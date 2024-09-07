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Поездки на поезде на юг России сократятся до 16 часов

Поездки на поезде на юг России сократятся до 16 часов - РИА Новости Крым, 07.09.2024

Поездки на поезде на юг России сократятся до 16 часов

Минтранс России работает над поручением президента России Владимира Путина по сокращению времени в пути поездов на юг до 16 часов. Об этом в интервью РИА... РИА Новости Крым, 07.09.2024

2024-09-07T09:35

2024-09-07T09:35

2024-09-07T09:35

минтранс россии

роман старовойт

новости

поезд

железная дорога

отдых

черное море

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Минтранс России работает над поручением президента России Владимира Путина по сокращению времени в пути поездов на юг до 16 часов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт.Путин одобрил строительство пяти высокоскоростных железнодорожных магистралей. Первым проектом станет такая дорога между Москвой и Санкт-Петербургом. Есть в планах сети ВСМ и дорога на юг.Речь идет о железнодорожной линии Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Адлер. Протяженность дороги составит 1,54 тысячи километров. Поезда будут развивать скорость до 400 километров в час. Время в пути между конечными точками составит 7 часов 50 минут, что в три раза быстрее нынешнего врвмени в пути. Дороге потребуется 107 поездов. Пассажиропоток ожидается на уровне 17,2 миллиона пассажиров в год, (нынешний – 7,4 миллиона человек).Путин весной текущего года поручил рассмотреть вопрос сокращения времени в пути от Москвы до курортов на Черном море по железной дороге до 16 часов.В начале марта российский лидер призвал разработать предложения по расширению пропускной способности железнодорожных путей в сторону Черного и Азовского морей. Президент подчеркнул, что Азовское и Черное моря – традиционные места отдыха россиян, а туризм – одна из ключевых отраслей экономики Юга России.Читайте также на РИА Новости Крым:Костюм с отливом - и в Ялту: назван самый любимый туристами город КрымаОтдых в Крыму 2024 - эксперты подвели итоги сезонаЦены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезона

https://crimea.ria.ru/20240831/barkhatnyy-sezon-v-krymu-kak-dolgo-budet-dlitsya-1140006886.html

черное море

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минтранс россии, роман старовойт, новости, поезд, железная дорога, отдых, черное море, россия