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Костюм с отливом - и в Ялту: назван самый любимый туристами город Крыма
Костюм с отливом - и в Ялту: назван самый любимый туристами город Крыма - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Костюм с отливом - и в Ялту: назван самый любимый туристами город Крыма
Большую Ялту с начала года посетили почти 2 миллиона туристов, что на 20% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила в своем Тelegram-канале глава... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T14:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Большую Ялту с начала года посетили почти 2 миллиона туристов, что на 20% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила в своем Тelegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.По данным горадминистрации, средства размещения были загружены на 80-90%. В основном, туристы прибыли личным транспортом и автобусами по Крымскому мосту – их более 64%, чуть меньше четверти – поездом, десятая часть отдыхающих выбрала сухопутное направление через новые регионы России.Сейчас в Большой Ялте работают 194 официальных объекта размещения, вместимостью почти в 40 тысяч мест. 65% из них уже забронированы на бархатный сезон, сообщили в горадминистрации.Накануне министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий сообщил, что более половины крымских отелей забронированы на бархатный сезон. По его словам, 65% средств размещения уже забронированы. Характерная особенность этого года в том, что подросла глубина бронирования до нового года, подчеркнул министр.В Крыму в начале сентября сохранится жаркая погода, температура моря останется высокой. По этим причинам бархатный сезон начнется позже и продлится до октября, сообщал ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в Крыму 2024 - эксперты подвели итоги сезонаЦены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезонаКрым может стать здравницей для участников СВО и их семей со всей России
https://crimea.ria.ru/20240903/barkhatnyy-sezon-v-krymu---mest-v-otelyakh-pochti-ne-ostalos-1140072516.html
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ялта, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, отдых в крыму, крым, новости крыма
Костюм с отливом - и в Ялту: назван самый любимый туристами город Крыма
Ялту посетили почти 2 миллиона туристов с начала года
14:09 04.09.2024 (обновлено: 16:37 04.09.2024)