и подростков, чтобы помочь им в профориентации, добавили в министерстве.
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"Особенным интересом в бархатный сезон пользуются экскурсии на винные предприятия, где туристы могут поучаствовать в сборе винограда, узнать обо всех процессах производства вина и продегустировать линейку продукции. Спрос на эногастрономические туры растет, как и известность самих предприятий", - отметил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
По данным министерства, спрос на проживание в отелях рядом с винодельнями осенью вырос на 20% по сравнению с прошлым годом.
Ранее министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий сообщил, что туристы активно выбирают Крым местом отдыха в бархатный сезон, о чем говорит объем и глубина бронирований номеров в местных средствах размещения. По его словам, уже в начале сентября степень бронирования в отелях составляла 65%.
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