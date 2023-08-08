https://crimea.ria.ru/20230808/legalizatsiya-gostevykh-domov-ekspert-o-perspektivakh-eksperimenta-1130590083.html
Легализация гостевых домов: эксперт о перспективах эксперимента
Легализация гостевых домов: эксперт о перспективах эксперимента - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Легализация гостевых домов: эксперт о перспективах эксперимента
Провести эксперимент по легализации услуг гостевых домов в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года предложили... РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T07:01
2023-08-08T07:01
2023-08-08T09:39
радио "спутник в крыму"
крым
мнения
валентина марнопольская
туризм в крыму
гостевые дома
закон и право
общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Провести эксперимент по легализации услуг гостевых домов в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года предложили депутаты Государственной думы. Насколько готов соответствующий законопроект, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" руководитель представительства гостинично-туристской Ассоциации, эксперт по классификации гостиниц Валентина Марнопольская."Для меня очень печально, что, несмотря на длительную подготовку, обсуждения, проект закона вышел в таком виде, – говорит эксперт. - Он не готов, не решает тех задач, которые должны были быть поставлены. У государства стоит задача легализовать теневой бизнес: всех, кто сдает жилье отдыхающим".По словам Валентины Марнопольской, гостевые дома – это уже развитый бизнес. Он начался еще в Советском Союзе, когда сдавали комнаты по три-пять рублей. За это время жизнь сильно изменилась. Но государство не участвовало в урегулировании этого бизнеса. Сложность состоит в том, что дома, в которых сдаются комнаты, построены на землях, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство.Но у нас существует статья 17 Жилищного кодекса, которая запрещает предоставление гостиничных услуг в жилых помещениях. А в законопроекте почему-то жилой дом приравнивается к гостинице.Эксперт напоминает, что в жилищном законодательстве России есть три кита: Жилищный кодекс, Гражданский и Земельный. В их рамках и должны приниматься решения по этому вопросу.Кроме того, он получает доход, а значит должен делиться с государством отчислениями в виде налогов. И тут новый вопрос: важно учитывать сезонный характер работы. В случае добавления нового вида разрешенного использования земли ставка налога на землю будет уже коммерческая. С жилищным использованием разница существенная.При этом в западном, восточном Крыму и на южном берегу туристический сезон разный по продолжительности. Это тоже важно учитывать и решать на уровне муниципальных образований.Еще один момент – необходимость получения категории "без звезд". По словам эксперта, собственнику это должно быть выгодно. Например, это даст ему право на работу с туроператорами, участие в тендерах на закупки. Или же гостевой дом должен быть заинтересован в классификации, чтобы они помогала ему в плане развития имиджа, бренда. Пока же этого нет.Чтобы легализовать свой бизнес, нужно добровольно подать заявку в соответствующие органы для включения в реестр гостевых домов. Но, по словам Марнопольской, у собственников нет интереса в этом. Если бы им в случае отказа от легализации запрещали давать онлайн-рекламу, ситуация складывалась бы иначе.К тому же, в законопроекте не прописан порядок привлечения к административной ответственности за отказ от легализации. Не указан и орган, который будет ее устанавливать.Читайте также на РИА Новости Крым:Лето и бархатный сезон в Севастополе: о чем не молчат отельерыКак выживают крымские отельеры в условиях санкций и низкого турпотокаЭксперт усомнилась в необходимости легализации гостевых домов в РФ
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крым, мнения, валентина марнопольская, туризм в крыму, гостевые дома, закон и право, общество, экономика
Легализация гостевых домов: эксперт о перспективах эксперимента
Депутаты предлагают легализовать гостевые дома, но законопроект еще "сырой" - эксперт
07:01 08.08.2023 (обновлено: 09:39 08.08.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым.
Провести эксперимент по легализации услуг гостевых домов в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года предложили депутаты Государственной думы. Насколько готов соответствующий законопроект, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму"
руководитель представительства гостинично-
туристской Ассоциации, эксперт по классификации гостиниц Валентина Марнопольская.
"Для меня очень печально, что, несмотря на длительную подготовку, обсуждения, проект закона вышел в таком виде, – говорит эксперт. - Он не готов, не решает тех задач, которые должны были быть поставлены. У государства стоит задача легализовать теневой бизнес: всех, кто сдает жилье отдыхающим".
По словам Валентины Марнопольской, гостевые дома – это уже развитый бизнес. Он начался еще в Советском Союзе, когда сдавали комнаты по три-пять рублей. За это время жизнь сильно изменилась. Но государство не участвовало в урегулировании этого бизнеса. Сложность состоит в том, что дома, в которых сдаются комнаты, построены на землях, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство.
Но у нас существует статья 17 Жилищного кодекса, которая запрещает предоставление гостиничных услуг в жилых помещениях. А в законопроекте почему-то жилой дом приравнивается к гостинице.
Эксперт напоминает, что в жилищном законодательстве России есть три кита: Жилищный кодекс, Гражданский и Земельный. В их рамках и должны приниматься решения по этому вопросу.
При сдаче своего жилья встает вопрос об использовании земли не по назначению. Поэтому собственнику необходимо добавить новый вид разрешенного использования земли: рекреацию или туристическое обслуживание.
Кроме того, он получает доход, а значит должен делиться с государством отчислениями в виде налогов. И тут новый вопрос: важно учитывать сезонный характер работы. В случае добавления нового вида разрешенного использования земли ставка налога на землю будет уже коммерческая. С жилищным использованием разница существенная.
При этом в западном, восточном Крыму и на южном берегу туристический сезон разный по продолжительности. Это тоже важно учитывать и решать на уровне муниципальных образований.
Еще один момент – необходимость получения категории "без звезд". По словам эксперта, собственнику это должно быть выгодно. Например, это даст ему право на работу с туроператорами, участие в тендерах на закупки. Или же гостевой дом должен быть заинтересован в классификации, чтобы они помогала ему в плане развития имиджа, бренда. Пока же этого нет.
Чтобы легализовать свой бизнес, нужно добровольно подать заявку в соответствующие органы для включения в реестр гостевых домов. Но, по словам Марнопольской, у собственников нет интереса в этом. Если бы им в случае отказа от легализации запрещали давать онлайн-рекламу, ситуация складывалась бы иначе.
К тому же, в законопроекте не прописан порядок привлечения к административной ответственности за отказ от легализации. Не указан и орган, который будет ее устанавливать.
"Самое главное: гостевой дом – это не гостиница, - подчеркнула эксперт. - В Жилищном кодексе прямо об этом написано: запрещено предоставлять гостиничные услуги в жилых помещениях. Над этим проектом закона еще нужно будет работать".
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