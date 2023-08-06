https://crimea.ria.ru/20230806/leto-i-barkhatnyy-sezon-v-sevastopole-o-chem-ne-molchat-otelery-1130543006.html

Лето и бархатный сезон в Севастополе: о чем не молчат отельеры

Лето и бархатный сезон в Севастополе: о чем не молчат отельеры - РИА Новости Крым, 06.08.2023

Лето и бархатный сезон в Севастополе: о чем не молчат отельеры

Отельеры Севастополя поделились с РИА Новости Крым своими взглядами на ситуацию: как работается этим летом, что выбирают туристы и будет ли бархатный сезон –... РИА Новости Крым, 06.08.2023

2023-08-06T08:01

2023-08-06T08:01

2023-08-06T08:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Отельеры Севастополя поделились с РИА Новости Крым своими взглядами на ситуацию: как работается этим летом, что выбирают туристы и будет ли бархатный сезон – мнения разделились.Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город получил из федерального бюджета более полумиллиарда рублей на поддержку туротрасли – субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе отелей и гостиниц. Помощь окажут, чтобы бизнесмены не растеряли работников на фоне падения в регионе турпотока и, соответственно, доходов.Зима будет сложная – прибыли нет"Сумма в полмиллиарда выглядит красиво, но она "размазана" тонким слоем по всем", – говорит владелец гостевого комплекса Максим Базурин. Он из тех, кто должен получить анонсированную господдержку, но, выясняется, что оптимизма это добавляет не много. В его гостинице на пятьдесят мест стандартная загрузка в июле и августе – 94%. Прошлым летом она не достигла 60%. Сегодня это 15%. Причем львиная доля отдыхающих – местные. Их порядка 80%, и такой отдых, по его словам, выглядит как "заезд на выходные".Причина отсутствия гостей не в логистике – разве что 5% – и даже не в ценах – много демократичных вариантов, – а конечно, в СВО, уверен Базурин. Убедить, что Крым хорошо защищен, удается не всех. "Я чувствую, что его не будет. Если нет запроса на основной сезон, доля приезжих очень низка, то не вижу причин, почему должен вдруг появиться спрос в бархатный. Ни брони, ни запросов, ни перспектив, чтобы что-то изменилось. Не ожидаю ничего лучшего", – озвучил свои прогнозы бизнесмен.Прогнозы делать рано"Много туристов с конца июля и сейчас, в первые дни августа, приезжают "с колес", – говорит руководитель Ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова, – так что прогнозы делать рано".В Крыму создадут федеральный круглогодичный морской курорт >>По ее словам, люди не бронируют номера просто потому, что из-за логистики им сложно понять, когда они будут на месте.Едут 50х50 – по мосту и по сухопутному коридору, говорит она. Из самих новых регионов РФ туристов пока крайне мало – не более 5%. По словам Стамбульниковой, загрузка отелей в Севастополе очень неравномерна. Ближе к побережью, окраинам, это не более 10-15%. На Северной стороне получше – до 30%. Если брать еще западнее, у моря – Любимовка, Кача – там может быть и до 50%. В центральной части города апартаменты пользуются спросом, и здесь загрузка приближается даже к 70%. "Но знаю также, что в самом центре Севастополя гостевой дом у моря – загрузка 10%. И они полуоткрыты, персонал не набирали. Сами собственники там рулят и дежурят по очереди", – рассказала Стамбульникова.Как сократился турпоток в Крым – мнение экспертов >>И "белых", и "серых" мест размещения в Севастополе и по его окраинам порядка 1000, говорит она. Непросто всем – и тем, кто действуют уверенно, и тем, кто балансирует на грани закона. На старте, в июне, многие ушли в минус, платя зарплаты сотрудникам. А июль был нестабильным: повсюду отказы – до 30% и возвраты средств. При всем этом загрузка отелей к августу по сравнению с июлем в Севастополе даже выросла на 20%, говорит эксперт:"Связано это, я думаю, с тем, что многие поняли: Крым в нашей нынешней истории, по сравнению с другими регионами, все-таки самый безопасный регион. Люди видят, какие серьезные меры безопасности здесь принимаются, и едут. И бархатный сезон ждем".Просто сбился календарьПожелавшая не назвать своего имени жительница Севастополя, знакомая с ситуацией в сфере посуточной аренды квартир и хостелов, также поделилась оптимизмом. Просто сбился календарь: то, что в июле "провалилось", сдвинулось на август, говорит она.Глэмпинги в Крыму: эксперт оценила перспективы нового формата туризма >>"Сезон отодвинулся чуть вперед. Буквально в эти дни начинаются хорошие заезды. Люди, которые сдают квартиры, у них в июле все было не очень хорошо – 50% загрузки от прошлого года. А сейчас, в августе, прям рвануло. Надолго ли – неизвестно. Но к тому, каким будет бархатный сезон, то что сейчас происходит, не имеет отношения", – сказала собеседница. Читайте также на РИА Новости Крым:Как выживают крымские отельеры в условиях санкций и низкого турпотокаМеры по привлечению туристов дали результат: в Крыму заполняются отелиРабота у моря: какие вакансии есть в туротрасли Крыма

https://crimea.ria.ru/20230720/vy-udivites-vsya-pravda-o-sukhoputnom-koridore-v-krym-1130200996.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

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