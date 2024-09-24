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Ялта стала одним из самых популярных городов для семейного отдыха

Ялта стала одним из самых популярных городов для семейного отдыха - РИА Новости Крым, 24.09.2024

Ялта стала одним из самых популярных городов для семейного отдыха

Ялта вошла в число самых популярных городов для семейного отдыха в России. Такие результаты показывает исследование ВЭБ.РФ. РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T07:10

2024-09-24T07:10

2024-09-24T08:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Ялта вошла в число самых популярных городов для семейного отдыха в России. Такие результаты показывает исследование ВЭБ.РФ.По данным корпорации, 63% россиян выбирают в качестве места для отдыха регионы России, а половина опрошенных предпочитают провести отпуск на море. Крым исследователи называют в числе самых популярных направлений, Ялта стала лидером по привлечению российских туристов.По данным Индекса качества жизни ВЭБ.РФ, ялтинцы довольны возможностями культурного отдыха и проведения досуга. Их оценка составила 3,66 балла из 4 возможных. Довольно высоко горожане оценили усилия по поддержанию чистоты улиц и общественных пространств – более 90% опрошенных считают Ялту красивой и ухоженной, отметили в корпорации.Индекс ВЭБ.РФ рассчитывается для 218 крупнейших городов России, за исключением двух столиц, по более чем 300 показателям, уточнили в корпорации. Пользователями открытой аналитической базы являются власть, бизнес и обычные горожане.С начала года Большую Ялту посетили почти 2 миллиона туристов, что на 20% больше, чем в прошлом году, сообщили ранее в администрации города.Ранее министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий сообщил, что более половины крымских отелей забронированы на бархатный сезон. Характерная особенность этого года в том, что выросла глубина бронирования до нового года, подчеркнул министр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезонаТуризм должен войти в число экономических приоритетов России – ПутинПоездки на поезде на юг России сократятся до 16 часов

https://crimea.ria.ru/20240827/v-krymu-barkhatnyy-sezon-prodlitsya-do-dekabrya-1139910906.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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