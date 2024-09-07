Поездки на поезде на юг России сократятся до 16 часов
Поездки на поезде на юг России сократятся до 16 часов – Минтранс
© Официальный новостной канал РЖДПоезд на Черноморском побережье
© Официальный новостной канал РЖД
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Минтранс России работает над поручением президента России Владимира Путина по сокращению времени в пути поездов на юг до 16 часов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт.
"Задачи, поставленные президентом, у нас сегодня на повестке дня, и мы уделяем этому первостепенное внимание. Одним из таких механизмов сокращения времени в пути может стать ВСМ (высокоскоростная магистраль – ред.)", – сказал министр.
Путин одобрил строительство пяти высокоскоростных железнодорожных магистралей. Первым проектом станет такая дорога между Москвой и Санкт-Петербургом. Есть в планах сети ВСМ и дорога на юг.
Речь идет о железнодорожной линии Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Адлер. Протяженность дороги составит 1,54 тысячи километров. Поезда будут развивать скорость до 400 километров в час. Время в пути между конечными точками составит 7 часов 50 минут, что в три раза быстрее нынешнего врвмени в пути. Дороге потребуется 107 поездов. Пассажиропоток ожидается на уровне 17,2 миллиона пассажиров в год, (нынешний – 7,4 миллиона человек).
Путин весной текущего года поручил рассмотреть вопрос сокращения времени в пути от Москвы до курортов на Черном море по железной дороге до 16 часов.
В начале марта российский лидер призвал разработать предложения по расширению пропускной способности железнодорожных путей в сторону Черного и Азовского морей. Президент подчеркнул, что Азовское и Черное моря – традиционные места отдыха россиян, а туризм – одна из ключевых отраслей экономики Юга России.
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