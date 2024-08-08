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Бархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов - РИА Новости Крым, 08.08.2024
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Бархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов
Бархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Бархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов
Бархатный сезон в Крыму – идеальное время для спокойного отдыха, когда уже нет летней изнуряющей жары, море еще теплое, а рынки богаты местными овощами,... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T19:48
2024-08-08T19:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Бархатный сезон в Крыму – идеальное время для спокойного отдыха, когда уже нет летней изнуряющей жары, море еще теплое, а рынки богаты местными овощами, ягодами, фруктами и рыбой. Сколько туристов и откуда планируют посетить полуостров в сентябре, какой будет погода и как организована логистика, РИА Новости Крым рассказали эксперты.Увеличение турпотокаПо словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина, Крым весь год шел с большим опережением по сравнению с 2023-м: в мае турпоток на полуострове увеличился на 40%, летом - до 25 %.По оценкам эксперта, 60-65 процентов туристов планируют приехать в Большую Ялту, 25 процентов – в Большую Алушту. Остальные в основном выбирают Восточный Крым, в частности Феодосию, Коктебель, Судак."Так было и летом. Предпочтения туристов на бархатный сезон не меняются: Южный берег по-прежнему номер один", - отметил Ромашкин.Что посетить туристам в Ялте – инфографика &gt;&gt;&gt;Вице-президент АТОР также рассказал, что в Крым едут туристы из разных уголков страны - порядка 500 городов. По традиции, почти половина гостей - это жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.Какие отели выбирают туристы в КрымуВ крымском рейтинге есть все: от гостиниц эконом-класса до отелей уровня 5 звезд с президентскими люксами. Одним словом, объекты на любой вкус и кошелек. Например, туристы из Москвы выбирают чаще отели 3-4 звезды, объекты с хорошей инфраструктурой, желательно, с парком, с территорией, на которой есть, чем заняться. Бывает так, что в бархатный сезон погода не очень радует, поэтому многие предпочитают объекты размещения с бассейном. Ряд гостей, особенно из числа любителей отдыхать за границей, выбирают пятизвездочные отели с системой "все включено". Таким образом, наблюдается тенденция к развитию внутреннего туризма, подчеркивают турэксперты. Кроме того, активно начали путешествовать внутри региона сами крымчане.В Крым на поездеДобраться в Крым сейчас можно на автомобиле через Крымский мост, где в целях безопасности предусмотрена обязательная процедура досмотра, по сухопутному коридору через новые регионы и на поезде.В Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мосту &gt;&gt;&gt;"До конца сентября в Крым будут курсировать 17 поездов (до середины сентября 19) и две прицепные группы. То есть продолжат ходить круглогодичные поезда и практически все летние (кроме поезда из Тольятти и прицепной группы из Пскова)", - рассказали в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".По информации ГСЭ, ежедневно в Крым из Москвы будет отправляться семь поездов (до середины сентября – 8), два поезда – из Санкт-Петербурга, восемь поездов из регионов - Омска, Перми, Адлера, Кисловодска, Мурманска, Смоленска, Челябинска, Волгограда (и 2 прицепные группы – из Архангельска и Белгорода/Курска). Также до середины сентября будет курсировать поезд до Нижнего Новгорода.В Крыму встретили 15-миллионного пассажира поезда "Таврия" &gt;&gt;&gt;Погода в Крыму в бархатный сезонПредстоящий бархатный сезон на полуострове будет теплее и продлится дольше, рассказала РИА Новости Крым заместитель директора Гидрометцентра России Валентина Хан. По ее словам, в пользу того, что бархатный сезон в Крыму будет длительным, говорят два фактора. Во-первых, вода у побережья Черного и Азовского морей и Керченского пролива очень хорошо прогрелась. Ее температура достигала +27 градусов, а охлаждение моря происходит постепенно - не так резко, как воздуха.Во-вторых, по предварительным прогнозам, есть высокая вероятность, что в сентябре и октябре температура воздуха будет выше нормы."По средним многолетним значениям температура в сентябре, например, в Форосе +23 градуса, а в октябре уже падает до +18. В Феодосии в сентябре +22 градуса, в октябре +16 градусов. Но сейчас ожидается температура на 1-2 градуса выше нормы", - уточняет Валентина Хан.Что касается дождей, то отклонений от нормы по осадкам не прогнозируется. "Ясных дней будет больше", - обнадежила заместитель директора Гидрометцентра России.И погода, наряду с обилием достопримечательностей и доступными ценами на отдых, станет одним из главных факторов стимулирования осеннего спроса, считает руководитель Гостинично-туристской ассоциации в Крыму, член Общественного совета Валентина Марнопольская.С января по июль Крым посетили более 2,7 миллиона туристов, что превышает прошлогодние показатели за аналогичный период на 19%.Читайте также на РИА Новости Крым:Министр курортов Крыма: каждый второй турист хочет вернуться сюдаКак туристу в Крыму не платить за роумингПамятка туристу: работа мобильной связи и интернета в Крыму и на материкеЛегализация гостевых домов в Крыму: когда примут закон и зачем это нужно
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Бархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов

Бархатный сезон в Крыму - все о погоде, отелях и турпотоке

19:48 08.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевТуризм Донузлав
Туризм Донузлав - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Бархатный сезон в Крыму – идеальное время для спокойного отдыха, когда уже нет летней изнуряющей жары, море еще теплое, а рынки богаты местными овощами, ягодами, фруктами и рыбой. Сколько туристов и откуда планируют посетить полуостров в сентябре, какой будет погода и как организована логистика, РИА Новости Крым рассказали эксперты.

