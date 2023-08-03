https://crimea.ria.ru/20230803/turbiznes-sevastopolya-podderzhat-federalnym-rublem-kto-i-skolko-poluchit-1130525003.html

Турбизнес Севастополя поддержат федеральным рублем: кто и сколько получит

Турбизнес Севастополя поддержат федеральным рублем: кто и сколько получит - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Турбизнес Севастополя поддержат федеральным рублем: кто и сколько получит

Севастополь получил из федерального бюджета более 540 млн рублей на поддержку турбизнеса – порядок предоставления выплат утвержден на заседании правительства... РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T21:37

2023-08-03T21:37

2023-08-03T21:37

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Севастополь получил из федерального бюджета более 540 млн рублей на поддержку турбизнеса – порядок предоставления выплат утвержден на заседании правительства города в четверг.По словам губернатора города Михаила Развожаева, это "долгожданный проект" для города. Федеральные деньги уже получены – для выплат в текущем году предусмотрено 543 миллиона рублей."Сегодня мы получили федеральные средства, которые готовы будем распределять на поддержку наших предпринимателей туристической сферы", – сказал Развожаев.По словам и. о. директора департамента экономического развития Алексея Попова, деньги направят гостиницам, пансионатам, турагентствам, сфере общепита и морских перевозок, а также кинотеатрам и другим организациям в туристической сфере.Расчитывать положенную сумму будут исходя из четырех МРОТ на одного сотрудника и с учетом текущего уровня – это около 65 тысяч рублей, добавил он.Попов подчеркнул, что ключевое требование к получателям субсидии: сохранить не менее 80% работников по итогам третьего квартала текущего года по отношению к этому же периоду в прошлом году.Принимать заявки будут с 4 августа и до 15 сентября. Подать их можно в электронном виде на региональном портале государственной поддержки предпринимательства.С ходатайством оказать поддержку предприятиям туротрасли к президенту России Владимиру Путину в марте 2023 года обращались губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Республики Крым Сергей Аксенов. Главы регионов отметили, что помощь необходима в связи со снижением турпотока в Крым на фоне отсутствия авиасообщения и логистических ограничений, и, как следствие, с падением доходов представителей отрасли.В июне Путин предложил расширить программу льготных кредитов для турбизнеса. Читайте также на РИА новости Крым:Турбизнес Крыма получит 2,7 млрд рублей поддержки от МинэкаДороги, сервис и вино: известный блогер поделился впечатлениями о КрымеВ Крыму создадут федеральный круглогодичный морской курорт

https://crimea.ria.ru/20230802/kak-sokratilsya-turpotok-v-krym--mnenie-ekspertov-1130493989.html

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севастополь, михаил развожаев, федеральный бюджет, туризм, туризм в крыму, бизнес, крымский бизнес, общество, экономика, новости крыма