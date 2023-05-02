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Когда в Крыму запустят рейсы "Кометы" и "Князя Владимира" - РИА Новости Крым, 02.05.2023
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Когда в Крыму запустят рейсы "Кометы" и "Князя Владимира"
Когда в Крыму запустят рейсы "Кометы" и "Князя Владимира" - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Когда в Крыму запустят рейсы "Кометы" и "Князя Владимира"
Морские круизы на лайнере "Князь Владимир" по маршруту Сочи – Крым планируют запустить в июне. Об этом сообщил первый замминистра транспорта России Андрей... РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T17:48
2023-05-02T17:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Морские круизы на лайнере "Князь Владимир" по маршруту Сочи – Крым планируют запустить в июне. Об этом сообщил первый замминистра транспорта России Андрей Костюк в ходе совещания с участием президента Владимира Путина.Также он проинформировал, что на крымском направлении планируется задействовать в железнодорожных перевозках в летний период 22 пары поездов."В этом году планируем обеспечить продажу мест на перевозки не менее 3 млн пассажиров в период с мая по сентябрь. Увеличение составит 36%. Перевозчиком "Гранд Сервис Экспресс" запланировано увеличение количество пар поездов с 17 до 22 в сутки", - отметил он.Билеты в Крым до конца июня можно купить заранее, продажи уже открыты. "Комета" – быстроходное морское пассажирское судно на подводных крыльях, которое за два часа выполняет рейс по акватории Черного моря из Севастополя в Ялту и обратно. Впервые начало курсировать между крымскими приморскими городами в августе 2018 года."Князь Владимир — девятипалубное круизное судно российской компании ООО "Черноморские круизы", осуществляющее перевозки по маршруту: Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи. C 2017 года судно эксплуатируется под российским флагом, порт приписки — Сочи.Читайте также на РИА Новости Крым:У следующих через Крымский мост поездов отменяют остановки на полустанкахВ Крыму модернизируют железную дорогуПоезда по отремонтированной части Крымского моста запустят досрочно
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Когда в Крыму запустят рейсы "Кометы" и "Князя Владимира"

Морские круизы на лайнере "Князь Владимир" из Сочи в Крым стартуют в июне - Минтранс

17:48 02.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Надежда СоловьеваЛайнер "Князь Владимир" на Графской пристани в Севастополе
Лайнер Князь Владимир на Графской пристани в Севастополе - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости Крым . Надежда Соловьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Морские круизы на лайнере "Князь Владимир" по маршруту Сочи – Крым планируют запустить в июне. Об этом сообщил первый замминистра транспорта России Андрей Костюк в ходе совещания с участием президента Владимира Путина.
"Ожидается, что будут востребованы перевозки морскими скоростными судами типа "Комета" на маршрутах "Ялта – Севастополь" и "Грифон" между Сочи и Геленджиком, которые уже с 1 мая работают на морских линиях в Черном море. В летний сезон 2022 года перевезено 45 тысяч пассажиров, в этом году планируем увеличить этот объем на 20 процентов. С июня запланирован запуск круизного маршрута из Сочи в Крым на круизном лайнере "Князь Владимир", - отметил он.
Также он проинформировал, что на крымском направлении планируется задействовать в железнодорожных перевозках в летний период 22 пары поездов.
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"В этом году планируем обеспечить продажу мест на перевозки не менее 3 млн пассажиров в период с мая по сентябрь. Увеличение составит 36%. Перевозчиком "Гранд Сервис Экспресс" запланировано увеличение количество пар поездов с 17 до 22 в сутки", - отметил он.
Билеты в Крым до конца июня можно купить заранее, продажи уже открыты.
"Комета" – быстроходное морское пассажирское судно на подводных крыльях, которое за два часа выполняет рейс по акватории Черного моря из Севастополя в Ялту и обратно. Впервые начало курсировать между крымскими приморскими городами в августе 2018 года.
"Князь Владимир — девятипалубное круизное судно российской компании ООО "Черноморские круизы", осуществляющее перевозки по маршруту: Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи. C 2017 года судно эксплуатируется под российским флагом, порт приписки — Сочи.
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