Увеличение турпотока

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина, Крым весь год шел с большим опережением по сравнению с 2023-м: в мае турпоток на полуострове увеличился на 40%, летом - до 25 %.

"В сентябре, по предварительным прогнозам, Крым примет порядка 700-800 тысяч туристов, что на 30% больше, чем в предыдущем году. Это очень хороший рост – выше, чем в других регионах", - подчеркнул Ромашкин.

По оценкам эксперта, 60-65 процентов туристов планируют приехать в Большую Ялту, 25 процентов – в Большую Алушту. Остальные в основном выбирают Восточный Крым, в частности Феодосию, Коктебель, Судак.
"Так было и летом. Предпочтения туристов на бархатный сезон не меняются: Южный берег по-прежнему номер один", - отметил Ромашкин.
Что посетить туристам в Ялте – инфографика >>>
Вице-президент АТОР также рассказал, что в Крым едут туристы из разных уголков страны - порядка 500 городов. По традиции, почти половина гостей - это жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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Какие отели выбирают туристы в Крыму

В крымском рейтинге есть все: от гостиниц эконом-класса до отелей уровня 5 звезд с президентскими люксами. Одним словом, объекты на любой вкус и кошелек. Например, туристы из Москвы выбирают чаще отели 3-4 звезды, объекты с хорошей инфраструктурой, желательно, с парком, с территорией, на которой есть, чем заняться. Бывает так, что в бархатный сезон погода не очень радует, поэтому многие предпочитают объекты размещения с бассейном.
Ряд гостей, особенно из числа любителей отдыхать за границей, выбирают пятизвездочные отели с системой "все включено". Таким образом, наблюдается тенденция к развитию внутреннего туризма, подчеркивают турэксперты.
Кроме того, активно начали путешествовать внутри региона сами крымчане.

"В этом году мы обратили внимание, что сами жители Крыма стали чаще отдыхать на море, в некоторых отелях они дают 50-процентную загрузку. Крымчане стали делать бронь на несколько ночей. К тому же некоторые отели дают скидку для местных туристов", - отметил вице-президент АТОР.

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В Крым на поезде

Добраться в Крым сейчас можно на автомобиле через Крымский мост, где в целях безопасности предусмотрена обязательная процедура досмотра, по сухопутному коридору через новые регионы и на поезде.
В Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мосту >>>
"До конца сентября в Крым будут курсировать 17 поездов (до середины сентября 19) и две прицепные группы. То есть продолжат ходить круглогодичные поезда и практически все летние (кроме поезда из Тольятти и прицепной группы из Пскова)", - рассказали в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
По информации ГСЭ, ежедневно в Крым из Москвы будет отправляться семь поездов (до середины сентября – 8), два поезда – из Санкт-Петербурга, восемь поездов из регионов - Омска, Перми, Адлера, Кисловодска, Мурманска, Смоленска, Челябинска, Волгограда (и 2 прицепные группы – из Архангельска и Белгорода/Курска). Также до середины сентября будет курсировать поезд до Нижнего Новгорода.
В Крыму встретили 15-миллионного пассажира поезда "Таврия" >>>
"В направлении Крыма и обратно в сентябре планируется перевезти 536 тысяч пассажиров, что на 14% больше, чем в 2023 году", - проинформировали в "Гранд Сервис Экспресс".
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Погода в Крыму в бархатный сезон

Предстоящий бархатный сезон на полуострове будет теплее и продлится дольше, рассказала РИА Новости Крым заместитель директора Гидрометцентра России Валентина Хан.
"Долгосрочные прогнозы мы выпускаем на базе трех российских моделей. И все они согласованно дают положительные аномалии температуры воздуха", - говорит Валентина Хан.
По ее словам, в пользу того, что бархатный сезон в Крыму будет длительным, говорят два фактора. Во-первых, вода у побережья Черного и Азовского морей и Керченского пролива очень хорошо прогрелась. Ее температура достигала +27 градусов, а охлаждение моря происходит постепенно - не так резко, как воздуха.
Во-вторых, по предварительным прогнозам, есть высокая вероятность, что в сентябре и октябре температура воздуха будет выше нормы.
"По средним многолетним значениям температура в сентябре, например, в Форосе +23 градуса, а в октябре уже падает до +18. В Феодосии в сентябре +22 градуса, в октябре +16 градусов. Но сейчас ожидается температура на 1-2 градуса выше нормы", - уточняет Валентина Хан.
Что касается дождей, то отклонений от нормы по осадкам не прогнозируется. "Ясных дней будет больше", - обнадежила заместитель директора Гидрометцентра России.
И погода, наряду с обилием достопримечательностей и доступными ценами на отдых, станет одним из главных факторов стимулирования осеннего спроса, считает руководитель Гостинично-туристской ассоциации в Крыму, член Общественного совета Валентина Марнопольская.
"Каков будет в Крыму туристический сезон в сентябре, станет понятно ближе к середине августа. Если будет хорошая погода, то осенний сезон будет даже лучше, чем летний", - убеждена она.
С января по июль Крым посетили более 2,7 миллиона туристов, что превышает прошлогодние показатели за аналогичный период на 19%.
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