https://crimea.ria.ru/20231101/v-psb-rasskazali-krymchanam-kak-zaschitit-dannye-v-smartfonakh-1132482516.html
В ПСБ рассказали крымчанам, как защитить данные в смартфонах
В ПСБ рассказали крымчанам, как защитить данные в смартфонах - РИА Новости Крым, 01.11.2023
В ПСБ рассказали крымчанам, как защитить данные в смартфонах
Через мобильные телефоны злоумышленники добираются до личной переписки, банковских данных, паролей и денег, однако существуют способы, чтобы обезопасить себя,... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T14:50
2023-11-01T14:50
2023-11-01T14:50
промсвязьбанк (псб)
банк
экономика
телефон
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/01/1132482392_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_710b000aceb1554772abd69af9658bf3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Через мобильные телефоны злоумышленники добираются до личной переписки, банковских данных, паролей и денег, однако существуют способы, чтобы обезопасить себя, среди них – проверка информации и установка антивирусных программ, рассказали специалисты банка ПСБ.В пресс-службе банка отметили, что у четырех из пяти россиян в возрасте 16-45 лет есть смартфон. Сейчас мобильный телефон уже не просто средство связи, а персональный помощник и платежный инструмент, этим пользуются мошенники.Самые популярные способы обманаЧаще всего мошенники обманывают граждан через СМС или с помощью рассылок на электронную почту. Вредоносные программы умеют отправлять сообщения от имени реальных контактов. Пользователь думает, что получил сообщение от родственника, переходит по ссылке, скачивает программу, а в ней содержится вирус.Также аферисты получают доступ к мобильным данным граждан через ненадежные ссылки в интернете. Пользователи ищут интересный контент: бесплатную музыку, фильмы, игры. Щелкают по ссылке, что-то скачивают, открывают, получают вирус, либо программу удаленного администрирования устройством.Еще доступ злоумышленники могут получить через переход со взломанного сайта. Кто-то заходит почитать отраслевые новости на знакомый сайт, как вдруг автоматически скачивается какая-то вроде полезная программа. Специалисты напоминают, если что-то скачалось без разрешения, то, скорее всего, это вирус.Как избежать обмана мошенниковПо словам старшего вице-президента – директора департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрия Миклухо, есть несложные правила, чтобы избежать общения со злоумышленниками.Во-первых, нужно проверять любую информацию. Так, если друг в соцсетях просит срочно перевести деньги, потому что его мама/брат/сын/сестра попали в больницу и нуждаются в операции, тогда нужно лично связаться с ним. Если в чат пришло сообщение, подписанное службой безопасности банка, то нужно перезвонить в кредитную организацию.Во-вторых, не стоит выкладывать в Сеть конфиденциальные данные: номера телефонов и банковских карт, данные паспорта, адрес. Эти данные нужно хранить в закрытом доступе.В-третьих, нужно устанавливать приложения только из официальных источников. Устанавливая неофициальные либо ломаные пиратские версии, есть риск занести на свое устройство вирус.В-четвертых, нужно устанавливать антивирусные программы. Они защищают от многих проблем, в частности, от фишинга. Так называется метод мошенничества, когда создается фальшивая страница сервиса, которым пользуется человек, не отличив подлога.В-пятых, нужно создавать уникальные пароли. Конечно, паролей сейчас требуется создавать много и часто не хочется на это тратить время. Однако это обязательно, напоминает Миклухо. Надежный пароль должен состоять из букв, цифр и символов. Существуют специальные приложения-менеджеры, которые помогают создать пароль и надежно зашифровать его, чтобы посторонние не получили доступ к конфиденциальной информации.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/01/1132482392_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_808995696c0e682e03c20c96f7a66a4b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промсвязьбанк (псб), банк, экономика, телефон, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Через мобильные телефоны злоумышленники добираются до личной переписки, банковских данных, паролей и денег, однако существуют способы, чтобы обезопасить себя, среди них – проверка информации и установка антивирусных программ, рассказали специалисты банка ПСБ.
В пресс-службе банка отметили, что у четырех из пяти россиян в возрасте 16-45 лет есть смартфон. Сейчас мобильный телефон уже не просто средство связи, а персональный помощник и платежный инструмент, этим пользуются мошенники.
Самые популярные способы обмана
Чаще всего мошенники обманывают граждан через СМС или с помощью рассылок на электронную почту. Вредоносные программы умеют отправлять сообщения от имени реальных контактов. Пользователь думает, что получил сообщение от родственника, переходит по ссылке, скачивает программу, а в ней содержится вирус.
Также аферисты получают доступ к мобильным данным граждан через ненадежные ссылки в интернете. Пользователи ищут интересный контент: бесплатную музыку, фильмы, игры. Щелкают по ссылке, что-то скачивают, открывают, получают вирус, либо программу удаленного администрирования устройством.
Еще доступ злоумышленники могут получить через переход со взломанного сайта. Кто-то заходит почитать отраслевые новости на знакомый сайт, как вдруг автоматически скачивается какая-то вроде полезная программа. Специалисты напоминают, если что-то скачалось без разрешения, то, скорее всего, это вирус.
Как избежать обмана мошенников
По словам старшего вице-президента – директора департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрия Миклухо, есть несложные правила, чтобы избежать общения со злоумышленниками.
Во-первых, нужно проверять любую информацию. Так, если друг в соцсетях просит срочно перевести деньги, потому что его мама/брат/сын/сестра попали в больницу и нуждаются в операции, тогда нужно лично связаться с ним. Если в чат пришло сообщение, подписанное службой безопасности банка, то нужно перезвонить в кредитную организацию.
Во-вторых, не стоит выкладывать в Сеть конфиденциальные данные: номера телефонов и банковских карт, данные паспорта, адрес. Эти данные нужно хранить в закрытом доступе.
В-третьих, нужно устанавливать приложения только из официальных источников. Устанавливая неофициальные либо ломаные пиратские версии, есть риск занести на свое устройство вирус.
В-четвертых, нужно устанавливать антивирусные программы. Они защищают от многих проблем, в частности, от фишинга. Так называется метод мошенничества, когда создается фальшивая страница сервиса, которым пользуется человек, не отличив подлога.
В-пятых, нужно создавать уникальные пароли. Конечно, паролей сейчас требуется создавать много и часто не хочется на это тратить время. Однако это обязательно, напоминает Миклухо. Надежный пароль должен состоять из букв, цифр и символов. Существуют специальные приложения-менеджеры, которые помогают создать пароль и надежно зашифровать его, чтобы посторонние не получили доступ к конфиденциальной информации.