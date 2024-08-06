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Легализация гостевых домов в Крыму: когда примут закон и зачем это нужно

Легализация гостевых домов в Крыму: когда примут закон и зачем это нужно - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Легализация гостевых домов в Крыму: когда примут закон и зачем это нужно

В прибрежных поселках Крыма почти 80 процентов населения зарабатывает на сдаче туристам собственного жилья в сезон. При этом их дома не являются гостиницами, но РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T08:43

2024-08-06T08:43

2024-08-06T08:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В прибрежных поселках Крыма почти 80 процентов населения зарабатывает на сдаче туристам собственного жилья в сезон. При этом их дома не являются гостиницами, но и понятия "гостевой дом" в законодательстве РФ до сих пор не существует. Когда будет принят закон "Предоставление услуг в гостевом доме" и что он даст тем, кто сдает свое жилье туристам, РИА Новости Крым рассказала руководитель Гостинично-туристской ассоциации в Крыму, член Общественного совета Валентина Марнопольская."В результате мониторинга министерством курортов и туризма совместно с муниципальными образованиями в Крыму были выявлены порядка 9,5 тысяч объектов, в которых сдается жилье. Собственники зарегистрированы как налогоплательщики", - рассказала Валентина Марнопольская.При этом она обратила внимание, что понятие "гостевой дом" нигде в законодательстве не прописано. Нет закона, который регулировал бы работу таких собственников жилых домов.Спорные поправки в законВалентина Марнопольская напомнила, что в прошлом году проект закона "О проведении эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах" был предложен группой депутатов Госдумы, и по нему гостевые дома приравнивались к гостиницам. "Но гостиничные услуги в соответствии с законодательством предоставляются только в гостиницах. Гостиницы же – это категория средств размещения, которые находятся в нежилых зданиях", - подчеркивает эксперт.Поэтому, по словам Марнопольской, в Крыму такой подход к решению данного вопроса не поддержали, опасаясь, что это может создать еще больше сложностей для собственников гостевых домов."В жилом доме у людей есть право сдавать свое жилье на срок, который не оговорен в законодательстве. Они могут сдавать на сутки или на постоянной основе. Но эту сдачу жилья в наем нужно нормативно урегулировать, чтобы люди спокойно жили и работали", - говорит эксперт.Вопрос рассматривался в Конституционном суде, который по итогу поручил правительству разработать понятие услуг гостевого дома, краткосрочного найма, чем они отличаются от гостиничных услуг и почему для них необходимо отдельное регулирование.Когда закон вступит в силуВ ближайшее время, по заявлению авторов документа, он будет вынесен на обсуждение в Госдуму. Депутаты заверяют, что в этом году закон примут.Специалист обращает внимание, что с момента вступления закона в силу, владельцы гостевых домов будут обязаны вносить свои данные в специально разработанный реестр, чтобы получить соответствующий индивидуальный код. Иначе они не смогут продавать свои услуги на онлайн-площадках. "Если поправки вступят в силу с 1 марта 2025 года, то возникает риск из-за невозможности рекламы гостевых домов на онлайн-площадках без кода. Этого нельзя допустить", - объяснила Валентина Марнопольская.Читайте также на РИА Новости Крым:Легализация гостевых домов: эксперт о перспективах экспериментаЭксперт усомнилась в необходимости легализации гостевых домов в РФЗачем Крыму новая концепция гостеприимства

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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