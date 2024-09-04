Рейтинг@Mail.ru
Костюм с отливом - и в Ялту: назван самый любимый туристами город Крыма - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240904/yalta-stala-liderom-po-kolichestvu-turistov-v-krymu-1140114730.html
Костюм с отливом - и в Ялту: назван самый любимый туристами город Крыма
Костюм с отливом - и в Ялту: назван самый любимый туристами город Крыма - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Костюм с отливом - и в Ялту: назван самый любимый туристами город Крыма
Большую Ялту с начала года посетили почти 2 миллиона туристов, что на 20% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила в своем Тelegram-канале глава... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T14:09
2024-09-04T16:37
ялта
туризм в крыму
туризм
внутренний туризм
отдых в крыму
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/15120/17/151201763_0:683:3543:2676_1920x0_80_0_0_3c21bf6decd907e9d3fd5f3e9c000148.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Большую Ялту с начала года посетили почти 2 миллиона туристов, что на 20% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила в своем Тelegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.По данным горадминистрации, средства размещения были загружены на 80-90%. В основном, туристы прибыли личным транспортом и автобусами по Крымскому мосту – их более 64%, чуть меньше четверти – поездом, десятая часть отдыхающих выбрала сухопутное направление через новые регионы России.Сейчас в Большой Ялте работают 194 официальных объекта размещения, вместимостью почти в 40 тысяч мест. 65% из них уже забронированы на бархатный сезон, сообщили в горадминистрации.Накануне министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий сообщил, что более половины крымских отелей забронированы на бархатный сезон. По его словам, 65% средств размещения уже забронированы. Характерная особенность этого года в том, что подросла глубина бронирования до нового года, подчеркнул министр.В Крыму в начале сентября сохранится жаркая погода, температура моря останется высокой. По этим причинам бархатный сезон начнется позже и продлится до октября, сообщал ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в Крыму 2024 - эксперты подвели итоги сезонаЦены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезонаКрым может стать здравницей для участников СВО и их семей со всей России
https://crimea.ria.ru/20240903/barkhatnyy-sezon-v-krymu---mest-v-otelyakh-pochti-ne-ostalos-1140072516.html
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/15120/17/151201763_0:10:3543:2667_1920x0_80_0_0_ef7ac89223ac40a1e2644e1781446f83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, отдых в крыму, крым, новости крыма
Костюм с отливом - и в Ялту: назван самый любимый туристами город Крыма

Ялту посетили почти 2 миллиона туристов с начала года

14:09 04.09.2024 (обновлено: 16:37 04.09.2024)
 
© РИА Новости . Коробейников ДмитрийНабережная Ялты
Набережная Ялты - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Коробейников Дмитрий
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Большую Ялту с начала года посетили почти 2 миллиона туристов, что на 20% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила в своем Тelegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Ялта в лидерах по количеству туристов, посетивших Крым с начала года – с января по август. Из 4,6 миллионов, посетивших полуостров, около 40% турпотока пришлось на Большую Ялту. Это примерно 1,8 млн – на 20% больше, чем год назад", - говорится в сообщении.
По данным горадминистрации, средства размещения были загружены на 80-90%. В основном, туристы прибыли личным транспортом и автобусами по Крымскому мосту – их более 64%, чуть меньше четверти – поездом, десятая часть отдыхающих выбрала сухопутное направление через новые регионы России.
Сейчас в Большой Ялте работают 194 официальных объекта размещения, вместимостью почти в 40 тысяч мест. 65% из них уже забронированы на бархатный сезон, сообщили в горадминистрации.
Накануне министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий сообщил, что более половины крымских отелей забронированы на бархатный сезон. По его словам, 65% средств размещения уже забронированы. Характерная особенность этого года в том, что подросла глубина бронирования до нового года, подчеркнул министр.
В Крыму в начале сентября сохранится жаркая погода, температура моря останется высокой. По этим причинам бархатный сезон начнется позже и продлится до октября, сообщал ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Отдых в Крыму 2024 - эксперты подвели итоги сезона
Цены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезона
Крым может стать здравницей для участников СВО и их семей со всей России
Крым, Кара-Даг - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Вчера, 06:48Радио "Спутник в Крыму"
Бархатный сезон в Крыму - мест в отелях почти не осталось
 
ЯлтаТуризм в КрымуТуризмВнутренний туризмОтдых в КрымуКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:54Число пострадавших при обстреле Донецка ВСУ увеличилось до 10
16:39Жительница Брянской области готовила теракт в Крыму
16:23В Феодосии будут стрелять - когда и в чем причина
15:51920 дорог возле школ и садиков обновят в России - Хуснуллин
15:25Крымский мост сейчас: большая очередь растет со стороны Керчи
15:20Череда отставок в Киеве - кто и зачем убрал Кулебу и Шурма
15:02Как восстанавливают порт Кавказ после удара ВСУ - Росморречфлот
14:50В Севастополе продлили ограничение на посещение лесов
14:33Бои в Курской области – актуальные данные за сутки от Минобороны
14:23Два мирных жителя ранены при обстреле села Новая Таволжанка
14:17Доклад Гросси о ситуации на ЗАЭС вряд ли будет правдивым – Балицкий
14:09Костюм с отливом - и в Ялту: назван самый любимый туристами город Крыма
13:48Ввод войск НАТО на Украину приведет к новой мировой войне – Джонсон
13:43Три человека погибли при атаке на рынок в Донецке
13:25Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС
13:22В Курской области найдены более 500 пропавших при эвакуации жителей
13:14Центр детского театрального искусства в Крыму: как идут работы на объекте
13:01Москва будет считать провокации в Приднестровье атакой на Россию - МИД
12:52Сербия никогда не станет частью антироссийской истерики – вице-премьер
12:43Лукашенко помиловал 30 осужденных за протесты в Белоруссии
Лента новостейМолния