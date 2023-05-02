https://crimea.ria.ru/20230502/turbiznes-kryma-poluchit-27-mln-rubley-podderzhki-ot-mineka-1128491278.html

Турбизнес Крыма получит 2,7 млрд рублей поддержки от Минэка

Турбизнес Крыма получит 2,7 млрд рублей поддержки от Минэка - РИА Новости Крым, 02.05.2023

Турбизнес Крыма получит 2,7 млрд рублей поддержки от Минэка

Минэкономразвития направит на поддержку турбизнеса в Крыму 2,7 млрд рублей. Об этом президенту Владимиру Путину в ходе совещания с членами правительства России... РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T19:01

2023-05-02T19:01

2023-05-02T19:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Минэкономразвития направит на поддержку турбизнеса в Крыму 2,7 млрд рублей. Об этом президенту Владимиру Путину в ходе совещания с членами правительства России в режиме видеоконференции сообщил министр экономики Максим Решетников.Эти деньги позволят компенсировать потери предпринимателей из-за снижения турпотока, которое отмечается в последнее время по ряду причин, главная из которых – транспортные ограничения, отметил он. "В целом цены на гостиницы в Крыму сейчас ниже уровня прошлого года", –отметил Решетников.Он добавил, что к курортному сезону министерство в рамках нацпроекта направило 64 регионам свыше 13 млрд рублей на обустройство туристических маршрутов, создание автокемпингов, закупку туристического оборудования, поддержку событийных мероприятий.По его словам, главная задача по поддержке туристической сферы сегодня – увеличение номерного фонда, и "на это направляются основные ресурсы нацпроекта". Большое внимание также уделяется поддержке модульных гостиниц.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму упростили логистику: как быстро добраться до полуостроваКогда в Крыму запустят рейсы "Кометы" и "Князя Владимира"Отдых в Крыму: риски и тренды сезона 2023

https://crimea.ria.ru/20221203/selskie-gostinitsy-v-krymu-chto-ikh-zhdet-s-novymi-trebovaniyami-mineka-1125664051.html

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крым, туризм в крыму, внутренний туризм, экономика, максим решетников, владимир путин (политик), новости, общество, минэкономразвития россии