Когда в Крыму запустят рейсы "Кометы" и "Князя Владимира"
Морские круизы на лайнере "Князь Владимир" из Сочи в Крым стартуют в июне - Минтранс
© РИА Новости Крым . Надежда СоловьеваЛайнер "Князь Владимир" на Графской пристани в Севастополе
© РИА Новости Крым . Надежда Соловьева
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Морские круизы на лайнере "Князь Владимир" по маршруту Сочи – Крым планируют запустить в июне. Об этом сообщил первый замминистра транспорта России Андрей Костюк в ходе совещания с участием президента Владимира Путина.
"Ожидается, что будут востребованы перевозки морскими скоростными судами типа "Комета" на маршрутах "Ялта – Севастополь" и "Грифон" между Сочи и Геленджиком, которые уже с 1 мая работают на морских линиях в Черном море. В летний сезон 2022 года перевезено 45 тысяч пассажиров, в этом году планируем увеличить этот объем на 20 процентов. С июня запланирован запуск круизного маршрута из Сочи в Крым на круизном лайнере "Князь Владимир", - отметил он.
Также он проинформировал, что на крымском направлении планируется задействовать в железнодорожных перевозках в летний период 22 пары поездов.
"В этом году планируем обеспечить продажу мест на перевозки не менее 3 млн пассажиров в период с мая по сентябрь. Увеличение составит 36%. Перевозчиком "Гранд Сервис Экспресс" запланировано увеличение количество пар поездов с 17 до 22 в сутки", - отметил он.
Билеты в Крым до конца июня можно купить заранее, продажи уже открыты.
"Комета" – быстроходное морское пассажирское судно на подводных крыльях, которое за два часа выполняет рейс по акватории Черного моря из Севастополя в Ялту и обратно. Впервые начало курсировать между крымскими приморскими городами в августе 2018 года.
"Князь Владимир — девятипалубное круизное судно российской компании ООО "Черноморские круизы", осуществляющее перевозки по маршруту: Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи. C 2017 года судно эксплуатируется под российским флагом, порт приписки — Сочи.
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