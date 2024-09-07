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Поездки на поезде на юг России сократятся до 16 часов - РИА Новости Крым, 07.09.2024
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Поездки на поезде на юг России сократятся до 16 часов
Поездки на поезде на юг России сократятся до 16 часов - РИА Новости Крым, 07.09.2024
Поездки на поезде на юг России сократятся до 16 часов
Минтранс России работает над поручением президента России Владимира Путина по сокращению времени в пути поездов на юг до 16 часов. Об этом в интервью РИА... РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T09:35
2024-09-07T09:35
минтранс россии
роман старовойт
новости
поезд
железная дорога
отдых
черное море
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Минтранс России работает над поручением президента России Владимира Путина по сокращению времени в пути поездов на юг до 16 часов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт.Путин одобрил строительство пяти высокоскоростных железнодорожных магистралей. Первым проектом станет такая дорога между Москвой и Санкт-Петербургом. Есть в планах сети ВСМ и дорога на юг.Речь идет о железнодорожной линии Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Адлер. Протяженность дороги составит 1,54 тысячи километров. Поезда будут развивать скорость до 400 километров в час. Время в пути между конечными точками составит 7 часов 50 минут, что в три раза быстрее нынешнего врвмени в пути. Дороге потребуется 107 поездов. Пассажиропоток ожидается на уровне 17,2 миллиона пассажиров в год, (нынешний – 7,4 миллиона человек).Путин весной текущего года поручил рассмотреть вопрос сокращения времени в пути от Москвы до курортов на Черном море по железной дороге до 16 часов.В начале марта российский лидер призвал разработать предложения по расширению пропускной способности железнодорожных путей в сторону Черного и Азовского морей. Президент подчеркнул, что Азовское и Черное моря – традиционные места отдыха россиян, а туризм – одна из ключевых отраслей экономики Юга России.Читайте также на РИА Новости Крым:Костюм с отливом - и в Ялту: назван самый любимый туристами город КрымаОтдых в Крыму 2024 - эксперты подвели итоги сезонаЦены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезона
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минтранс россии, роман старовойт, новости, поезд, железная дорога, отдых, черное море, россия
Поездки на поезде на юг России сократятся до 16 часов

Поездки на поезде на юг России сократятся до 16 часов – Минтранс

09:35 07.09.2024
 
© Официальный новостной канал РЖДПоезд на Черноморском побережье
Поезд на Черноморском побережье
© Официальный новостной канал РЖД
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Минтранс России работает над поручением президента России Владимира Путина по сокращению времени в пути поездов на юг до 16 часов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт.

"Задачи, поставленные президентом, у нас сегодня на повестке дня, и мы уделяем этому первостепенное внимание. Одним из таких механизмов сокращения времени в пути может стать ВСМ (высокоскоростная магистраль – ред.)", – сказал министр.

Путин одобрил строительство пяти высокоскоростных железнодорожных магистралей. Первым проектом станет такая дорога между Москвой и Санкт-Петербургом. Есть в планах сети ВСМ и дорога на юг.
Речь идет о железнодорожной линии Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Адлер. Протяженность дороги составит 1,54 тысячи километров. Поезда будут развивать скорость до 400 километров в час. Время в пути между конечными точками составит 7 часов 50 минут, что в три раза быстрее нынешнего врвмени в пути. Дороге потребуется 107 поездов. Пассажиропоток ожидается на уровне 17,2 миллиона пассажиров в год, (нынешний – 7,4 миллиона человек).
Путин весной текущего года поручил рассмотреть вопрос сокращения времени в пути от Москвы до курортов на Черном море по железной дороге до 16 часов.
В начале марта российский лидер призвал разработать предложения по расширению пропускной способности железнодорожных путей в сторону Черного и Азовского морей. Президент подчеркнул, что Азовское и Черное моря – традиционные места отдыха россиян, а туризм – одна из ключевых отраслей экономики Юга России.
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