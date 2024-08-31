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Бархатный сезон в Крыму: как долго будет длиться - РИА Новости Крым, 31.08.2024
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Бархатный сезон в Крыму: как долго будет длиться
Бархатный сезон в Крыму: как долго будет длиться - РИА Новости Крым, 31.08.2024
Бархатный сезон в Крыму: как долго будет длиться
В Крыму в начале сентября сохранится жаркая погода, температура моря останется высокой. По этим причинам бархатный сезон начнется позже и продлится до октября... РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T07:10
2024-08-31T07:10
бархатный сезон в крыму
гидрометцентр россии
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роман вильфанд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Крыму в начале сентября сохранится жаркая погода, температура моря останется высокой. По этим причинам бархатный сезон начнется позже и продлится до октября. Об этом в пресс-центре МИА "Россия сегодня" рассказал научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.Руководитель гидрометцентра России обращает внимание, что начиная со 2 сентября установится хорошая погода."Но нельзя говорить, что наступил бархатный сезон, потому что жарко. Температура на Черноморском побережье, в приморских городах Крыма превысит 30 градусов. Температура воды в море сейчас очень высокая – 26-27 градусов", – сказал Вильфанд.Поэтому, по его словам, бархатный сезон в этом году начнется позже. Он пояснил, что бархатный сезон – это ситуация, когда температура воздуха и воды примерно одинаковая и обязательно комфортная.Связано это, по словам Романа Вильфанда, с тем, что летом над Черным морем преобладал антициклон, поверхность моря интенсивно прогревалась. В сентябре – начале октября море будет отдавать это тепло.Также он обратил внимание, что в регионах Южного федерального округа сохраняется наивысший, 5-й класс пожарной опасности.В начале июня Роман Вильфанд прогнозировал высокие температуры предстоящим летом. Связано это было с природным явлением Эль-Ниньо, которое хоть и завершалось, но еще продолжало оказывать влияние на климат в мире.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в Крыму 2024 - эксперты подвели итоги сезонаБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертовВ Крыму бархатный сезон продлится до декабря
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РИА Новости Крым
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Бархатный сезон в Крыму: как долго будет длиться

Бархатный сезон в Крыму продлится до октября – гидрометцентр

07:10 31.08.2024
 
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Отдых в Евпатории - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости . Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Крыму в начале сентября сохранится жаркая погода, температура моря останется высокой. По этим причинам бархатный сезон начнется позже и продлится до октября. Об этом в пресс-центре МИА "Россия сегодня" рассказал научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В первых числах сентября в Ростове-на-Дону жарко, в Краснодаре тоже будет жарко. В Симферополе, Севастополе дневные температуры превысят 30-градусные значения. И в Южном, и в Северо-Кавказском федеральном округах до 5-6 числа будут такие высокие температуры", – прогнозирует Роман Вильфанд.

Руководитель гидрометцентра России обращает внимание, что начиная со 2 сентября установится хорошая погода.
"Но нельзя говорить, что наступил бархатный сезон, потому что жарко. Температура на Черноморском побережье, в приморских городах Крыма превысит 30 градусов. Температура воды в море сейчас очень высокая – 26-27 градусов", – сказал Вильфанд.
Поэтому, по его словам, бархатный сезон в этом году начнется позже. Он пояснил, что бархатный сезон – это ситуация, когда температура воздуха и воды примерно одинаковая и обязательно комфортная.

"Продолжительность бархатного сезона в этом году прогнозируется заметно дольше, чем обычно – минимум до середины октября. Температура морской воды будет выше 22 градусов", – прогнозирует руководитель гидрометцентра.

Связано это, по словам Романа Вильфанда, с тем, что летом над Черным морем преобладал антициклон, поверхность моря интенсивно прогревалась. В сентябре – начале октября море будет отдавать это тепло.
Также он обратил внимание, что в регионах Южного федерального округа сохраняется наивысший, 5-й класс пожарной опасности.
В начале июня Роман Вильфанд прогнозировал высокие температуры предстоящим летом. Связано это было с природным явлением Эль-Ниньо, которое хоть и завершалось, но еще продолжало оказывать влияние на климат в мире.
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