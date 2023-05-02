https://crimea.ria.ru/20230502/kogda-v-krymu-zapustyat-reysy-komety-i-knyazya-vladimira-1128489969.html

Когда в Крыму запустят рейсы "Кометы" и "Князя Владимира"

Когда в Крыму запустят рейсы "Кометы" и "Князя Владимира" - РИА Новости Крым, 02.05.2023

Когда в Крыму запустят рейсы "Кометы" и "Князя Владимира"

Морские круизы на лайнере "Князь Владимир" по маршруту Сочи – Крым планируют запустить в июне. Об этом сообщил первый замминистра транспорта России Андрей... РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T17:48

2023-05-02T17:48

2023-05-02T17:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Морские круизы на лайнере "Князь Владимир" по маршруту Сочи – Крым планируют запустить в июне. Об этом сообщил первый замминистра транспорта России Андрей Костюк в ходе совещания с участием президента Владимира Путина.Также он проинформировал, что на крымском направлении планируется задействовать в железнодорожных перевозках в летний период 22 пары поездов."В этом году планируем обеспечить продажу мест на перевозки не менее 3 млн пассажиров в период с мая по сентябрь. Увеличение составит 36%. Перевозчиком "Гранд Сервис Экспресс" запланировано увеличение количество пар поездов с 17 до 22 в сутки", - отметил он.Билеты в Крым до конца июня можно купить заранее, продажи уже открыты. "Комета" – быстроходное морское пассажирское судно на подводных крыльях, которое за два часа выполняет рейс по акватории Черного моря из Севастополя в Ялту и обратно. Впервые начало курсировать между крымскими приморскими городами в августе 2018 года."Князь Владимир — девятипалубное круизное судно российской компании ООО "Черноморские круизы", осуществляющее перевозки по маршруту: Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи. C 2017 года судно эксплуатируется под российским флагом, порт приписки — Сочи.Читайте также на РИА Новости Крым:У следующих через Крымский мост поездов отменяют остановки на полустанкахВ Крыму модернизируют железную дорогуПоезда по отремонтированной части Крымского моста запустят досрочно

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https://crimea.ria.ru/20230416/otdykh-v-krymu-riski-i-trendy-sezona-2023-1128187091.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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