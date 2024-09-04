https://crimea.ria.ru/20240904/yalta-stala-liderom-po-kolichestvu-turistov-v-krymu-1140114730.html

Костюм с отливом - и в Ялту: назван самый любимый туристами город Крыма

Костюм с отливом - и в Ялту: назван самый любимый туристами город Крыма - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Костюм с отливом - и в Ялту: назван самый любимый туристами город Крыма

Большую Ялту с начала года посетили почти 2 миллиона туристов, что на 20% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила в своем Тelegram-канале глава... РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T14:09

2024-09-04T14:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Большую Ялту с начала года посетили почти 2 миллиона туристов, что на 20% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила в своем Тelegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.По данным горадминистрации, средства размещения были загружены на 80-90%. В основном, туристы прибыли личным транспортом и автобусами по Крымскому мосту – их более 64%, чуть меньше четверти – поездом, десятая часть отдыхающих выбрала сухопутное направление через новые регионы России.Сейчас в Большой Ялте работают 194 официальных объекта размещения, вместимостью почти в 40 тысяч мест. 65% из них уже забронированы на бархатный сезон, сообщили в горадминистрации.Накануне министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий сообщил, что более половины крымских отелей забронированы на бархатный сезон. По его словам, 65% средств размещения уже забронированы. Характерная особенность этого года в том, что подросла глубина бронирования до нового года, подчеркнул министр.В Крыму в начале сентября сохранится жаркая погода, температура моря останется высокой. По этим причинам бархатный сезон начнется позже и продлится до октября, сообщал ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в Крыму 2024 - эксперты подвели итоги сезонаЦены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезонаКрым может стать здравницей для участников СВО и их семей со всей России

https://crimea.ria.ru/20240903/barkhatnyy-sezon-v-krymu---mest-v-otelyakh-pochti-ne-ostalos-1140072516.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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