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Ялта стала одним из самых популярных городов для семейного отдыха - РИА Новости Крым, 24.09.2024
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Ялта стала одним из самых популярных городов для семейного отдыха
Ялта стала одним из самых популярных городов для семейного отдыха - РИА Новости Крым, 24.09.2024
Ялта стала одним из самых популярных городов для семейного отдыха
Ялта вошла в число самых популярных городов для семейного отдыха в России. Такие результаты показывает исследование ВЭБ.РФ. РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T07:10
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бархатный сезон в крыму
отдых в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Ялта вошла в число самых популярных городов для семейного отдыха в России. Такие результаты показывает исследование ВЭБ.РФ.По данным корпорации, 63% россиян выбирают в качестве места для отдыха регионы России, а половина опрошенных предпочитают провести отпуск на море. Крым исследователи называют в числе самых популярных направлений, Ялта стала лидером по привлечению российских туристов.По данным Индекса качества жизни ВЭБ.РФ, ялтинцы довольны возможностями культурного отдыха и проведения досуга. Их оценка составила 3,66 балла из 4 возможных. Довольно высоко горожане оценили усилия по поддержанию чистоты улиц и общественных пространств – более 90% опрошенных считают Ялту красивой и ухоженной, отметили в корпорации.Индекс ВЭБ.РФ рассчитывается для 218 крупнейших городов России, за исключением двух столиц, по более чем 300 показателям, уточнили в корпорации. Пользователями открытой аналитической базы являются власть, бизнес и обычные горожане.С начала года Большую Ялту посетили почти 2 миллиона туристов, что на 20% больше, чем в прошлом году, сообщили ранее в администрации города.Ранее министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий сообщил, что более половины крымских отелей забронированы на бархатный сезон. Характерная особенность этого года в том, что выросла глубина бронирования до нового года, подчеркнул министр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезонаТуризм должен войти в число экономических приоритетов России – ПутинПоездки на поезде на юг России сократятся до 16 часов
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Ялта стала одним из самых популярных городов для семейного отдыха

Ялта стала одним из самых популярных городов для семейного отдыха в России

07:10 24.09.2024 (обновлено: 08:01 24.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Ялта вошла в число самых популярных городов для семейного отдыха в России. Такие результаты показывает исследование ВЭБ.РФ.
По данным корпорации, 63% россиян выбирают в качестве места для отдыха регионы России, а половина опрошенных предпочитают провести отпуск на море. Крым исследователи называют в числе самых популярных направлений, Ялта стала лидером по привлечению российских туристов.

"Наряду с возможностями для отдыха и досуга Ялта демонстрирует хорошие показатели по благоустройству и высокий уровень общей удовлетворенности. Важно, что такие результаты формируются и объективными данными, и опросами самих горожан", – сказал главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

По данным Индекса качества жизни ВЭБ.РФ, ялтинцы довольны возможностями культурного отдыха и проведения досуга. Их оценка составила 3,66 балла из 4 возможных. Довольно высоко горожане оценили усилия по поддержанию чистоты улиц и общественных пространств – более 90% опрошенных считают Ялту красивой и ухоженной, отметили в корпорации.
Индекс ВЭБ.РФ рассчитывается для 218 крупнейших городов России, за исключением двух столиц, по более чем 300 показателям, уточнили в корпорации. Пользователями открытой аналитической базы являются власть, бизнес и обычные горожане.
С начала года Большую Ялту посетили почти 2 миллиона туристов, что на 20% больше, чем в прошлом году, сообщили ранее в администрации города.
Ранее министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий сообщил, что более половины крымских отелей забронированы на бархатный сезон. Характерная особенность этого года в том, что выросла глубина бронирования до нового года, подчеркнул министр.
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