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Бархатный сезон в Крыму: как долго будет длиться

Бархатный сезон в Крыму: как долго будет длиться - РИА Новости Крым, 31.08.2024

Бархатный сезон в Крыму: как долго будет длиться

В Крыму в начале сентября сохранится жаркая погода, температура моря останется высокой. По этим причинам бархатный сезон начнется позже и продлится до октября... РИА Новости Крым, 31.08.2024

2024-08-31T07:10

2024-08-31T07:10

2024-08-31T07:10

бархатный сезон в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Крыму в начале сентября сохранится жаркая погода, температура моря останется высокой. По этим причинам бархатный сезон начнется позже и продлится до октября. Об этом в пресс-центре МИА "Россия сегодня" рассказал научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.Руководитель гидрометцентра России обращает внимание, что начиная со 2 сентября установится хорошая погода."Но нельзя говорить, что наступил бархатный сезон, потому что жарко. Температура на Черноморском побережье, в приморских городах Крыма превысит 30 градусов. Температура воды в море сейчас очень высокая – 26-27 градусов", – сказал Вильфанд.Поэтому, по его словам, бархатный сезон в этом году начнется позже. Он пояснил, что бархатный сезон – это ситуация, когда температура воздуха и воды примерно одинаковая и обязательно комфортная.Связано это, по словам Романа Вильфанда, с тем, что летом над Черным морем преобладал антициклон, поверхность моря интенсивно прогревалась. В сентябре – начале октября море будет отдавать это тепло.Также он обратил внимание, что в регионах Южного федерального округа сохраняется наивысший, 5-й класс пожарной опасности.В начале июня Роман Вильфанд прогнозировал высокие температуры предстоящим летом. Связано это было с природным явлением Эль-Ниньо, которое хоть и завершалось, но еще продолжало оказывать влияние на климат в мире.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в Крыму 2024 - эксперты подвели итоги сезонаБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертовВ Крыму бархатный сезон продлится до декабря

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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