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Турбизнес Крыма получит 2,7 млрд рублей поддержки от Минэка - РИА Новости Крым, 02.05.2023
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Турбизнес Крыма получит 2,7 млрд рублей поддержки от Минэка
Турбизнес Крыма получит 2,7 млрд рублей поддержки от Минэка - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Турбизнес Крыма получит 2,7 млрд рублей поддержки от Минэка
Минэкономразвития направит на поддержку турбизнеса в Крыму 2,7 млрд рублей. Об этом президенту Владимиру Путину в ходе совещания с членами правительства России... РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T19:01
2023-05-02T19:19
крым
туризм в крыму
внутренний туризм
экономика
максим решетников
владимир путин (политик)
новости
общество
минэкономразвития россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Минэкономразвития направит на поддержку турбизнеса в Крыму 2,7 млрд рублей. Об этом президенту Владимиру Путину в ходе совещания с членами правительства России в режиме видеоконференции сообщил министр экономики Максим Решетников.Эти деньги позволят компенсировать потери предпринимателей из-за снижения турпотока, которое отмечается в последнее время по ряду причин, главная из которых – транспортные ограничения, отметил он. "В целом цены на гостиницы в Крыму сейчас ниже уровня прошлого года", –отметил Решетников.Он добавил, что к курортному сезону министерство в рамках нацпроекта направило 64 регионам свыше 13 млрд рублей на обустройство туристических маршрутов, создание автокемпингов, закупку туристического оборудования, поддержку событийных мероприятий.По его словам, главная задача по поддержке туристической сферы сегодня – увеличение номерного фонда, и "на это направляются основные ресурсы нацпроекта". Большое внимание также уделяется поддержке модульных гостиниц.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму упростили логистику: как быстро добраться до полуостроваКогда в Крыму запустят рейсы "Кометы" и "Князя Владимира"Отдых в Крыму: риски и тренды сезона 2023
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крым, туризм в крыму, внутренний туризм, экономика, максим решетников, владимир путин (политик), новости, общество, минэкономразвития россии
Турбизнес Крыма получит 2,7 млрд рублей поддержки от Минэка

Турбизнес Крыма получит 2,7 млрд рублей от продажи активов иностранных резидентов

19:01 02.05.2023 (обновлено: 19:19 02.05.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдых в отелях Крыма
Отдых в отелях Крыма - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Минэкономразвития направит на поддержку турбизнеса в Крыму 2,7 млрд рублей. Об этом президенту Владимиру Путину в ходе совещания с членами правительства России в режиме видеоконференции сообщил министр экономики Максим Решетников.

"У нас поступило почти четыре миллиарда рублей от продажи активов иностранных резидентов по линии министерства экономического развития. По вашему поручению мы направим часть этих денег, а именно 2,7 миллиарда рублей, на поддержку турбизнеса Крыма", - сказал он.

Эти деньги позволят компенсировать потери предпринимателей из-за снижения турпотока, которое отмечается в последнее время по ряду причин, главная из которых – транспортные ограничения, отметил он.
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"В целом цены на гостиницы в Крыму сейчас ниже уровня прошлого года", –отметил Решетников.
Он добавил, что к курортному сезону министерство в рамках нацпроекта направило 64 регионам свыше 13 млрд рублей на обустройство туристических маршрутов, создание автокемпингов, закупку туристического оборудования, поддержку событийных мероприятий.
"Это в два раза больше по сравнению с прошлым годом как по сумме, так и по числу регионов, которые мы поддержали", – заявил министр.
По его словам, главная задача по поддержке туристической сферы сегодня – увеличение номерного фонда, и "на это направляются основные ресурсы нацпроекта". Большое внимание также уделяется поддержке модульных гостиниц.
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КрымТуризм в КрымуВнутренний туризмЭкономикаМаксим РешетниковВладимир Путин (политик)НовостиОбществоМинэкономразвития России
 
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