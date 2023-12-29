https://crimea.ria.ru/20231229/pamyatka-turistu-rabota-mobilnoy-svyazi-i-interneta-v-krymu-i-na-materike-1133136224.html

Памятка туристу: работа мобильной связи и интернета в Крыму и на материке

Памятка туристу: работа мобильной связи и интернета в Крыму и на материке - РИА Новости Крым, 29.12.2023

Памятка туристу: работа мобильной связи и интернета в Крыму и на материке

Крымские операторы мобильной связи Волна и Win Mobile начали работать на материковой части России. При этом на полуостров операторы с материка еще не зашли. Как РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T20:38

2023-12-29T20:38

2023-12-29T20:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Крымские операторы мобильной связи Волна и Win Mobile начали работать на материковой части России. При этом на полуостров операторы с материка еще не зашли. Как будет работать связь при выезде из родного региона, и во сколько в роуминге обойдутся звонки и подключение к интернету, РИА Новости Крым рассказали крымские и материковые операторы.Ромуинг абонентов Крыма на материкеВолна"Все тарифы оператора связи Волна работают по всей России на тех же условиях, что и в Крыму. Есть особенность по использованию мобильного интернета", – утонили в пресс-службе компании.По информации сотового оператора, за пределами сетей Волны абонентам ежедневно предоставляется 500 МБ интернет трафика на скорости 1 мбит/сек. После исчерпания квоты до конца суток либо до исчерпания ежемесячного интернет-пакета предоставляется доступ к сети интернет на скорости 256 кбит/сек."SIM-карты оператора связи Волна будут работать на материке. На некоторых смартфонах рядом с индикатором сети может появляться значок R. При этом стоимость минут, SMS и интернет-трафика не изменится, а будет предоставляться в рамках приобретенного тарифного плана", – пояснил сотовый оператор.Win mobile"Тарифы мобильного оператора Win mobile работают на всей территории России, включая Крым, и предлагают абсолютно одинаковые условия использования", – сказали в пресс-службе оператора Win mobile.В компании также обратили внимание на особенность в использовании мобильного интернета. При выезде за пределы сети оператора Win mobile абонентам ежедневно предоставляется 500 МБ интернет-трафика на скорости 1 мбит/сек. Если данная квота исчерпана до конца суток или до исчерпания ежемесячного интернет-пакета, скорость доступа к сети интернет автоматически снижается до 256 кбит/сек."SIM-карты оператора Win mobile будут полностью функционировать на территории материковой России. Поездка за пределы Крыма не окажет влияния на стоимость минут, SMS и интернет-трафика, которые будут предоставляться в рамках выбранного тарифного плана оператора Win mobile. Некоторые смартфоны могут отображать значок "R" рядом с индикатором сети, однако это не повлияет на стоимость звонков, SMS и использование интернет-трафика, которые останутся неизменными", – пояснили сотовый оператор.Роуминг абонентов материка в КрымуБилайн"В отсутствие собственной инфраструктуры и частот на территории Республики Крым Билайн предоставляет услуги связи через роуминговых партнеров, которые такими ресурсами обладают", – рассказали в пресс-службе сотового оператора.Для абонентов Билайна стоимость исходящих звонков на территории Республики Крым составляет 3 руб/мин, а отправка SMS – 2,5 руб/шт. Использование 1 Гб мобильного трафика на максимальной скорости в Крыму будет стоить 200 рублей в день."Сделать выход в интернет более выгодным можно с помощью специальных пакетов услуг, например, 2 Гб трафика на 30 дней будут стоить 449 руб., а 5 Гб на 60 дней – 1099 руб", – уточнили в Билайне.МегафонВ пресс-службе Мегафона рассказали, что для из абонентов звонки и интернет в Крыму и Севастополе на 14 дней будут стоить 399 рублей. "Пакет услуг включает 10 ГБ и 60 минут на все номера России, входящие звонки бесплатно", – уточнил сотовый оператор.Теле2"На территории Крыма для клиентов Tele2 действуют следующие условия: все входящие вызовы и SMS бесплатны. Все исходящие вызовы по России – 3 руб. 60 коп. за мин, исходящие SMS на номера России – 3 руб. за SMS, стоимость одного мегабайта интернет-трафика – 3,00 руб", – рассказали в пресс-службе сотовой компании.При этом у абонентов Tele2 есть возможность оптимизировать стоимость мобильного интернета с помощью услуги "Интернет на полуострове". Она предоставляет безлимитный пакет интернет-трафика и подойдет тем, кому необходим постоянный доступ к онлайн-ресурсам. Ее стоимость составляет 300 рублей в день, эти деньги списываются со счета только тогда, когда клиент находится на территории Крыма и Севастополя. В рамках услуги доступно 200 Мб на высокой скорости. В тариф "Премиум" эта услуга уже включена бесплатно."Еще одна полезная опция для сокращения расходов на связь – "Безлимитные мессенджеры на полуострове". Благодаря ей клиенты могут пользоваться мессенджерами WhatsApp, Telegram, Viber и "ТамТам" за абонентскую плату 50 рублей в день. В тариф Black она включена бесплатно", – пояснили в Tele2.Читайте также на РИА Новости Крым:Три мобильных оператора отменяют плату за раздачу интернета с мобильногоМТС отменит плату за раздачу интернета на всех тарифахВ ПСБ рассказали крымчанам, как защитить данные в смартфонах

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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